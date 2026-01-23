MNB THAI เปิดตัว 2 นวัตกรรมใหม่จากเกาหลี ยกระดับเวชศาสตร์ความงาม สู่มิติใหม่ของการยกกระชับผิวอย่างสมบูรณ์แบบ กับ โปรแกรม COOLTERA และ ELRAVIE PREMIER
• "Program COOLTERA โปรแกรมยกกระชับผิวครบมิติ ผสาน 2 เทคโนโลยี จาก Coolfase และ Liftera 2 ในหนึ่งเดียว พร้อม "Program ELRAVIE PREMIER" ฟิลเลอร์เกาหลี ด้วยการผลิตโดยใช้ HI Technology (High Molecular Ideal Reticulated Matrix) มอบผลลัพธ์ที่สวยเป็นธรรมชาติ และความคงทนและประสิทธิภาพยาวนานกว่า 18 เดือน
บริษัท เอ็มเอ็นบี ไทย จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าเวชสำอาง เครื่องมือแพทย์จากประเทศเกาหลี จัดงานเปิดตัว 2 นวัตกรรมใหม่จากเกาหลีที่จะยกระดับเวชศาสตร์ความงามสู่มิติใหม่ของการยกกระชับผิวอย่างสมบูรณ์แบบอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย ได้แก่ ‘PROGRAM COOLTERA’ โปรแกรมยกกระชับผิวครบมิติผสานพลังงานจาก 2 เทคโนโลยี จาก PROGRAM Coolfase และ PROGRAM Liftera 2 ระดับแนวหน้า เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ผ่านโปรแกรม Cooltera ภายใต้แนวคิด “Two Technologies, One Perfection Results” เพื่อมอบผลลัพธ์การยกกระชับที่ชัดเจน อ่อนโยน และ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ต้องการเห็นผลโดยไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องพักฟื้น “ครบ จบ ในโปรแกรมเดียว” และ โปรแกรม ‘ELRAVIE FILLER’ ฟิลเลอร์เกาหลีระดับพรีเมียมที่ออกมาพร้อมกันทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น DEEP, SOFT, LIGHT พร้อมกับสโลแกน “Feel Natural, Last Longer” ด้วยการผลิตโดยใช้ HI Technology (High Molecular Ideal Reticulated Matrix) ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเติมเต็มใบหน้าที่เน้นผลลัพธ์ดูเป็นธรรมชาติ ผิวเรียบเนียน ไม่บวมหลังฉีดและสามารถคงประสิทธิภาพได้ยาวนานกว่า 18 เดือน ครอบคลุมการใช้งานในหลากหลายระดับชั้นผิว Elravie Premier ผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงที่ช่วยให้เนื้อฟิลเลอร์มีความละเอียด คงตัว และ กระจายตัวได้อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ผลลัพธ์หลังการเติมเต็มกลมกลืนกับผิวจริงและดูเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง งานเปิดตัวในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางแขกรับเชิญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความงาม เซเลบริตี้ชื่อดัง อินฟลูเอนเซอร์ ร่วมงานมากมาย อาทิ นายแพทย์ เกรียงไกร อ่าวอุดมพันธ์, แพทย์หญิง อตินุช ดวงแก้ว, นายแพทย์ ธนพัฒน์ ดีประเสริฐวิทย์, แพทย์หญิง จารุตา อุ่นจิตติชัย, ณิชชา บุณยากร, ธันย์ธนิดา สงวนผลไพโรจน์, นาขวัญ รายนานนท์, นุชนาถ ระวีแสงสูรย์, วิมลลักษณ์ นิลวิไลภร, เอวิตา ยุคล, ชัญญ ธนเพ็ญชาติ, ฐิติพงศ์ ล้อประเสริฐ, เกศิณี ปิ่นเจริญ เป็นต้น ไฮไลท์ในงานกับความรู้ด้านเวชศาสตร์ความงามเปิดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใกล้ชิดสุดพิเศษ โดยการบรรยายจากผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นำโดย ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ศิริราช (SiSL) และ แพทย์หญิงพรรณวดี ทองเจริญศิริกุล อาจารย์แพทย์ประจำหน่วยตจศัลยศาสตร์ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและหัตถการทางผิวหนัง ที่ได้พาทุกท่านพบกับนิยามใหม่ของการดูแลผิวที่ได้ผลจริง ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ความก้าวหน้าของนวัตกรรมความงาม อีกหนึ่งทางเลือกที่คลินิกความงามและแพทย์ให้ความไว้วางใจ ณ RARIN Bangkok Riverside
