เติมความสบายให้กับ Self Care Routine ด้วย 2 ไอเทมใหม่ล่าสุด

Rare Beauty ต่อยอดความสำเร็จของคอลเล็กชั่น Find Comfort ด้วย 2 ไอเท็มพิเศษ ได้แก่ Feel Seen มาพร้อมกลิ่นหอมใหม่ที่ให้ทั้งความสดชื่นและชวนดึงดูด ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย 2 สูตร และ Find Comfort Lip Butter ลิปบาล์มบำรุงเข้มข้นที่ดูแลริมฝีปากได้ทั้งกลางวันและเป็นมาสก์บำรุงยามค่ำคืนครบจบในหนึ่งเดียว เพื่อเติมเต็มโมเมนต์แห่งการดูแลตัวเองได้ทุกที่ ทุกเวลา
Feel Seen กลิ่นหอมใหม่ เพื่อเติมเต็มความสดชื่นในทุกวัน
“สิ่งที่ฉันรักที่สุดเกี่ยวกับคอลเล็กชั่นนี้ คือความรู้สึกที่มากกว่ากลิ่นหอม” Selena Gomez (เซเลนา โกเมซ) ผู้ก่อตั้ง Rare Beauty กล่าว “บอดี้มูสเนื้อเนียนที่เปลี่ยนเป็นออยล์เพื่อมอบสัมผัสหรูหราอย่างเป็นธรรมชาติ ขณะที่สเปรย์ช่วยบำรุงเส้นผมให้ดูเงางามและผิวกายที่เปล่งปลั่ง”
Feel Seen ถ่ายทอดเสน่ห์ของความสดใสและความเป็นอิสระที่อยู่ในตัวเรา ผ่านกลิ่นหอมของเมล่อนฮันนี่ดิวผสานกับความสดชื่นของสายลมแห่งท้องทะเล เพื่อมอบกลิ่นหอมอันนุ่มละมุน ชวนหลงใหล และเติมความสดใสอย่างลงตัว โดยนำเสนอผ่าน 2 สูตรเนื้อสัมผัสที่มอบประสบการณ์อย่างหลากหลาย
Find Comfort บอดี้มูสเติมความชุ่มชื้น สูตรเปลี่ยนเป็นออยล์
บอดี้มูสเนื้อบางเบาที่เปลี่ยนเป็นออยล์อย่างนุ่มนวล ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างล้ำลึกยาวนานสูงสุด 8 ชั่วโมง ซึมซาบเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ พร้อมเผยกลิ่นหอมของเมล่อนฮันนี่ดิว ผสานความชุ่มฉ่ำของดอกลิลลี่แห่งหุบเขาและความเย็นสดชื่นของซีมอส มอบความรู้สึกสดใสราวกับวันพักผ่อนอันผ่อนคลายริมชายฝั่งทะเล
Find Comfort สเปรย์น้ำหอมสำหรับผิวกายและเส้นผม
สเปรย์น้ำหอมบำรุงผิวกายและเส้นผมให้เนียนนุ่ม พร้อมเติมความชุ่มชื้นยาวนานสูงสุด 24 ชั่วโมง และกลิ่นหอมที่ติดทนนาน เนื้อสัมผัสบางเบา ไม่เหนียวเหนอะหนะ มอบความสดชื่นทันที อีกทั้งยังช่วยให้เส้นผมดูเงางาม เรียบลื่น และไม่ชี้ฟูตลอดวัน นอกจากนี้ แนะนำให้ใช้ควบคู่ทั้งสองสูตร เพื่อการเติมความชุ่มชื้นที่ล้ำลึกยิ่งขึ้น พร้อมกลิ่นหอมที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิม
Find Comfort Lip Butter สัมผัสความนุ่มละมุนในขั้นตอนเดียว
“ฉันหลงรักความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งานของลิปบาล์มตัวใหม่นี้” โกเมซ กล่าว “ไม่ว่าจะพกไปใช้ระหว่างวัน หรือใช้เป็นมาสก์บำรุงในยามค่ำคืน ริมฝีปากของฉันก็รู้สึกได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ และนุ่มนวลขึ้นกว่าที่เคยเป็น”
ปิดท้ายการเปิดตัวไอเท็มใหม่ด้วย Find Comfort Lip Butter ลิปบาล์มบำรุงริมฝีปากอเนกประสงค์ ที่ใช้ได้ทั้งในเวลากลางวัน และเป็นมาสก์บำรุงอย่างล้ำลึกในยามค่ำคืน ด้วยดีไซน์ขนาดกะทัดรัด พกพาง่าย พร้อมเนื้อสัมผัสที่หลอมละลายแนบสนิทบนริมฝีปาก มอบสัมผัสนุ่มละมุนดุจหมอน พร้อมเผยริมฝีปากที่ดูสุขภาพดีและเรียบเนียนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
อุดมด้วยส่วนผสมบำรุงอย่าง ไฮยาลูรอนิก แอซิด บัตเตอร์ (Hyaluronic Acid Butter) เชียบัตเตอร์ (Shea Butter) น้ำมันเมล็ดแอปเปิล และใบบัวบก เพื่อช่วยเสริมเกราะปกป้องความชุ่มชื้น ให้ริมฝีปากคงความเนียนนุ่มยาวนานตลอดวัน
มาให้เลือกด้วยกันใน 4 เฉดสี
Uplifting – สีเบอร์รีเข้มโทนเย็น มาพร้อมกลิ่นหอมวานิลลา
Loved – สีชมพูตุ่นทีโรส พร้อมกลิ่นหอมวานิลลา
Friendly – สีน้ำตาลคาราเมลหม่น พร้อมกลิ่นหอมวานิลลา
Easygoing – เนื้อใส ปราศจากกลิ่น
Find Comfort Body เปิดตัวครั้งแรกในปี 2023 เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้คอมมูนิตี้ของ Rare Beauty รู้สึกดีกับผิวของตัวเอง โดยไม่เน้นขั้นตอนการดูแลตัวเองที่ซับซ้อนหรือสมบูรณ์แบบ แต่ให้คุณค่ากับช่วงเวลาแห่งความสบายเล็ก ๆ ที่แม้เรียบง่าย แต่สร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
วางจำหน่ายเอ็กซ์คลูซีฟที่ Sephora ทุกสาขา ผ่านแอปพลิเคชัน และช่องทางออนไลน์ ที่ sephora.th ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2026 เป็นต้นไป