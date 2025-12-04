“พาณิชย์”ดึง 4 ปั๊ม ซื้อมะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกร แจกคนเติมน้ำมัน

กรมการค้าภายในจับมือสถานีบริการน้ำมัน 4 แห่ง พีที โออาร์ บางจาก และซัสโก้ รับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกรใน จ.ราชบุรี นำแจกเป็นของสมนาคุณให้กับผู้เติมน้ำมัน เริ่ม 4-6 ธ.ค.นี้ หรือจนกว่าของจะหมด เพื่อช่วยดูดซับมะพร้าวออกจากแหล่งผลิต ช่วยดันราคาให้กับเกษตรกร เผยหลังเข้าไปดูดซับผลผลิต เป้า 1.31 ล้านลูก ราคาขยับขึ้นมา 4-5 บาทต่อลูกแล้ว คาด ม.ค.69 มีลุ้นแตะ 10 บาท
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมมือกับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 4 ราย ได้แก่ พีที โออาร์ บางจาก และซัสโก้ ช่วยดูดซับผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกรในพื้นที่ จ.ราชบุรี จาก 4 ตำบล 2 อำเภอ ประกอบด้วย ต.ดอนกรวย ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก และ ต.บางแพ ต.โพธิ์หัก อ.บางแพ และนำมาควั่นเขียว จำนวน 80,000 ลูก เพื่อนำมาแจกเป็นของสมนาคุณให้แก่ผู้ที่มาเติมน้ำมัน โดยเริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 4-6 ธ.ค.2568 รวมระยะเวลา 3 วัน หรือจนกว่าของจะหมด จำนวน 547 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา)
สำหรับการดำเนินการดูดซับผลผลิตมะพร้าวดังกล่าว กรมได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ก.ค.2568 โดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตจำนวน 1.31 ล้านลูก โดยช่วง ก.ค.-ต.ค.2568 เข้าไปดูดซับผลผลิตแล้ว 8.3 แสนลูก จาก 4 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนำไปกระจายผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดไปยังตลาดปลายทางที่ได้สั่งซื้อ และยังได้รณรงค์การบริโภคมะพร้าวน้ำหอม และขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐเลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมในงานประชุม สัมมนา โดยขณะนี้กำลังดำเนินการในส่วนที่เหลืออีก 4.6 แสนลูก เป็นการเชื่อมโยงผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 1.8 แสนลูก CSR โดยบริษัทใหญ่ 2 แสนลูก และ 8 หมื่นลูกผ่านสถานีบริการน้ำมัน
ทั้งนี้ ผลจากการที่กรมได้เข้าไปดูดซับผลผลิตมะพร้าว ทำให้ราคาปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ ราคาเคยตกลงไปถึง 2-3 บาทต่อผล ซึ่งเป็นราคาบนต้น วันนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 4 บาทต่อผล คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะขยับถึง 5 บาทต่อผล และเดือน ม.ค.2569 มีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปเป็น 10-15 บาทต่อผล เพราะผลผลิตเหลือน้อยแล้ว
โดยสาเหตุที่ราคามะพร้าวตกต่ำก่อนหน้านี้ เนื่องจากตลาดปลายทาง อย่างจีน มีการชะลอการนำเข้า เพราะปีนี้เข้าสู่ฤดูหนาวเร็ว และช่วงเดือน พ.ย.-ม.ค. ของทุกปี เป็นช่วงที่ผลผลิตมะพร้าวออกสู่ตลาดมาก ทำให้ผลผลิตมีมากกว่าตลาดที่รับได้ โดยปีนี้ผลผลิตมะพร้าวคาดว่าจะมีปริมาณ 550 ล้านลูก ปกติออกสู่ตลาดวันละ 1 ล้านกว่าลูก แต่ช่วง พ.ย.-ม.ค. ออกวันละ 5 ล้านลูก โดย 30% เป็นการบริโภคในประเทศ 20% เข้าสู่กระบวนการแปรรูป และอีก 40-50% เป็นการส่งออก โดยในนี้ 87% ส่งออกไปจีนเป็นหลัก ที่เหลือส่งออกไปสหรัฐฯ ฮ่องกง สิงคโปร์
“กรมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ช่วยกันรณรงค์บริโภคมะพร้าว เพราะช่วงนี้ผลผลิตออกมาก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และในครั้งนี้ พิเศษ ก็คือ หากมาเติมน้ำมันใน 4 ปั๊ม จะได้รับมะพร้าวคุณภาพดีจากเกษตรกรไทย ซึ่งนับเป็น เครื่องดื่มเกลือแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียม แมกนีเซียม และสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยคืนความสดชื่นให้ร่างกาย โดยเฉพาะเมื่อดื่มภายใน 30 นาทีหลังเฉาะ จะได้รับคุณค่ามากที่สุด เหมาะสำหรับเติมความสดชื่นระหว่างเดินทางในช่วงหยุดยาวนี้”นายวิทยากรกล่าว