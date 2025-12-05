“พาณิชย์” จับมือ 4 ปั๊มน้ำมัน ช่วยเกษตรกรกระจายมะพร้าวน้ำหอม นำแจกเป็นของสมนาคุณผู้เติมน้ำมัน

กรมการค้าภายในจับมือสถานีบริการน้ำมัน 4 รายใหญ่ “พีที โออาร์ บางจาก ซัสโก้” รับซื้อมะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกรในพื้นที่แหล่งผลิตภาคกลาง นำแจกเป็นของสมนาคุณให้กับผู้เติมน้ำมัน ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมาณมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ดีเดย์ช่วงหยุดยาว 4-6 ธ.ค.นี้ หรือจนกว่าของจะหมด
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมในปัจจุบันที่สภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการออกผลผลิต ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากกระจุกตัวอยู่ในแหล่งผลิต การจำหน่ายภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศได้รับผลกระทบ ราคาจึงปรับลดลงตาม กรมฯ จึงได้เร่งหาช่องทางการตลาดเพิ่มเติมโดยได้รับความร่วมมือจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 4 ราย ได้แก่ พีที โออาร์ บางจาก และซัสโก้ ช่วยดูดซับผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกรในพื้นที่ จ.ราชบุรี จาก 4 ตำบล 2 อำเภอ ประกอบด้วย ต.ดอนกรวย ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก และ ต.บางแพ ต.โพธิ์หัก อ.บางแพ และนำมาควั่นเขียว จำนวน 80,000 ลูก เพื่อนำมาแจกเป็นของสมนาคุณให้แก่ผู้ที่มาเติมน้ำมัน โดยเริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 4-6 ธ.ค.2568 รวมระยะเวลา 3 วัน หรือจนกว่าของจะหมด จำนวน 547 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา)
ซึ่งก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวไปแล้ว ผ่านมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน 2 โครงการ ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้ โดยกระจายผลผลิตผ่านเครือข่าย Moc Go ด้วยการรับซื้อมะพร้าวคุณภาพจากเกษตรกร พร้อมทั้งได้ปล่อยขบวนรถคาราวานขนส่ง “มะพร้าวน้ำหอม GI จังหวัดราชบุรี” ไปยังจังหวัดปลายทางที่ได้สั่งซื้อ พร้อมตั้งจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาราคาตกต่ำ และเกษตรกรสามารถกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่
2) โครงการรณรงค์บริโภคมะพร้าวน้ำหอมในจังหวัด เพื่อเพิ่มการบริโภคผลผลิตในท้องถิ่น เช่น เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ธรรมชาติ และขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐเลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมในงานประชุม–สัมมนา พร้อมทั้งประชาชนสามารถซื้อมอบเป็นของฝากเพื่อช่วยสนับสนุนเกษตรกร
นอกจากนี้ ได้มอบให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอื่นๆ ในแหล่งผลิตที่สำคัญ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านผลผลิต ราคา และดำเนินการช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป
“ผลจากการที่กรมฯ ได้เชื่อมโยงผู้ประกอบการให้เข้าไปรับซื้อมะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกรโดยตรง ส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง และมั่นใจจะรักษาระดับราคาที่ดีต่อไปจนสิ้นสุดฤดูกาลผลผลิตออกมาก ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ช่วยกันรณรงค์บริโภคผลไม้ไทย ด้วยการมาเติมน้ำมันรับมะพร้าวคุณภาพดีจากเกษตรกรไทย ซึ่งนับเป็น “เครื่องดื่มเกลือแร่ธรรมชาติ” ที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียม แมกนีเซียม และสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยคืนความสดชื่นให้ร่างกาย โดยเฉพาะเมื่อดื่มภายใน 30 นาทีหลังเฉาะ จะได้รับคุณค่ามากที่สุด เหมาะสำหรับเติมความสดชื่นระหว่างเดินทางในช่วงหยุดยาวนี้” นายวิทยากรกล่าวทิ้งท้าย