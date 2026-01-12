ผิวสวยเปล่งประกายดุจอัญมณีกับ Kosas Shiny Objects

ตั้งแต่อดีตกาล มนุษย์เราต่างหลงใหลในสิ่งที่เปล่งประกาย ไม่ว่าจะเป็นคริสตัล อัญมณี หรือทองคำ สิ่งเหล่านี้โดดเด่นโดยไม่ต้องพยายาม เพียงแค่สะท้อนแสงก็ปลุกสัญชาตญาณบางอย่างในตัวเราขึ้นมา เพราะเราถูกสร้างมาให้สังเกตเห็นสิ่งที่ส่องแสง
ขอแนะนำ Kosas Shiny Objects ไฮไลท์เนื้อ Wet-Glisten สุดพิเศษที่นิยามความเปล่งประกายในแบบสดใหม่และทันสมัย เพื่อให้คุณได้ฉายแสงในแบบที่เป็นคุณ สง่างาม เจิดจ้า ราวกับอัญมณีที่มีชีวิต
Sheena ผู้ก่อตั้งและหัวใจหลักของ Kosas ตั้งใจสร้างสรรค์ไฮไลท์ที่มีความอเนกประสงค์และสร้างมิติได้ดั่งลิควิด แต่มาในรูปแบบแป้งที่ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก โดยไม่มีปัญหาที่มักพบในแป้งทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการบดบังผิว เน้นริ้วรอยหรือรูขุมขน หรือฟุ้งกระจายเลอะเทอะ
ไฮไลท์ตัวนี้ใช้เทคโนโลยี Wet-Pressed Powder ที่นวดผสานส่วนผสมเปียกและแห้งเข้าด้วยกัน เพื่อคงความชุ่มชื้นไว้ ขณะเดียวกันก็ให้ผลลัพธ์โปร่งแสงระยิบระยับ ไม่ด้าน ไม่วิบวับเป็นกากเพชร และไม่ทึบหนัก สูตรปราศจากซิลิโคนและทัลค์ ผ่านการทดสอบว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้ ไม่อุดตันรูขุมขน ปลอดภัยสำหรับผิวบอบบาง และผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังและจักษุแพทย์
เช่นเดียวกับทุกผลิตภัณฑ์ของ Kosas, Shiny Objects ขับเคลื่อนด้วยพลังสกินแคร์:
•. อุดมด้วยสารสกัดจากเสาวรสที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยมอบความชุ่มชื้นและบำรุงผิว
•. ผ่านการทดสอบทางคลินิกว่าช่วยลดความแห้งกร้าน พร้อมปรับปรุงเนื้อผิวให้เนียนนุ่มขึ้นเมื่อใช้บนผิวเปล่า
แพ็กเกจจิ้งที่ออกแบบมาให้รู้สึกเหมือนอัญมณีสะท้อนแสง วัตถุคริสตัลไลน์ที่คุณจะอดไม่ได้ที่จะหยิบขึ้นมา ฝาใสเจียระไนเล่นกับการหักเหและสะท้อนของแสง เผยให้เห็นรูปทรงรีที่ได้แรงบันดาลใจจาก Sacred Geometry ด้านใน ให้ความรู้สึกทั้งเหมือนอัญมณีเจียระไนและยานอวกาศแห่งอนาคต งดงาม ตั้งใจ และเหนือจินตนาการ
Kosas Shiny Objects มีให้เลือก 5 เฉด Glimmerose, Haloed, Opaline, Gilded และ Embered มีเฉดสำหรับทุกสีผิว
ไฮไลท์อเนกประสงค์เหล่านี้ใช้ได้ทุกที่ที่คุณอยากเปล่งประกาย ไม่ว่าจะเป็นโหนกแก้ม เปลือกตา หัวตา โค้งคิ้ว สันจมูก หรือแม้แต่กระดูกไหปลาร้าและไหล่ เกลี่ยซ้อนทับกับครีม ลิควิด หรือแป้งได้อย่างไร้รอยต่อ ใช้แปรงปัดเบาๆ เพื่อประกายอ่อนละมุน หรือใช้ปลายนิ้วแตะเพื่อความฉ่ำวาวแบบจัดเต็ม
Kosas Shiny Objects ราคา 1,320 บาท สามารถหาซื้อออนไลน์ได้ที่ sephora.co.th ,แอพลิเคชั่น Sephora, หรือซื้อได้ที่ Sephora Thailand ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป