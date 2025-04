กลุ่มดุสิตฯคว้างานนิติบุคคล คอนโดหรู‘Mulberry Grove”

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มดุสิตธานี เดินหน้าขยายธุรกิจ “ดุสิตฮอสปิตัลลิตี้ เซอร์วิสเซส” ล่าสุดได้รับความไว้วางใจจากบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการอาคารนิติบุคคลโครงการ ‘Mulberry Grove The Forestias Condominiums’ คอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่นายศุภกิจ ติยะวัชรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดุสิตฮอสปิตัลลิตี้ ซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มดุสิตธานี เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้บริหารโครงการ Mulberry Grove The Forestias Condominiums โดยเรามุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยของลูกบ้าน ให้ได้รับทั้งความสะดวกสบาย บริการที่เป็นเลิศ และมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ด้วยแนวคิด ‘Hotel-Inspired Living’ ที่ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด ตั้งแต่การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง การดูแลความปลอดภัย ไปจนถึงการสร้างสรรค์บริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านในทุกช่วงวัย เพื่อเติมเต็มความสุขและความรื่นรมย์ในทุกวันของการอยู่อาศัย ซึ่งหมายรวมถึงการผสานความร่วมมือกับลูกบ้านและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างชุมชนคุณภาพที่น่าอยู่และยั่งยืนต่อไปทั้งนี้ บริษัท ดุสิตฮอสปิตัลลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ดำเนินธุรกิจรับงานบริหารโครงการที่พักอาศัยระดับบนคุณภาพสูง ทั้งการดูแลบริหารอาคารและทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการฯ ตามมาตรฐานของกลุ่มดุสิตธานี ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility Management service) ใน 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนงานบริการดูแลและบริหารจัดการอาคาร ซึ่งมุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มตลาดที่อยู่อาศัยระดับลักซูรี ส่วนงานให้คำปรึกษาและอบรมสำหรับผู้ประกอบการโครงการที่พักอาศัยที่ต้องการบริการระดับโรงแรม 5 ดาว และส่วนงานบริการแม่บ้าน ดุสิต ออน ดีมานด์ (Dusit On Demand) โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการและให้บริการในโครงการชั้นนำต่างๆ มากมายนายชาคริต หัสสรังสี ผู้อำนวยการอาวุโสงานพัฒนาโครงการ MQDC กล่าวว่า โครงการ Mulberry Grove The Forestias Condominiums ได้มอบหมายให้บริษัท ดุสิตฮอสปิตัลลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DHSC) ในเครือดุสิตธานี ซึ่งมีประสบการณ์ดูแลและให้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นผู้บริหารจัดการอาคารนิติบุคคลและพื้นที่ส่วนกลาง รวมทั้งยังได้เลือกสรรบริการพิเศษสำหรับลูกบ้านโดยเฉพาะได้แก่ Concierge Service ที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยเหลือในการประสานงานต่างๆ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ที่จะสามารถแนะนำความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในครอบครัว"เราต้องการให้การอยู่อาศัยในโครงการ Mulberry Grove The Forestias Condominiums สมบูรณ์แบบที่สุดในทุกมิติ ไม่ใช่แค่การมีบ้านที่สวยงาม แต่ลูกบ้านจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตสุดพิเศษ เราเชื่อมั่นว่าการร่วมงานกับ DHSC ที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการนิติบุคคลในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ และมอบการบริการที่ผสานความอบอุ่นแบบไทยเข้ากับมาตรฐานระดับโลก และตอกย้ำความมุ่งมั่นของ MQDC ในการสร้างสรรค์โครงการที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด" นายชาคริต หัสสรังสี ผู้อำนวยการอาวุโสงานพัฒนาโครงการ MQDC กล่าวสำหรับโครงการ Mulberry Grove The Forestias Condominiums ออกแบบภายใต้แนวคิด Nurturing Multi-generational Living เพื่อรองรับการอยู่อาศัยร่วมกันของทุกเจเนอเรชัน โดยโครงการฯ ตั้งอยู่ภายใน The Forestias ท่ามกลางผืนป่าธรรมชาติ 30 ไร่ ที่คำนึงถึงการใช้ชีวิตร่วมกันกับธรรมชาติ โดยเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Dimensional Well-Being) เพื่อตอบโจทย์ด้านสุขภาวะและมีความปลอดภัยสูง ที่สำคัญยังมุ่งเน้นการออกแบบพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยทุกวัยใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่าโดยมีพื้นที่โครงการฯประมาณ 16 ไร่ ทั้งหมด 6 อาคาร ความสูง 7-8 ชั้น รวม 269 ยูนิต ห้องพักเริ่มต้นที่ขนาด 63.33 -69.15 ตร.ม. สำหรับ 1 ห้องนอน ขนาด 99-100.77 ตร.ม. สำหรับ 2 ห้องนอน และขนาด 151.23-223.79 ตร.ม.สำหรับ 3 ห้องนอน ห้องแบบดูเพล็กซ์เริ่มต้นที่ขนาด 140.31- 438.17 ตร.ม. และเพนท์เฮาส์ขนาด 705-1,027 ตร.ม.