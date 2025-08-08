“เป๊ก ผลิตโชค” ปฏิเสธตรวจเลือดหาสารเสพติดในร่างกาย อ้างเป็นสิทธิ์ผู้ป่วย

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อีกครั้ง หลังจากที่ช่อง 7 มีรายงานจากแหล่งข่าวระดับสูงในกองบัญชาการตำรวจนครบาล 4 กรณีนักร้องชื่อดัง “เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร” ซึ่งก่อนหน้านี้คลั่งอาละวาด เคาะรถแท็กซี่ โดดเกาะหน้ารถกระบะ ก่อนปรี่เข้าชกต่อยไรเดอร์ จนเป็นเหตุให้ไรเดอร์ ชักมีดฟันที่คางได้รับบาดเจ็บเลือดอาบ กลางปั๊มแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง ได้ปฏิเสธตรวจเลือดหาสารเสพติดในร่างกาย โดยอ้างเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วย ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลการรักษา
ทำให้พนักงานสอบสวนบันทึกลงสำนวนคดีว่า เจ้าตัวปฏิเสธการตรวจเลือด ซึ่งเป็นเหตุต้องสงสัยว่าอาจจะเกิดโทษถ้าหากเปิดเผยข้อมูล
อย่างไรก็ตาม เป๊ก ผลิตโชค เพิ่งอัดคลิปขอโทษจากเหตุการณ์ดังกล่าว ยอมรับว่าเมาจนคุมสติไม่อยู่ ตอนนี้ได้รับกรรมจากการกระทำของตัวเอง และขอโอกาสจากสังคมไปหมาดๆ เมื่อวานที่ผ่านมา