จิน แบค ลี และ คยองมิน ปาร์ค 2 ผู้บริหารระดับสูงแห่ง บริษัท เอ็มเอ็นบี ไทย จำกัด ได้เปิดเผยว่า “การจัดงาน Grand Launching MNB 2026 Elravie Premier Cooltera ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ บริษัท เอ็มเอ็นบี ไทย จำกัด ในการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างเป็นทางการครั้งแรกของบริษัทฯ เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมความงามและยกระดับมาตรฐานการดูแลผิวอย่างครบมิติในการเป็นผู้นำเข้า ยา เวชสำอาง และ เครื่องมือแพทย์ จากประเทศเกาหลี บริษัทฯ เราดำเนินธุรกิจมานานกว่า 8 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็นมากกว่าบริษัท "การขายสินค้า" แต่ต้องเป็นเพื่อนและคู่ค้าทางธุรกิจ ของคลินิก และสถาบันเสริมความงามทั่วประเทศไทย เพราะเราให้มากกว่าด้วยการดูแล มากกว่าด้วยการสนับสนุนและมากกว่าด้วยการเติบโตไปด้วยกันกับสโลแกน ‘Do MNB Do Dream Do together’”
ด้าน นายแพทย์ ธนพัฒน์ ดีประเสริฐวิทย์ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงข้อมูลของ ฟิลเลอร์ใหม่ “ELRAVIE PREMIER” ว่า ELRAVIE นับเป็นฟิลเลอร์ระดับพรีเมียมของประเทศเกาหลีที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและถูกจับตามองในวงการแพทย์ความงาม ด้วยจุดเด่นด้านผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติและคงอยู่ยาวนาน Elravie Premier มีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ DEEP, LIGHT และ SOFT ออกแบบมาเพื่อการเติมเต็มในหลากหลายระดับชั้นผิว ให้ผลลัพธ์ที่เรียบเนียน ไม่บวมหลังฉีด และให้ผิวสัมผัสที่กลมกลืนเป็นธรรมชาติ โดยสามารถคงประสิทธิภาพได้นานกว่า 18 เดือน ความงามที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง Elravie Premier ผลิตด้วย HI Technology (High Molecular Ideal Reticulated Matrix) เทคโนโลยีการผลิตเฉพาะที่ช่วยให้เนื้อฟิลเลอร์มีความละเอียด คงตัว และกระจายตัวได้อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ผลลัพธ์หลังฉีดดูเป็นธรรมชาติ ไม่แข็ง ไม่เป็นก้อน และให้ความรู้สึก “Feel Natural, Last Longer” ตามแนวคิดของแบรนด์อย่างแท้จริง Elravie Premier จึงไม่ใช่เพียงฟิลเลอร์เพื่อการเติมเต็ม แต่คือการออกแบบความงามที่เคารพโครงสร้างใบหน้า และเสริมเสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล การเปิดตัวในครั้งนี้จึงไม่เพียงสะท้อนถึงความก้าวหน้าของนวัตกรรมความงาม แต่ยังตอกย้ำทิศทางของวงการเวชศาสตร์ความงามยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ คุ้มค่า และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง
ขณะที่ แพทย์หญิง จารุตา อ่อนจิตติชัย ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า หัวใจของโปรแกรม COOLTERA คือการทำงานร่วมกันของ 2 เทคโนโลยี ได้แก่ Coolfase พลังงานคลื่นวิทยุ (Monopolar RF) และ Liftera 2 พลังงานคลื่นอัลตราซาวด์ (MMFU) การผสานการทำงานที่ช่วยดูแลผิวได้ทั้งผิวชั้นตื้นและผิวชั้นลึกในขั้นตอนเดียว โดย Coolfase จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ ฟื้นฟูคุณภาพผิวให้แน่น เรียบ และดูอิ่มฟู ขณะที่ Liftera 2 ทำหน้าที่ยกกระชับผิวในระดับโครงสร้าง ปรับกรอบหน้าให้ดูคมชัดอย่างเป็นธรรมชาติผลลัพธ์ที่ได้จึงครอบคลุมทั้ง หน้ายก - ยุบ - ยุง -ไม่เจ็บ -ไม่ต้องพักฟื้น ตอบโจทย์ผู้ที่เริ่มมีปัญหาผิวหย่อนคล้อย ความไม่กระชับ ไปจนถึงผู้ที่ต้องการคงความอ่อนเยาว์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่รบกวนชีวิตประจำวัน
MNB Thai เชื่อมั่นว่า Elravie Filler และโปรแกรม Cooltera จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะส่งมอบประสบการณ์การรักษาที่ดีที่สุดให้แก่คนไข้ บริษัทพร้อมที่จะเคียงข้างและสนับสนุนความสำเร็จของทุกๆ คลินิกด้วยมาตรฐานการบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต สนใจผลิตภัณฑ์ MnB Thai ติดต่อผู้แทนทั่วประเทศ Line OA: @mnbthai หรือคลิก https://lin.ee/5ddjYwx Facebook: https://www.facebook.com/MnBThaiOfficial IG: https://www.instagram.com/mnbthaiofficial/ Website: https://www.mnbthai.com โทร 02-126-7956