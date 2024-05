“เอมิเรตส์” จัดโปรฯ เที่ยวดูไบ นำบอร์ดดิ้งพาสรับส่วนลดและดีลพิเศษมากมาย

สายการบินเอมิเรตส์กลับมาอีกครั้งกับโปรแกรมยอดฮิต My Emirates Pass โดยลูกค้าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวหน้าร้อนสุดพิเศษในดูไบผ่านข้อเสนอสุดเอ็กคลูซีฟมากมายจาก My Emirates Pass ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2567ผู้โดยสายของสายการบินเอมิเรตส์ที่มีเที่ยวบินสู่ดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง หรือ บินกลับสู่ดูไบ เพียงแสดงบัตรโดยสาร หรือ “บอร์ดดิ้งพาส” จากสายการบินเอมิเรตส์ ก็สามารถเพลินเพลินกับดีลพิเศษพร้อมส่วนลดมากมายหลายร้อยรายการ ที่รวมทุกกิจกรรมตั้งแต่การผจญภัยไปถึงการชอปปิ้งที่พลาดไม่ได้ ทั้งหมดนี้พร้อมให้ความบันเทิงแก่ทุกคนแล้ว โดยผู้โดยสารสามารถรับบริการได้ที่ร้านค้า สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ร้านอาหาร รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสปาสุดหรูทั่วทั้งดูไบและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ร่วมรายการผู้โดยสารสามารถรับข้อเสนอสุดพิเศษได้อย่างง่ายดายเพียงแสดงบอร์ดดิ้งพาสจากสายการบินเอมิเรตส์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมข้อมูลยืนยันตัวตน ณ จุดที่ร่วมรายการทั้งนี้ หากลูกค้าเช็คอินผ่านช่องทางออนไลน์และทำการดาวน์โหลดบอร์ดดิ้งพาสลงในแอปพลิเคชันของสายการบินเอมิเรตส์ หรือกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้ว โปรดเก็บภาพบอร์ดดิ้งพาสเอาไว้เพื่อแสดง ณ จุดที่ร่วมรายการ เนื่องจากบอร์ดดิ้งพาสดังกล่าวจะหายไปจากแอปเมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอจาก My Emirates Pass ได้ที่ www.emirates.com/myemiratespass.*สร้างวันหยุดหน้าร้อนที่น่าจดจำกับเอมิเรตส์ตั้งแต่วันนี้ – 11 มิถุนายน 2567 เพื่อใช้ได้สำหรับการเดินทางระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2567 ผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์สามารถเข้าใช้บริการ The View at The Palm, AYA Universe, Dubai Parks & Resorts และ Wild Wadi Waterpark ได้ฟรี*ไม่ว่าจะเดินทางคนเดียว เป็นคู่ กับกลุ่มเพื่อน หรือกับครอบครัว ก็สามารถใช้เวลาช่วงหน้าร้อนที่ดูไบให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการเข้าถึงประสบการณ์อันน่าจดจำดังต่อไปนี้– หน้าร้อนนี้ สายการบินเอมิเรตส์เปิดโอกาสให้นักเดินทางมีสิทธิ์รับสิทธิ์เข้าชมหนึ่งในสวนสนุกชั้นนำตามที่เลือกได้ฟรี อาทิ Real Madrid World, Legoland Dubai, Legoland Waterpark หรือ Motiongate Dubai- คลายร้อนในช่วงซัมเมอร์นี้ที่สวนน้ำ Wild Wadi อันงดงาม ไม่ว่าคุณกำลังมองหาการล่องเรือผ่อนคลายในแม่น้ำไหลเอื่อย หรือต้องการให้อะดรีนาลีนสูบฉีดบนสไลเดอร์น้ำ ที่สวนน้ำ Wild Wadi มีกิจกรรมมากมายเตรียมไว้สำหรับทุกคน– เปิดใจ เตรียมสัมผัสความงามตามธรรมชาติของจักรวาลลึกลับที่สวนสนุกทดลอง AYA ที่จะพาคุณไปยังโลกที่อันมีชีวิตชีวาอันโอบล้อมอยู่ภายในห้องต่าง ๆ เตรียมพร้อมที่จะเล่น ล่องลอย และฝันหวานผ่านหอดูดาว สวนที่เบ่งบานไปด้วยแสงสี และแม่น้ำที่ทอดข้ามความไม่มีที่สิ้นสุดในนิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟนี้– เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันตระการตาของเส้นขอบฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของดูไบที่ Palm Jumeirah Palm Tower ในฤดูร้อนนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อบินกับเอมิเรตส์ The View ที่มีความสูงถึง 240 เมตรเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของดูไบ พร้อมชมสถานที่สำคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเพื่อรับข้อเสนอพิเศษนี้ ผู้โดยสารเพียงต้องใส่รหัส 'EKDXB25' เมื่อซื้อเที่ยวบินจาก Emirates.com หรือบนแอพของ Emirates เพื่อรับโค้ดพิเศษในการเข้าถึงแต่ละสถานที่ สำหรับผู้โดยสารทุกคนในการจอง หรือหากจองผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวหรือสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารของเอมิเรตส์ หรือศูนย์ติดต่อของเอมิเรตส์ ผู้โดยสารจะต้องส่งอีเมลถึง Emiratesoffer@emirates.com โดยระบุรายละเอียดหมายเลข PNR วันที่เดินทางมาถึงดูไบ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และชื่อผู้โดยสารทั้งหมด เพื่อรับรหัสการเข้าถึง ฟรี สำหรับข้อเสนอดังกล่าวนอกจากนี้ สมาชิกของ Emirates Skywards โปรแกรมสะสมคะแนนของสายการบินเอมิเรตส์ สามารถรับไมล์สะสมจากพันธมิตรทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น โรงแรม สายการบิน บริการรถเช่า ร้านค้าปลีกและธนาคาร โดยสมาชิกสามารถใช้ไมล์สะสมเหล่านี้กับการแลกตั๋วรางวัล อัพเกรดที่นั่ง หรือแม้แต่บัตรคอนเสิร์ตหรือบัตรเข้าชมกีฬา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Emirates Skywards ได้ที่ https://www.emirates.com/english/skywards/ปัจจุบันสายการบินเอมิเรตส์ให้บริการ 35 เที่ยวบินต่อสัปดาห์จากกรุงเทพฯ สู่ดูไบ และ 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์จากภูเก็ตไปยังดูไบที่จะเชื่อมต่อผู้โดยสารจากประเทศไทยสู่เที่ยวบินทั่วโลกในเครือข่ายสายการบินเอมิเรตส์สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม และซื้อบัตรโดยสารได้ที่ emirates.com สำนักงานขายสายการบินเอมิเรตส์ ผ่านตัวแทนท่องเที่ยวหรือผ่านตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์*สามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.emirates.com/english/special-offers/four-experiences-to-remember-terms-and-conditions/