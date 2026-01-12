ผลไม้อะไรที่ผู้ป่วยโรคไตกินไม่ได้และกินได้?

ผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยง
ผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากไตที่ทำงานไม่เต็มที่อาจไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินออกจากร่างกายได้ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ ตัวอย่างของผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง ได้แก่:
ทุเรียน: มีโพแทสเซียมสูงและยังมีแคลอรี่สูงอีกด้วย
กล้วย: เป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงมาก
มะม่วงสุก: มีโพแทสเซียมและน้ำตาลสูง
ฝรั่ง: แม้ว่าจะมีวิตามินซีสูง แต่โพแทสเซียมก็สูงเช่นกัน
แก้วมังกร: มีโพแทสเซียมมาก
ลำไย: มีโพแทสเซียมและน้ำตาลสูง
ผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตกินได้อย่างปลอดภัย
ผลไม้บางชนิดที่ผู้ป่วยโรคไตสามารถทานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากมีปริมาณโพแทสเซียมต่ำและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้แก่:
สับปะรด: มีปริมาณโพแทสเซียมต่ำและมีเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหาร
แอปเปิ้ล: เป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำและมีไฟเบอร์สูง ช่วยในการย่อยอาหารและควบคุมน้ำตาลในเลือด
ชมพู่: มีน้ำเยอะและโพแทสเซียมต่ำ ช่วยในการขับของเสียออกจากร่างกาย
องุ่น: มีปริมาณโพแทสเซียมต่ำและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยโรคไต
การเลือกผลไม้ที่เหมาะสมเป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัยที่ผู้ป่วยโรคไตควรพิจารณา นอกจากนี้ยังควรควบคุมการบริโภคโปรตีน โซเดียม และฟอสฟอรัสอีกด้วย การปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อรับคำแนะนำเฉพาะตัวเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้สามารถวางแผนการบริโภคอาหารได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย