“PERSES” ร่วมฉลองเปิด Sephora Central Park สาขาใหม่! พร้อมไอเดียทันสมัย ความงามที่ใส่ใจโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



PERSES บอยแบนด์สุดฮอต มาเสิร์ฟความฟินในงานเปิดตัว Sephora สาขาใหม่ที่ Central Park จัดเต็มด้วยโชว์ สุดมันส์ เรียกเสียงกรี๊ดสนั่น พร้อมร่วมพิธีตัดริบบิ้นเปิดร้านอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักภายใต้คอนเซปต์ Sustainability ที่ผสานความงามกับความใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างลงตัว
หนุ่ม ๆ สมาชิกวง PERSES ทั้ง 5 คน ไม่เพียงแค่แสดงโชว์เท่านั้น แต่ยังร่วมพิธีตัดริบบินเปิดร้านอย่างเป็นทางการกับผู้บริหาร Sephora และ Central อีกด้วย โดยกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มีส่วนร่วมในงานเปิดสาขาใหม่ของ Sephora ในครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาร่วมงานเปิดสาขาใหม่ของ Sephora ที่ Central Park เพราะ Sephora เป็นแบรนด์ ที่สื่อถึงความทันสมัย สนุก และเข้าถึงได้กับทุกเพศทุกวัย เหมาะมากกับแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมืองแบบนี้ แถมมีไอเทมคุณภาพหลากหลายให้เลือกเยอะมาก ซึ่งตอนนี้ความงามก็เป็นอีกสิ่งที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับทุกคนได้ดีเลยครับ อยากชวนให้มาลองเดินชอปกันดู ที่นี่มีโปรโมชั่นเปิดร้านพิเศษสำหรับสมาชิกด้วย สมัครฟรีด้วยนะครับ!”
การเปิดร้านสาขาใหม่ล่าสุด Sephora Central Park ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้าน Beauty Retail ในประเทศไทย ภายในร้านจัดเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ทั้งสายเมคอัพ, สกินแคร์, แฮร์แคร์ และน้ำหอม รวมถึงแบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟ #OnlyAtSephora ที่หาซื้อได้เฉพาะที่ Sephora เท่านั้น! บรรยากาศในร้านตกแต่งสวย ทันสมัย ใช้ไฟอย่างประหยัด เพื่อสอดรับกับแนวคิดลดการใช้พลังงานอีกด้วย












