‘โฟร์ท ณัฐวรรธน์’ ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเด ตอกย้ำโทนเนอร์แพดอันดับ 1 จากเกาหลีใต้ ไอ

สร้างปรากฏการณ์ส่งท้ายปีเมื่อ ‘MEDIHEAL’ แบรนด์สกินแคร์เดอร์มาระดับโลกชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ เนรมิต Pop-up store ขนาดใหญ่แห่งแรกในกรุงเทพฯ กับงาน ‘Pop-up: MEDIHEAL DERMA SHOP’ พร้อมไฮไลต์เปิดตัว ‘โฟร์ท’ ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ MEDIHEAL Toner Pad คนไทยคนแรก อย่างเป็นทางการ ตอกย้ำความสำเร็จอันแข็งแกร่งของ Toner Pad ไอเทมดูแลผิวที่ได้รับความนิยมระดับโลก ท่ามกลางสื่อมวลชน เหล่าแฟนคลับ ที่มาร่วมงาน ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อม BTS สยาม ชั้น 3 Siam Square One
MEDIHEAL แบรนด์สกินแคร์เดอร์มาระดับโลก ชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้บริษัท L&P Cosmetic จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 และดำเนินธุรกิจมากว่า 16 ปี นับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์หลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตลาด K-Beauty และ K-Derma ทั้งในประเทศเกาหลีและระดับสากล จากจุดเริ่มต้นในฐานะบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน ‘มาสก์ชีต’ ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์คุณภาพสูง ‘สัญลักษณ์ของมาสก์ชีต’ พัฒนาบนพื้นฐานประสบการณ์ทางคลินิก ของผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหลายแขนง จนสร้างกระแส ‘1 วัน 1 แผ่น’ และนอกจากจะกลายเป็นแบรนด์มาสก์ชีตยอดนิยม โดดเด่นในตลาดเกาหลี ในฐานะ ‘สัญลักษณ์ของมาสก์ชีต’ แล้ว แบรนด์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หมวดหมู่ใหม่ ‘แผ่นโทนเนอร์สี่เหลี่ยม เป็นเจ้าแรก (Toner Pad)’ ซึ่งได้รับการตอบรับในตลาดอย่างแพร่หลาย
โดย MEDIHEAL Toner Pad ได้รับการตอบรับมาแรงต่อเนื่อง หลังทำสถิติ ครองอันดับ 1 รวมแบรนด์ และยอดขายเฉพาะหมวดหมู่ Toner pad ในเกาหลี ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน พร้อมตอกย้ำความปังด้วยยอดขายสะสมทั่วโลกกว่า 32 ล้านชิ้น และกวาดรางวัลรวมแล้วถึง 73 รางวัล โดยยังเดินหน้าในไลน์เดอร์มาสกินแคร์ที่เน้นใช้ง่าย เห็นผลชัด ผ่านการพัฒนาจากงานวิจัยปัญหาผิวหลากหลายรูปแบบเพื่อออกแบบโซลูชันให้ตอบโจทย์แต่ละสภาพผิวได้ตรงจุด โดยเฉพาะ ‘Collagen Ampoule Pad’ มียอดขายอันดับ 1 ในเกาหลีใต้ หลายคน ยกให้เป็นไอเทมช่วยบำรุง และเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิว และ Madecassoside Blemish Pad สำหรับผิวแพ้ง่าย ผิวแห้ง มีปัญหาจุดด่างดำ ก็ครองใจผู้บริโภค ไม่แพ้กัน MEDIHEAL แบรนด์มาแรงด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม มอบให้กับผู้บริโภค ถือเป็นไอเทมในลิสต์ของสายบิวตี้หลายๆ คน และสำหรับในประเทศไทยกระแส MEDIHEAL Toner Pad ฮอตไม่แพ้กัน
สำหรับประเทศไทย Collagen Ampoule Pad ซึ่งช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นให้ผิวเป็นไอเทมที่ได้รับ ความนิยมสูงสุด ขณะเดียวกัน PDRN Lifting Pad ที่มีส่วนผสมของ PDRN เพื่อตอบโจทย์ปัญหารูขุมขนและความกระชับ กำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่และก้าวขึ้นเป็นสินค้าขายดีระดับโกลบอล
บรรยากาศภายในงาน ‘Pop-up: MEDIHEAL DERMA SHOP’ จัดเต็มท่ามกลางสื่อมวลชน ชาวสยามแฟนคลับ ล้นทะลัก เพราะ MEDIHEAL ขนไอเทมดูแลผิวตัวท็อปมาแบบครบเซต โดยเฉพาะ Toner Pad โทนเนอร์แพดอันดับ 1 จากเกาหลีใต้ที่หลายคนยกให้เป็นจุดเริ่มต้นของผิวดี ช่วยดูแลได้ครอบคลุมหลายปัญหาผิว และเข้าสู่ช่วงไฮไลต์เมื่อ ‘โฟร์ท ณัฐวรรธน์’ แบรนด์แอมบาสเดอร์ MEDIHEAL Toner Pad ปรากฏตัวบนเวทีด้วยลุคหนุ่มออฟฟิตที่จริงใจออร่าจับ งานผิวสุขภาพดี จนเห็นแล้วเชื่อเลยว่าผิวดีมีอยู่จริง แถมยังขึ้นมาแชร์เคล็ดลับ ‘เดอร์มาโซลูชันเพื่อผิวสุขภาพดี’ แบบไม่มีกั๊กอีกด้วย และยิ่งทำให้แฟนๆ ใจละลายกว่าเดิมเพราะกิจกรรมพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ได้ใกล้ชิด ‘โฟร์ท’ ทั้งเล่นเกมและถ่ายภาพร่วมกับผู้โชคดีบนเวที เรียกเสียงกรี๊ด ดังสนั่นตลอดกิจกรรมเติมความพีกความฟินให้บรรยากาศในงานยิ่งขึ้นไปอีกขั้น
