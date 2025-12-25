‘โฟร์ท–ณัฐวรรธน์’ แบรนด์แอมบาสเดอร์ MEDIHEAL Toner Pad เตรียมสร้างโมเมนต์พิเศษร่วมกับโทนเนอร์แพดอันดับ 1 จากเกาหลี 28 ธ.ค.นี้

เตรียมพบกับปรากฏการณ์พิเศษส่งท้ายปี เมื่อ ‘MEDIHEAL (เมดิฮีล)’ แบรนด์สกินแคร์เดอร์มาชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งวางจำหน่ายผ่านหลากหลายช่องทางในประเทศไทย อาทิ Watsons, Beautrium, Eveandboy และ Shopee เตรียมเปิดตัว Pop-up Store ขนาดใหญ่แห่งแรกในกรุงเทพฯ ภายใต้ชื่อ ‘MEDIHEAL DERMA SHOP’
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการปรากฏตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ ‘โฟร์ท–ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล’ในฐานะ แบรนด์แอมบาสเดอร์ MEDIHEAL Toner Pad ซึ่งจะมาร่วมงานด้วยตนเอง พร้อมแบ่งปันเคล็ดลับ K-Derma Skincare ภายใต้แนวคิด “โซลูชันเดอร์มาสำหรับทุกปัญหาผิว” MEDIHEAL Toner Pad เป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ระดับไอคอนของเกาหลี ครองอันดับ ยอดขายรวมอันดับ 1 ต่อเนื่อง 2 ปี ในช่องทาง H&B รายใหญ่อย่าง Olive Young โดยเฉพาะรุ่น Madecassoside Toner Pad ซึ่งเป็นอันดับ 1 ในหมวดโทนเนอร์แพดต่อเนื่อง 2 ปี มียอดขายสะสมทั่วโลกกว่า 32 ล้านชิ้น และได้รับรางวัลความงามมากถึง 73 รางวัล
MEDIHEAL มุ่งพัฒนาสกินแคร์เดอร์มาที่ใช้ง่าย โดยอิงจากงานวิจัยและข้อมูลเชิงการแพทย์
เพื่อนำเสนอ Derma Solution ที่ตอบโจทย์ ปัญหาผิวและสภาพผิวที่แตกต่างกันจนได้รับความนิยมจากสายบิวตี้ทั่วโลกสำหรับประเทศไทย Collagen Ampoule Pad ซึ่งช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นให้ผิวเป็นไอเทมที่ได้รับความนิยมสูงสุด ขณะเดียวกัน PDRN Lifting Pad ที่มีส่วนผสมของ PDRN เพื่อตอบโจทย์ปัญหารูขุมขนและความกระชับก็กำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่และก้าวขึ้นเป็นสินค้าขายดีระดับโกลบอล
ภายในงาน MEDIHEAL ยังเตรียมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์แบรนด์อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่โซนทดลองผลิตภัณฑ์ตามปัญหาผิว กิจกรรมรับของตัวอย่าง ไปจนถึง MEDIHEAL Shooting Game ที่หาชมได้ยากในประเทศไทยรวมถึงโซนจัดแสดงสินค้า ซึ่งสามารถทดลอง โทนเนอร์แพดครบทั้ง 6 สูตร ได้ในที่เดียว และผู้ที่ซื้อสินค้าภายในงานทุกคน จะได้รับ MEDIHEAL Tarpaulin Bag เป็นของที่ระลึก ‘Pop-up: MEDIHEAL DERMA SHOP’ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00–20.00 น. ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อม BTS ชั้น 3 Siam Square One
และยังมีกิจกรรมบนเวทีตลอดวัน ตั้งแต่มินิทอล์ของ ฟรีน สโรชา และเบ็คกี้ รีเบคก้า เวลา 11.00–12.00 น. และยังมีสเตจสำหรับปรึกษาผิวและเคล็ดลับดูแลผิวแบบ A–Z โดยคุณ Eartha เวลา 14.00–15.00 น. และช่วงไฮไลต์ของงาน ‘OFFICE DATE with FOURTH’พบกับ โฟร์ท–ณัฐวรรธน์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป พร้อมการแสดง เกม และกิจกรรมพิเศษสำหรับแฟน ๆ
ผู้บริหาร MEDIHEAL คุณคิมซุนวอน กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดอีเวนต์พิเศษร่วมกับ โฟร์ท แบรนด์แอมบาสเดอร์โทนเนอร์แพด เพื่อขอบคุณลูกค้าชาวไทยที่มอบความรักให้กับ MEDIHEAL
และหวังว่าจะได้สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ และความสนุกที่แตกต่างให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยต่อไป”
#MEDIHEAL #MEDIHEALDERMASHOP #MEDIHEALTonerPad #FourthNattawat