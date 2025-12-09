AESLA จัดงาน A NIGHT OF APPRECIATION GALA 2025 เชิดชูเกียรติแพทย์ความงามผู้ทรงคุณวุฒิของไทย

บริษัท เอสล่า จำกัด (AESLA) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านความงามและเวชสำอางระดับโลก มาตรฐาน U.S. FDA และ Gold Standard ภายใต้การบริหารของ คุณวรุตม์ สุทธินันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสล่า จำกัด จัดงานกาล่าดินเนอร์ “A NIGHT OF APPRECIATION GALA 2025” ณ โรงแรม The Ritz-Carlton Bangkok เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ และยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและยกระดับวงการแพทย์ด้านความงามในประเทศ โดยได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์, นายแพทย์วิชัย หงส์จารุ, ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ และ นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล
ทั้งนี้ AESLA ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรระดับชั้นนำ ได้แก่ นิตยสารลักซ์ชัวรี่ไลฟ์สไตล์ Tatler, Prestige, Koktail Thailand, Phil Collection ผู้ให้บริการเรือหรูและประสบการณ์ล่องเรือพรีเมียม และ Techsauce สื่อด้านเทคโนโลยีชั้นนำ รวมถึง โรงแรม The Ritz-Carlton Bangkok ซึ่งร่วมกันสร้างสรรค์ให้งานกาล่าครั้งนี้สมบูรณ์แบบอย่างงดงาม งานนี้ยังนำเสนอ Innovative Exhibition ที่รวบรวมนวัตกรรมความงามจากพันธมิตรระดับโลกของ AESLA เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่อย่างใกล้ชิดหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการเฉลิมฉลองความสำเร็จของ PicoSure กับยอดติดตั้งมากกว่า 100 เครื่องทั่วประเทศไทย สะท้อนความไว้วางใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ ในฐานะผู้นำด้านเลเซอร์ Picosecond ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ได้รับการตอบรับอย่างโดดเด่นคือ XERF จากแบรนด์ Cynosure Lutronic ที่ผสานคลื่น Dual-Frequency Monopolar RF สองความถี่เป็นเครื่องแรก ช่วยลงลึกถึงโครงสร้างผิวได้ 3 ระดับ ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี ICD Cooling เพื่อความสบายผิวของผู้เข้ารับบริการ มุ่งเน้นการยกกระชับผิว และลดเลือนริ้วรอย ซึ่งปัจจุบันมียอดขายมากกว่า 100 เครื่อง ในประเทศไทย
นอกจากนี้ AESLA ยังเปิดตัว Glacial Rx จากบริษัท R2 Technologies (สหรัฐอเมริกา) เครื่อง CryoAesthetic เครื่องแรกของโลกที่ใช้ความเย็นในการลดการอักเสบของผิว และฟื้นฟูให้ผิวกระจ่างใสด้วยเทคโนโลยี Cryomodulation
โดย AESLA วางแผนขยายตลาดผลิตภัณฑ์นี้ในปี 2026 เพื่อรองรับเทรนด์ความงามอย่างยั่งยืนปัจจุบัน บริษัท เอสล่า จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านความงามระดับโลก ได้แก่ Asclepion, Biotec Italia, Capillus, Cynosure Lutronic, Dermapenworld, GME, Hydrafacial, Mastelli, NoIR, Prollenium, R2 Technology, Syris Scientific, Venus Concept และ Zimmer
ภายในงานยังเชิญแขกคนดัง ได้แก่ บอย–ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, เกรซ–กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, และ นิว–ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ พร้อมแขกกิตติมศักดิ์ อาทิ ม.ร.ว.โสรัจจ์ วิสุทธิ, ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ, คุณรุ่งทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, และแขกท่านอื่น ๆ ที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานอีกมากมาย โดยมี คุณแมทธิว ดีน ฉันทวานิช และ คุณจุ๊–นาขวัญ รายนานนท์ ทำหน้าที่พิธีกรตลอดงาน
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Website: https://aesla.com/ , Facebook: AESLA , Instagram: @aesla.aesthetics , LINE Official: @AESLA , YouTube: @aesla.aesthetics , โทร. 089-815-9519