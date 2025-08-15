เพิ่มพลังฟื้นฟูผิวถึงขีดสุด ยามค่ำคืน

No7 ยกระดับการดูแลผิวพรรณยามค่ำคืน เปิดตัวสกินแคร์ระดับพรีเมียม “No7 ฟิวเจอร์ รีนิว รีแพร์ ไนท์ เซรั่ม” เซรั่มบำรุงผิวสูตรสำหรับกลางคืนที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Night Active Pepticology™ เปปไทด์ทรงพลังเอกสิทธิ์เฉพาะของ No7 ซึ่งคิดค้นมาเพื่อเสริมความแอ็กทีฟในการเพิ่มพลังฟื้นฟูผิวถึงขีดสุดในยามค่ำคืน
รู้หรือไม่? โดยทั่วไปแล้วช่วงกลางคืนยามเราหลับใหลจะเป็นช่วงที่ผิวมีการ ‘ซ่อมแซมตัวเอง’ มากกว่าตอนกลางวันถึง 3 เท่า โดย “เปปไทด์” (Peptides) ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผิว ที่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนผสมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอย ซึ่งเปปไทด์เป็นสารสำคัญในผิวตามธรรมชาติ ทำให้เซลล์ผิวมีการฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเองให้กลับมาทำงานดีขึ้นได้ ด้วยการเลียนแบบการเกิดเปปไทด์ที่เกิดตามธรรมชาติ จึงทำให้เปปไทด์ของ No7 สามารถกระตุ้นเซลล์ในผิวให้ผลิตโปรตีน (COLLAGEN, FIBRILIN, ELASTIN) และเริ่มกระบวนการซ่อมแซมตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
รัตติกาล เงาเงิน Brand Manager No7 บู๊ทส์ รีเทล ประเทศไทย กล่าวว่า “จากความสำเร็จดังกล่าว No7 จึงได้เดินหน้าต่อยอดนวัตกรรมสู่การดูแลผิวยามค่ำคืน ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการฟื้นฟูผิว จึงเป็นที่มาของการคิดค้นเทคโนโลยี Night Active Pepticology™ หนึ่งในนวัตกรรมที่ดีที่สุดจาก No7 ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากประเทศอังกฤษ ถูกออกแบบมาให้ทำงานสอดคล้องกับวงจรธรรมชาติของผิวได้อย่างตรงจุดและตรงช่วงเวลา เข้าเสริมกระบวนการซ่อมแซมผิวตามธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจน ไฟบริลินและอีลาสติน ซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญของผิว พร้อมด้วยส่วนผสมที่ทรงพลัง Niacinamide, Hyaluronic Acid, Antioxidant Blend , Rice Proteins ช่วยฟื้นฟูปัญหาผิวเสียอย่างครบวงจร เผยผิวใหม่ที่ดูอ่อนเยาว์ลง เนื้อเซรั่มออกแบบมาให้บางเบา ซึมซาบลงสู่ผิวได้ง่าย ไม่ทิ้งความรู้สึกเหนียวเหนอะหนะเวลานอน”