นอกจากนั้นแต่ละโซนยังได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดแรงบันดาลใจ ในการดูแลสุขภาพผิวให้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Toner Pad และกลุ่มสกินแคร์ในพอร์ตโฟลิโอของ MEDIHEAL ซึ่งล้วนตอบโจทย์ ครบทุกการดูแลผิว งานนี้ทำให้แต่ละมูฟเมนต์กลายเป็นโมเมนต์สุดประทับใจกันเลยทีเดียว เพราะได้เฉลยทุกคำตอบที่ทำให้ MEDIHEAL ครองใจและได้รับความนิยมเสมอมา สะท้อนความเป็นผู้นำหมวด K-Derma อย่างแท้จริง
‘โฟร์ท’ ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ MEDIHEAL Toner Pad เผยว่า “ผมดีใจมากครับ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ MEDIHEAL ปกติผมชอบสกินแคร์ที่ใช้ง่าย หยิบมาใช้ง่ายบำรุงดูแลผิวได้ทุกวัน ซึ่ง MEDIHEAL Toner Pad ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากครับ ด้วยไลฟ์สไตล์ผมค่อนข้างทำงานตลอด บางวันต้องออกกอง ถ่ายงาน เปลี่ยนสถานที่บ่อย เลยอยากได้สกินแคร์ที่คล่องตัวและใช้ง่าย ซึ่ง Toner Pad ตัวนี้สะดวกมาก เพราะหยิบมาแปะ หลังล้างหน้าจะรู้สึกผิวสดชื่น และที่ผมชอบอีกอย่างคือใช้ได้หลายสูตร ช่วยให้ผมดูแลผิวได้ครบในแผ่นเดียวครับ สำหรับกิจกรรมวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ทั้งความสนุกและได้ไอเดียการดูแลผิวที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองกลับไปด้วยนะครับ”
ทางด้านผู้บริหาร MEDIHEAL คุณคิมซุนวอน กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดอีเวนต์พิเศษร่วมกับโฟร์ท แบรนด์แอมบาสเดอร์โทนเนอร์แพด เพื่อขอบคุณลูกค้าชาวไทยที่มอบความรักให้กับ MEDIHEAL และหวังว่าจะได้สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และความสนุกที่แตกต่างให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยต่อไป”
สำหรับ MEDIHEAL Toner Pad ใช้ง่ายสะดวก เพียง ใช้ผ้าทำโทนเนอร์แบบยืด-หด กระชับผิว มีหลากหลาย ให้เลือกตอบโจทย์ทุกสภาพผิว อาทิ PDRN Lifting Pad สำหรับสภาพผิวรูขุมขน มีส่วนผสม PDRN จากกุหลาบบริสุทธิ์ 99 % Madecassoside Blemish Pad เป็นสูตรที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 ของเกาหลี สำหรับผิวแพ้ง่าย ผิวแห้ง มีปัญหาจุดด่างดำ Collagen Ampoule Pad
สำหรับผิวแห้งกร้านและขาดความเด้ง Teatree Trouble Pad สำหรับปัญหาสิว และความมันส่วนเกิน มีส่วนผสม Tea Tree ช่วยลดการระคายเคืองอย่างรวดเร็ว Watermide Moisture Pad สำหรับผิวแห้งกร้าน ขาดความชุ่มชื้น และ Vitamide Brightening Pad สำหรับผิวหมองคล้ำและจุดด่างดำ สามารถหาซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์บน Shopee รวมถึงวางจำหน่ายที่ร้านค้าปลีกความงามชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ Watsons, Beautrium, Eveandboy, Konvy, Multi และร้านค้าพาร์ตเนอร์อื่นๆ
ติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้พลาดไอเทมดูแลผิวจาก MEDIHEAL ได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ โดยในระดับสากลติดตามได้ทาง Instagram และ TikTok ที่ @mediheal_global ขณะที่ประเทศไทยติดตามได้ผ่าน Facebook Mediheal Thailand (MEDIHEAL Thailand Official), Instagram @mediheal.th.official, TikTok @medihealthofficial และ X @Mediheal_TH
#MEDIHEALDERMASHOP #MEDIHEALFOURTH