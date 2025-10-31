“ซี พฤกษ์” สร้างโมเมนต์สุดฟิน ใน “Torriden Pop-Up Store x ZEE PRUK” งานเปิด Torriden Pop-Up Store แห่งแรกในไทย

Torriden (ทอริเดน) แบรนด์สกินแคร์ชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ เปิดตัว Pop-up Store แห่งแรกในประเทศไทย ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลลาดพร้าว ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Dive-In: Deep into Your Skin” จากแนวคิด Dive-In ของแบรนด์ คือ ไม่เพียงแต่หมายถึงการเติมน้ำให้ผิว แต่ยังเป็นการเข้าใจผิวของตนเองอย่างลึกซึ้ง พร้อมฟื้นฟูสมดุลจากภายใน ซึ่งทอริเดนอยากให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยตนเอง และค้นพบผิวที่แข็งแรง ชุ่มชื้น และเปล่งประกายในแบบของตนเอง
โดย Torriden Thailand (ทอริเดน ไทยแลนด์) ภายใต้การบริหารของ Malachi Company Limited (บริษัท มาลาคี จำกัด) ตัวแทนผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเปิดตัว “Torriden Pop-Up Store x ZEE PRUK” เพื่อถ่ายทอดแนวคิดแห่งความงามที่สมดุลและยั่งยืน สู่ผู้บริโภคชาวไทยอย่างเป็นทางการ โดยกิจกรรมเปิดตัวในครั้งนี้ เป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้า Torriden โดยเฉพาะ ซึ่งมี Lucky Fan ลูกค้าผู้โชคดีจาก Torriden เข้าร่วมงานกว่า 100 ท่าน พร้อมด้วยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ และพี่ๆสื่อมวลชน ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
โดยงานนี้ได้ หนุ่มหล่อดุจเทพสร้าง อย่าง “ซี พฤกษ์ พานิช” มามอบความฟินให้กับ Lucky Fan จาก Torriden อย่างใกล้ชิด ซึ่งก่อนจะได้ฟินกับ ซี ก็เปิดเวทีด้วย คุณศิริลักษณ์ อำนวยพล Communication Manager บริษัท มาลาคี จำกัด ขึ้นกล่าวต้อนรับทุกคนเข้าสู่งาน “Torriden Pop-Up Store x ZEE PRUK” อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย เมื่อ ซี ปรากฏตัว ด้วยการร้องเพลง Our night และ เพลง สถานีอกหัก ซึ่งได้รับเสียงกรี๊ดสนั่นพื้นที่จัดงานเลยทีเดียว
หลังจากนั้น ซี ก็กล่าวอ้อนขอบคุณแฟนๆทุกคน และขอบคุณทางแบรนด์ Torriden ที่ให้เกียรติเชิญให้มาร่วมงานสำคัญในวันนี้ นอกจากนี้ ซี ยังได้ลงมือลองผลิตภัณฑ์ของ Torriden ด้วยตนเอง เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ปลอดภัย และอ่อนโยนอย่างแท้จริง หลังจากนั้นเข้าสู่ช่วงกิจกรรมสุดใกล้ชิดกับแฟนคลับ ที่สร้างโมเมนต์สุดประทับใจให้กับทุกคนอย่างทั่วถึง สุดท้ายก่อนจบกิจกรรมนี้ ซียังได้ร่วมถ่ายรูปกับผู้บริหาร แฟนคลับ และแขกทุกคนที่มาร่วมงานอย่างเป็นกันเองสุดๆ เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัว POP-Up Store ครั้งแรกในประเทศไทยของแบรนด์ Torriden และเป็นการจัดกิจกรรมสำหรับผู้บริโภค (Consumer Event) อย่างเป็นทางการครั้งแรกของ Torriden Thailand ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง
โดย POP-Up Store นี้ มุ่งสร้างประสบการณ์ที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ทอริเดน คือ การเข้าใจโครงสร้างผิวอย่างลึกซึ้ง และฟื้นฟูสมดุลผิวจากภายในสู่ภายนอก โดยผู้เข้าชมจะได้สัมผัสประสบการณ์ Dive-In อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านโซนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ฮีโร่ไลน์ Dive-In Hyaluronic Acid นอกจากนี้ผู้เข้าชมยังสามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมอีกมากมายภายใต้แนวคิด “ดื่มด่ำเข้าสู่โลกแห่งความชุ่มชื่น” ในบรรยากาศโทนสีน้ำ ในเฉดฟ้าอ่อน อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ พร้อมจุดถ่ายภาพ (Photo Moment) และของที่ระลึกพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2568 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 เซ็นทรัลลาดพร้าว