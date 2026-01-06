“บันยัน กรุ๊ป” เปิดตัว “เบลลากูน่า” เรสซิเดนซ์แบรนด์ใหม่นำร่องหัวหิน

ผู้จัดการรายวัน 360 - บันยัน กรุ๊ป ผู้บุกเบิกด้านการบริการที่ขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมาย และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแบรนด์ระดับไฮเอนด์ ประกาศเปิดตัว เบลลากูน่า (Bellaguna) แบรนด์ที่อยู่อาศัยใหม่ล่าสุดของกลุ่ม นำร่องเปิดตัว เบลลากูน่า เลค เรสซิเดนซ์ โลตัส ที่ภูเก็ต
เบลลากูน่าได้รับการรังสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านยุคใหม่ที่แสวงหาประสบการณ์การใช้ชีวิตอันเปี่ยมด้วยความหมาย ผ่านการนำเสนอที่พักอาศัยระดับพรีเมียมซึ่งได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อการอยู่อาศัยตลอดทั้งปี ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพโดยบันยัน กรุ๊ป พร้อมการดำเนินงานที่เป็นอิสระจากส่วนโรงแรม เพื่อมอบความเป็นส่วนตัวสูงสุดและประสบการณ์การอยู่อาศัยคุณภาพระดับไฮเอนด์ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบันยัน กรุ๊ป
ชื่อ “Bellaguna” เกิดจากการผสานความหมายของสองคำอันงดงาม ได้แก่ “Bella” ซึ่งหมายถึงความงาม สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมอันประณีตและสภาพแวดล้อมที่กลมกลืนภายในโครงการ และ “Laguna” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลากูน่า ภูเก็ต จุดหมายปลายทางรีสอร์ตครบวงจรชั้นนำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อหลอมรวมกัน ชื่อ “Bellaguna” จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามเหนือกาลเวลา ความสงบร่มรื่น และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ที่ผสานไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
“โครงการที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียมแบบสแตนด์อโลนได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจสำคัญของเรา การสร้างอัตลักษณ์เฉพาะสำหรับเซกเมนต์นี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น” สจ๊วต รีดดิ้ง กรรมการผู้จัดการฝ่ายเรสซิเดนซ์ บันยัน กรุ๊ป กล่าว “Bellaguna คือบทใหม่ของการพัฒนาของเรา นำเสนอที่อยู่อาศัยที่เปี่ยมด้วยความประณีต ซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติในปัจจุบัน พร้อมคงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการอันเป็นเอกลักษณ์ที่บันยัน กรุ๊ป เป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน”
แม้ว่าโครงการ Bellaguna บางแห่งจะตั้งอยู่ภายในลากูน่า ภูเก็ต แต่แบรนด์ได้รับการวางตำแหน่งให้สามารถดำเนินงานได้อย่างอิสระในหลากหลายจุดหมายปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามที่เจ้าของบ้านแสวงหาความงดงาม ความประณีต และความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับทั้งธรรมชาติและชุมชนโดยรอบ
บันยัน กรุ๊ป ยังคงตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแบรนด์ระดับโลก โดยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และอันดับ 5 ของโลกในด้านปริมาณการพัฒนาโครงการ เฉพาะในจังหวัดภูเก็ต บันยัน กรุ๊ป คาดการณ์ว่าจะเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี่มูลค่าสูงสุดถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในระยะเวลา 2–3 ปีข้างหน้า
