ฉลอง75 ปีโอเรียนท์เปิดตัว 3 รุ่นสุดพิเศษ

โอเรียนท์ (ORIENT) จัดงานฉลองครบรอบ 75 ปี แห่งการเดินทางเหนือกาลเวลา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “75 Shades Of Time – A Timeless Journey By Orient” การเดินทางที่จะทำให้ "เวลา" เปลี่ยนเป็น "โมเมนต์" ที่น่าจดจำ นำโดย ยุทธพล ตันติวงษากิจ และ คม สัจจวโรดม ผู้จัดการแบรนด์ ORIENT ประเทศไทย ถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จของแบรนด์โอเรียนท์ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน

คมกล่าวว่า “ตลอด 75 ปีที่ผ่านมา ORIENT ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนานาฬิกาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ความเที่ยงตรง และ ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ การจัดงานครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 โซนไฮไลต์คือ Land Mark of Time Installation, Heritage Zone และ Watch Experience Zone พร้อมเปิดตัวนาฬิการุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น 3 คอลเลกชันพิเศษ ได้แก่ Orient Diver Design 75th (Mako) เป็นที่แรก, Classic and Simple 75th (Bambino Series) และ Orient and Peanuts

งานนี้มีซุปตาร์ชื่อดัง ไบร์ท-นรภัทร วิไลพันธุ์ ร่วมพูดคุยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และแชร์ความประทับใจที่มีต่อนาฬิกา ORIENT ในรุ่น Diver Design 75th Solar Power Chronograph พร้อมด้วยกิจกรรม Calligraphy Customize Giveaway โดยมีนักแสดงและเซเลบแฟนพันธุ์แท้โอเรียนท์ นำโดย อธิชนัน ศรีเสวก, นฤมาศ สงวนผลไพโรจน์, วรากร ศวัสกร, นาขวัญ รายนานนท์, นุชนาถ ระวีแสงสูรย์, ปัทมวดี เสนาณรงค์, ณิชชา บุณยากร, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, ณชา จึงกานต์กุล, วิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล, สวินณา ดาโลดม และอีกมากมายร่วมงาน