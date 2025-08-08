ลุ้นระทึก! ซาก MG ตกเหวลึก 50 ม. พบโครงกระดูกปริศนา อาจโยงคดีลักรถ-หญิงหาย 2 ปี

ทีมกู้ภัยพบโครงกระดูกมนุษย์ในรถ MG ไฟไหม้ลึกจากถนนกว่า 50 เมตร บริเวณเขาคอม้า พิษณุโลก คาดเชื่อมโยงคดีหญิงสาวเช่ารถแล้วหายตัวลึกลับนาน 2 ปี ตำรวจเร่งตรวจ DNA และหมายเลขตัวถังคลี่ปมปริศนา
จากกรณี เจ้าหน้าที่พบซากรถ MG พลิกคว่ำถูกไฟไหม้ ลึกจากถนนกว่า 50 เมตร บริเวณเขาคอม้า จ.พิษณุโลก หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเสียหลัก พบโครงกระดูกมนุษย์คาดเป็นคนขับหรือผู้โดยสาร เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์และติดตามญาติ ขณะที่พื้นที่ดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุติดต่อกันหลายครั้งในช่วงไม่กี่วัน ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (8 ส.ค.) เพจ “สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดพิษณุโลก” ได้โพสต์ระบุข้อความว่า ”อัพเดทรถตกเหวพิษณุโลก เก็บกู้รถเก๋งตกเหวพบโครงกระดูก ลุ้นผล DNA ไขปมคดีลักรถ 2 ปีที่แล้ว
เจ้าหน้าที่เก็บกู้รถเก๋ง MG จากเหวเขาคอม้า พบโครงกระดูกมนุษย์อยู่ภายใน ตำรวจเร่งตรวจดีเอ็นเอ เชื่อมโยงเบาะแสหญิงสาวผู้เช่ารถหายตัวไปเมื่อ 2 ปีก่อน ขณะเจ้าของรถเร่งเดินทางเข้าชี้จุด พร้อมตรวจสอบเลขตัวถัง-เลขเครื่องยนต์ ยืนยันความจริง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2568 จากคดีเกิดอุบัติเหตุรถพ่วงบรรทุกไม้ตกเหวเขาคอม้า ม.15 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จนนำไปสู่การพบซากรถ MG ปริศนา อีก 1 คัน อยู่ด้านล่าง ถูกไฟไหม้ทั้งคัน และพบโครงกระดูกมนุษย์ ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้
ล่าสุดเช้าวันนี้ พ.ต.อ.รวิกร อุกฤษฎ์มโนรถ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบซากรถยนต์เก๋ง MG ตกเหวบริเวณเขาคอม้า อำเภอชาติตระการ ซึ่งภายในพบโครงกระดูกมนุษย์ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำชิ้นส่วนกระดูกของผู้เสียชีวิตที่พบภายในรถขึ้นมาเก็บรักษาไว้ที่ สภ.ชาติตระการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้จะมีการส่งโครงกระดูกดังกล่าวไปยังนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ทำการตรวจสอบทางดีเอ็นเอเพื่อยืนยันข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล เพื่อยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
สำหรับปฏิบัติการเก็บกู้ซากรถจากเหวลึก ซึ่งเป็นรถบรรทุกพ่วงและรถยนต์เก๋ง MG คันดังกล่าว ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของเมื่อวานนี้ โดยขณะนี้รถยนต์เก๋ง MG ถูกนำมาจอดไว้ที่ สภ.ชาติตระการ และอยู่ระหว่างการประสานผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำการตรวจสอบหมายเลขคัสซีและหมายเลขเครื่องยนต์ เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นรถคันเดียวกับที่มีการแจ้งความไว้หรือไม่
ในเบื้องต้น มีพลเมืองดีให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตอาจเป็นชายวัยประมาณ 50 ปี อาชีพนักดนตรี ซึ่งหายตัวไปตั้งแต่ช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2567 โดยลูกผู้สูญหายทำงานอยู่ที่ อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เคยมาตามหา แต่ ณ ขณะนั้นไม่ได้แจ้งความที่ สภ.ชาติตระการ และในช่วง 1-2 ปีนี้ ก็ไม่มีคดีแจ้งความคนหายในพื้นที่แต่อย่างใด จึงมั่นใจว่าน่าจะไม่ใช่คนในพื้นที่ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามครอบครัวของบุคคลดังกล่าวเพื่อมาทำการตรวจสอบยืนยันอัตลักษณ์อีกครั้ง
และอีกหนึ่งเบาะแสสำคัญ มีผู้ติดต่อมายังเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานคร ระบุว่า รถยนต์ MG คันที่พบ อาจเป็นรถที่เคยปล่อยเช่าไว้เมื่อ 2 ปีก่อน ทะเบียน 4ขจ-7354 กรุงเทพมหานคร โดยมีหญิงสาวรายหนึ่งเป็นผู้ทำสัญญาเช่าแบบรายวัน แต่ไม่ได้นำรถกลับมาคืน อีกทั้งสัญญาณ GPS จากรถคันนี้ก็ขาดหายไปบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุบนเขาคอม้า
ซึ่งเจ้าของรถคือ นายนิโรจน์ จำปามูล อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/163 แขวงบางหลวง เขตเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ได้เข้าแจ้งความที่ สน.สายไหม ว่าได้ให้ น.ส.รัตน์ชนก พงษ์ดี อยู่บ้านเลขที่ 3/11 ม.10 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ได้มาทำการติดต่อเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ยี่ห้อ เอ็มจี สีดำ หมายเลขทะเบียน 4ขว 7354 กรุงเทพมหานคร
โดยมีกำหนดส่งคืนรถให้ในวันที่ 29 มิ.ย.2566 เวลา 10.00 น. ตามสัญญา แต่เมื่อถึงกำหนดการคืนรถ ก็ไม่ได้นำรถกลับมาคือแต่อย่างใด และไม่สามารถติดต่อได้ตรวจสอบสัญญาณ จีพีเอส พบว่าสัญญาณได้ขาดหายไปบริเวณเขาคอม้า จ.พิษณุโลก จึงแจ้งความคดียักยอกทรัพย์ไว้ที่ สน.สายไหม
ซึ่งขณะนี้ นายนิโรจน์ จำปามูล เจ้าของรถ ได้ทราบข้อมูลแล้ว และอยู่ระหว่างการเคลียร์งานคาดว่าจะสามารถเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมนำเอกสารหลักฐานของรถมายื่นให้กับตำรวจ สภ.ชาติตระการ ได้ในวันเสาร์ที่ 9 ส.ค.2568 เพื่อตรวจสอบรายละเอียดตัวรถว่าเป็นคันเดียวกันหรือไม่ พร้อมทั้งติดตามว่าโครงกระดูกที่พบนั้น เป็นหญิงสาวผู้เช่ารถหรือไม่
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเดินหน้าสืบสวนทุกเบาะแสที่ได้มาอย่างรอบด้าน เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยในคดีนี้และจะเร่งหาตัวว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร และเกิดอะไรขึ้น
สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดพิษณุโลก