ปปง.สั่งยึดเรือ Pleasure Yacht รุ่นปี 2017 เอี่ยวคดีฉ้อโกงล็อตใหญ่

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาตินั้น นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และในฐานะโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. แถลงผลการดำเนินการว่า สืบเนื่องจากสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินมาตรการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ (Scammer) อย่างต่อเนื่อง มีการยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีสำคัญหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ รวมมูลค่ากว่า 10,165 ล้านบาท นั้น
จากการสืบสวนขยายผลและตรวจสอบ พบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของขบวนการสแกมเมอร์ (Scammer) ดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนั้น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมานายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 48 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด น.ส.แตงไทย กับพวก (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ คือ เรือประเภท PLEASURE YACHT ชื่อ ATLAS รุ่นปี 2017 สัญชาติ CAYMAN ISLANDS พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก รวมมูลค่าประมาณ 1,125 ล้านบาท (คำสั่ง ย.302/2568)
ทั้งนี้ คำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวดังกล่าว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน หากผู้ถูกยึดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ
นอกจากนี้ เรือยอชท์ ชื่อ ATLAS รุ่นปี 2017 สัญชาติ CAYMAN ISLANDS พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกดังกล่าว รวมมูลค่าประมาณ 1,125 ล้านบาท ที่ถูกยึดนั้น คือ ทรัพย์สินของภรรยาคนปัจจุบันของนายเบน สมิธ
จากการสืบสวนขยายผลและตรวจสอบ พบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของขบวนการสแกมเมอร์ (Scammer) ดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนั้น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมานายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 48 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด น.ส.แตงไทย กับพวก (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ คือ เรือประเภท PLEASURE YACHT ชื่อ ATLAS รุ่นปี 2017 สัญชาติ CAYMAN ISLANDS พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก รวมมูลค่าประมาณ 1,125 ล้านบาท (คำสั่ง ย.302/2568)
ทั้งนี้ คำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวดังกล่าว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน หากผู้ถูกยึดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ
นอกจากนี้ เรือยอชท์ ชื่อ ATLAS รุ่นปี 2017 สัญชาติ CAYMAN ISLANDS พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกดังกล่าว รวมมูลค่าประมาณ 1,125 ล้านบาท ที่ถูกยึดนั้น คือ ทรัพย์สินของภรรยาคนปัจจุบันของนายเบน สมิธ