เปิดตัว เบลลากูน่า เลค เรสซิเดนซ์ โลตัส (Bellaguna Lake Residences Lotus) โครงการแรกภายใต้แบรนด์ เบลลากูน่า
เบลลากูน่า เลค เรสซิเดนซ์ โลตัส เป็นโครงการที่พักอาศัยร่วมสมัยที่หรูหราสง่างาม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอันงดงามใจกลางลากูน่า ภูเก็ต ริมหาดบางเทา อาคารคอนโดมิเนี่ยมทั้ง 5 ได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงเรียวยาวและสง่างาม โดยได้แรงบันดาลใจจากลวดลายเส้นสายของเรือยอชท์และการเคลื่อนไหวของสายน้ำ มอบทัศนียภาพแบบพาโนรามาของทะเลสาบและทะเลในส่วนของผนังอาคารได้รับการแต่งแต้มด้วยโทนสีเข้มอ่อนสลับดั่งเกลียวคลื่น สะท้อนแสงที่เปลี่ยนแปลงตลอดวัน ขณะที่ภายในตกแต่งด้วยโทนสีธรรมชาติอบอุ่น เปล่งประกายด้วยแสงธรรมชาติที่สาดส่องเข้ามา ระเบียงและชานกว้างโค้งรับกับเส้นสายของทะเลสาบ สะท้อนการผสานรวมกันของความงามตามธรรมชาติและความหรูหราที่สุขุมลุ่มลึกได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่เรียบง่าย
รูปแบบที่พักอาศัยประกอบด้วยคอนโดมิเนียมขนาด 1–3 ห้องนอน และเพนท์เฮาส์ขนาด 2–3 ห้องนอน พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวบนดาดฟ้า สระว่ายน้ำอินฟินิตี้บนดาดฟ้าพร้อมคาบาน่าส่วนตัวตั้งตระหง่านเป็นจุดเด่นบนอาคารแต่ละหลัง ขณะที่สวนภูมิทัศน์อันเขียวชอุ่มได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่พักผ่อนอันเงียบสงบ โซนกิจกรรมสำหรับครอบครัว รวมถึงบอร์ดวอล์กและท่าเทียบเรือเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งเชื่อมต่อผู้อยู่อาศัยโดยตรงสู่บริการเรือรับส่งของลากูน่า ภูเก็ต
สิทธิพิเศษสำหรับเจ้าของบ้าน
• บริการจัดการพื้นที่ส่วนกลางและบริหารจัดการที่พักให้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายหนึ่งปี ฟรีประกันภัยทรัพย์สินในปีแรก
• สิทธิพิเศษจากการเป็นสมาชิกโปรแกรม Laguna Advantage อาทิ ส่วนลดค่าเล่าเรียนโรงเรียนนานาชาติ บริการด้านสุขภาพ และสมาชิกสนามกอล์ฟ เป็นต้น
• สมาชิกโปรแกรม Sanctuary Club ที่มีเครือข่ายทั่วโลก เพื่อมอบสิทธิประโยชน์มากมายภายในเครือข่ายอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกของ บันยัน กรุ๊ป
• สมาชิกบีชคลับแห่งใหม่ล่าสุด ราวา บีชคลับ (RAVA Beach Club) บีชคลับส่วนตัวริมชายหาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ริมหาดของลากูน่า ภูเก็ต
โครงการ เบลลากูน่า เลค เรสซิเดนซ์ โลตัส ตั้งอยู่ภายในลากูน่า ภูเก็ต รีสอร์ตครบวงจรชั้นนำของเอเชีย ที่มาพร้อมร้านอาหารระดับโลก สปาชั้นนำ ร้านค้าบูติก รวมถึงสนามกอล์ฟที่ได้รับรางวัลอย่าง ลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตเพียง 30 นาที ในชุมชนที่ปลอดภัยและเหมาะสำหรับครอบครัว
แม้ที่พักอาศัยภายใต้แบรนด์ Bellaguna จะได้รับการออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยตลอดทั้งปี แต่เจ้าของยังสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการลงทุนได้ผ่านการเข้าร่วม Banyan Living แพลตฟอร์มบริหารการเช่าใหม่ล่าสุดของบันยัน กรุ๊ป โปรแกรมดังกล่าวเปิดให้เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมการดูแลบริหารจัดการอย่างมืออาชีพในรูปแบบที่พักอาศัยระดับโรงแรม มอบความยืดหยุ่นให้แก่เจ้าของ ขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าพักด้วยมาตรฐานการบริการที่เชื่อถือได้ในระดับเดียวกับโรงแรม