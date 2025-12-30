Boots เปิดตัว No7 GOOD INTENT รับเทรนด์ Glass Skin

บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด สร้างปรากฏการณ์ผิวสวยครั้งใหม่ เปิดตัวไลน์สกินแคร์ล่าสุด “No7 GOOD INTENT” (นัมเบอร์เซเว่น กู๊ด อินเทนท์) อิมพอร์ตตรงจากอังกฤษ ภายใต้คอนเซปต์ “GLASS SKIN starts with GOOD INTENT – กลาสสกินผิวใส ฉ่ำไว ไม่มัน” พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์สาวหน้าใส “พิชชา พิชชาธร สันตินธรกุล” นักแสดงดาวรุ่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มาแชร์เคล็ดลับการดูแลผิวใสปิ๊ง ให้ผลลัพธ์เป๊ะปังแบบไม่ต้องรอนาน
No7 GOOD INTENT ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของผิวสวย ด้วยจุดเด่นเรื่อง “Balanced Performance” หรือการดูแลผิวแบบเรียบง่ายแต่ให้ประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มองหาสกินแคร์คุณภาพที่ “เชื่อถือได้” ในราคาที่ “จับต้องได้” โดยมอบการดูแลผิวแบบ 2 มิติ คือ มอบผลลัพท์ในทันที ผิวชุ่มชื่น อิ่มน้ำทันทีที่ใช้ ด้วยส่วนผสมที่ผ่านการคัดเลือกอย่างพิธีพิถันจากนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอังกฤษ และให้ผลลัพท์ในการบำรุง มีผิวที่แข็งแรง สร้างสมดุลผิวที่ดีในระยะยาว มาพร้อมกับผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริง
รัตติกาล เงาเงิน ผู้จัดการแบรนด์ No7 กล่าวว่า “No7 Good Intent ถ่ายทอดเทรนด์ Glass Skin ในมุมมองใหม่ ภายใต้แนวคิด ‘ผิวสวยต้องเริ่มจากเจตนาดี (Good Intent)’ ด้วยการพัฒนาสูตรที่คัดเลือกส่วนผสมทันสมัย เนื้อบางเบา ซึมไว ไม่มัน พร้อมดีไซน์ Packaging ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ไลน์นี้ผสานส่วนผสมเด่นอย่าง Hyaluronic Acid, Niacinamide Salicylic Acid และ CICA เพื่อช่วยฟื้นบำรุงผิวให้แข็งแรง ได้ลุคกลาสสกินผิวใส ฉ่ำไว ไม่มัน โดยพัฒนาให้เป็น Vegan formula สะท้อนแนวคิดความงามที่ใส่ใจทั้งผิวและโลก”
“นุ่น พิชชา พิชชาธร” พรีเซนเตอร์คนล่าสุด แชร์เคล็ดลับ “My Good Intent” ร่วมพูดคุยและแชร์เคล็ดลับผิวสวยบนเวทีว่า “ด้วยตารางงานของนุ่นที่ค่อนข้างแน่น ทำให้มีเวลาดูแลตัวเองน้อย นุ่นเลยมองหาสกินแคร์ที่ไม่ยุ่งยากแต่ต้องเห็นผลจริงและเร็ว ซึ่ง No7 GOOD INTENT ตอบโจทย์นุ่นมากค่ะ โดยเฉพาะตัว Skin Sip Moisture Milk ที่นุ่นเลิฟมาก เนื้อบางเบาสบายผิว ทาปุ๊บผิวดูฉ่ำโกลว์อิ่มน้ำทันที ช่วยให้เมคอัพติดทนและมั่นใจหน้ากล้องได้ตลอดวัน ใครที่อยากมีผิว Glass Skin แบบง่ายๆ ต้องลองเลยค่ะ”
เจาะลึก 4 ขั้นตอนสู่ผิวกระจก No7 Good Intent ได้รับการออกแบบดูแลผิวสวย อย่างครอบคลุมกิจวัตรความงาม ตั้งแต่ Cleanse, Tone, Treat และ Moisturize ประกอบด้วยไลน์ผลิตภัณฑ์ที่ครบครัน
Cleanse: No7 Good Intent Cleansing Balm เริ่มต้นผิวสะอาดใสด้วยคลีนซิ่งบาล์มเนื้อนุ่มละมุน ที่จะเปลี่ยนเป็นน้ำนมเมื่อสัมผัสกับน้ำ ช่วยละลายเมคอัพกันน้ำ ครีมกันแดด และสิ่งสกปรกอุดตันได้อย่างหมดจดในขั้นตอนเดียว ล้างออกง่าย ไม่ทิ้งคราบมัน และไม่ทำให้ผิวแห้งตึง ให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่นพร้อมรับการบำรุง
Tone: No7 Good Intent Clarifying Toner Pads ลดขั้นตอนยุ่งยากด้วยแผ่นโทนเนอร์เช็ดผิวสำเร็จรูป ที่แค่เปิดกระปุกก็หยิบเช็ดได้ทันที สะดวกสบายกว่าเดิม แผ่นแพดนุ่มไม่บาดผิว และขจัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยน เผยผิวใหม่ที่ดูกระจ่างใสและเรียบเนียนยิ่งขึ้น
Treat: No7 Good Intent Bouncy Jelly Mask กู้ผิวเหนื่อยล้าให้กลับมาเด้งฟูด้วยมาสก์เนื้อเจลลี่ ให้สัมผัสเย็นสบายผิว ช่วยปลอบประโลมผิวที่เผชิญมลภาวะมาทั้งวัน เติมความชุ่มชื้นแบบเร่งด่วน ให้ผิวกลับมาดูสดใส เปล่งปลั่ง มีชีวิตชีวา
Moisturize: No7 Good Intent Skin Sip Moisture Milk ปิดท้ายด้วยไอเท็มไฮไลท์ “Skin Sip Moisture Milk” มอยส์เจอร์ไรเซอร์เนื้อน้ำนมสูตรบางเบาพิเศษ ที่กำลังถูกพูดถึงว่าเป็นตัวช่วยให้ผิวฉ่ำโกลว์ในทันที ซึมซาบไวเหมือนผิวได้ดื่มน้ำ (Sip) ไม่ทิ้งความเหนอะหนะ เหมาะกับอากาศเมืองไทย แต่ให้การบำรุงที่ล้ำลึก ช่วยล็อคความชุ่มชื้นยาวนาน เผยผิวเนียนนุ่ม อิ่มน้ำ ดูสุขภาพดีแบบ Glass Skin อย่างเป็นธรรมชาติ
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ผิวโกลว์สุขภาพดีด้วยเจตนาดีกับ No7 Good Intent ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน Boots ทั่วประเทศ หรือช้อปออนไลน์ได้ทาง Lazada, Shopee และ Boots.co.th