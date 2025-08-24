ลูกชายคลั่งยาบ้า-มีอาการทางจิต ใช้มีดโต้สังหารแม่วัย 75 ฟันเพื่อนบ้านเจ็บระนาว ก่อนปาดคอตัวเองสาหัส

หนองบัวลำภู - เกิดเหตุสลดหนุ่มใหญ่ คลุ้มคลั่ง คว้ามีดโต้ไล่ฟันแม่บังเกิดเกล้าวัยชราเสียชีวิต ก่อนบุกฟันเพื่อนบ้านบาดเจ็บสาหัสอีก 3 ราย หลังจากนั้นใช้มีดเล่มเดียวกันปาดคอตัวเองอาการโคม่า เผยมีอาการทางจิต รักษาไม่ต่อเนื่อง ซ้ำยังเสพกัญชาและยาบ้าเป็นประจำ ก่อนเกิดเหตุคาดว่าอยู่ในอาการหลอนจนคุมสติไม่อยู่
มีรายงานว่า เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 23 ส.ค. 2568 พ.ต.อ.กัมปนาท เศรษฐ์ฤทธิกุล ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง รับแจ้งเหตุชายคลุ้มคลั่งใช้อาวุธมีดทำร้ายบุพการีและชาวบ้านๅด้รับบาดเจ็บหลายราย ที่หมู่บ้านโนนทรายทอง หมู่ 8 ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู จึงรีบรุดตรวจสอบพร้อมชุดสอบสวนและกู้ภัยศรีบุญเรือง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเลขที่ 13 ม.8 พบร่องรอยการต่อสู้และคราบเลือดเปรอะทั่วพื้นบ้าน ทราบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตคือ นางบัวลี จันทราศรี อายุ 75 ปี ถูกฟันเข้าบริเวณลำคอและศีรษะ อาการสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลศรีบุญเรือง
นอกจากนี้ยังพบผู้บาดเจ็บสาหัสอีก 3 ราย ประกอบด้วย นางมณี ชัยบัง อายุ 76 ปี และนางเบญจวรรณ ชัยบัง อายุ 39 ปี แม่ลูกซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียง ถูกผู้ก่อเหตุบุกไปฟันได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ รวมถึงนายเตียงศักดิ์ ทึงดา อายุ 72 ปี ที่เห็นเหตุการณ์แล้วตะโกนต่อว่าผู้ก่อเหตุ ก่อนถูกมีดโต้ฟันเข้าที่ศีรษะจนบาดเจ็บสาหัส ทั้งหมดถูกส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายจันศรี จันทราศรี อายุ 53 ปี บุตรชายของผู้ตาย ภายหลังก่อเหตุได้ใช้มีดปาดคอตัวเอง อาการสาหัสไม่ต่างจากผู้เคราะห์ร้าย
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายจันศรีมีอาการทางจิต ไม่ได้รับการรักษาอย่างจริงจัง อีกทั้งยังเสพกัญชาและยาบ้าเป็นประจำ ก่อนเกิดเหตุคาดว่าอยู่ในอาการหลอนจึงก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
คดีนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน ต่างพากันหวาดผวาและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยหลายคนระบุว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมผิดปกติมานานแล้ว มักพูดจาเพ้อเจ้อและก้าวร้าว แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะก่อเหตุรุนแรงถึงขั้นฆ่าแม่ตัวเองและทำร้ายเพื่อนบ้าน
ขณะนี้ตำรวจ สภ.ศรีบุญเรืองอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีในข้อหาฆ่าบุพการีและพยายามฆ่าผู้อื่น ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงสูงสุดตามกฎหมาย