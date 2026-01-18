สวยละมุนสะกดทุกสายตา! “ซง ฮเยคโย” ผู้นำเทรนด์ความงามพรีเมียมระดับเอเชีย ขึ้นแท่น Asia Pacific Brand Ambassador ของโปรแกรมฟิลเลอร์ BELOTERO รับปี 2026

ยกให้เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แฟนๆ ทั่วเอเชียจับตา เมื่อ “ซง ฮเยคโย” (ซง เฮเคียว) นางเอกสาวชื่อดังของเกาหลีใต้ กลับมาสร้างแรงสั่นสะเทือนในวงการความงามอีกครั้ง กับบทบาท Asia Pacific Brand Ambassador ของโปรแกรมฟิลเลอร์ BELOTERO (เบโลเทโร) แบรนด์ฟิลเลอร์ระดับพรีเมียมจาก Merz Aesthetics พร้อมถ่ายทอดนิยามความงามอย่างเป็นธรรมชาติผ่านแคมเปญ “Nature is in the details” ต้อนรับปี 2026 โดยงานเปิดตัวจัดขึ้น ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ท่ามกลางบรรยากาศหรูหรา สมฐานะแบรนด์ระดับโลก และยังเป็นการฉลอง กว่า 20 ปีของโปรแกรม ฟิลเลอร์ BELOTERO ในฐานะผู้นำด้าน Biomimetic Hyaluronic Acid (HA) Filler ทรีตเม้นท์ที่ออกแบบให้ทำงานสอดประสานกับโครงสร้างผิว และมีความพอดีกับผิว มอบความงามและความมั่นใจที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในแบบเฉพาะบุคคล
ซง ฮเยคโย ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงผู้ทรงอิทธิพลแห่งเอเชีย ผู้สร้างปรากฏการณ์ Korean Wave ผ่านผลงานการแสดงและรางวัลมากมาย ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ และเธอยังเป็นตัวแทนของความงดงามเหนือกาลเวลา ที่ผสานความสง่างามเข้ากับพลังของความเป็นผู้หญิงได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นธรรมชาติ การร่วมงานครั้งนี้จึงยิ่งตอกย้ำสถานะไอคอนความงามพรีเมียมระดับเอเชียของเธอได้อย่างชัดเจน โดยแคมเปญนี้สะท้อนให้เห็นถึงการโอบรับตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง สอดคล้องกับตัวตนของ ซง ฮเยคโย ที่ไม่เคยยึดติดกับความสวยแบบฉาบฉวย แต่ให้ความสำคัญกับความงามที่เป็นธรรมชาติและความเป็นตัวเอง
นักแสดงสาวยังกล่าวถึงการร่วมแคมเปญครั้งนี้ว่า “สำหรับฉัน ความงามคือการซื่อสัตย์กับตัวเองมาโดยตลอด โปรแกรมฟิลเลอร์ BELOTERO สะท้อนคุณค่าที่ฉันเชื่อมั่น เพราะช่วยดึงความงามตามธรรมชาติออกมาอย่างแท้จริง
ทำให้ทุกคนสามารถมั่นใจในตัวเอง และภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ที่เป็นของตนเอง” ประโยคสั้นๆ ที่สะท้อนตัวตนของเธอได้อย่างชัดเจน และเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอจึงเหมาะสมกับบทบาทนี้อย่างไร้ข้อกังขา
ในยุคที่เทรนด์ความงามกำลังก้าวข้ามจาก “Beauty Standard” สู่ “Natural Luxury Beauty” ความงามที่ไม่ใช่การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ราคาแพงที่สุด แต่เป็นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คุณดูดีขึ้นอย่างแท้จริง ในแบบฉบับของตัวเอง เหมือนคนที่มีการดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่พอดีกับปัญหาและดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรมฟิลเลอร์ BELOTERO จึงนำเสนอประสบการณ์ความงามที่แตกต่าง ด้วยแนวคิดเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ในรูปแบบ Biomimetic ที่เลียนแบบการทำงานของโครงสร้างผิว* ออกแบบมาเพื่อหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับผิว มีความพอดีกับผิว ทำให้สามารถเคลื่อนไหวใบหน้าในทุกอารมณ์ได้ตามต้องการและรู้สึกเป็นตัวเองที่ดูดีขึ้น การเลือก ซง ฮเยคโย มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ จึงเปรียบเสมือนภาพแทนของผู้หญิงที่เปล่งประกายด้วยความงามอันเรียบง่าย แต่ทรงพลัง แฝงออร่าของความมั่นใจอย่างมีระดับ และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าที่จะโอบรับความเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด
การร่วมงานครั้งนี้ไม่เพียงตอกย้ำบทบาทของ ซง ฮเยคโย ในฐานะไอคอนความงามระดับภูมิภาค แต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของโปรแกรมฟิลเลอร์ BELOTERO ในการยกระดับการสื่อสารแนวคิดความงามระดับพรีเมียม ที่หลอมรวมความเป็นธรรมชาติเข้ากับพลังแห่งความมั่นใจได้อย่างงดงามและทรงพลังอย่างแท้จริง