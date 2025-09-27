xs
กอ.รมน.พร้อมมวลชน ลงพื้นที่เหตุถนนทรุดตัวหน้าวชิรพยาบาล มอบสิ่งของสนับสนุน จนท.ปฏิบัติงาน และประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 27 ก.ย.2568 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยพล.ต.ธนาธิป สว่างแสง รองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนสารนิเทศ กอ.รมน. ร่วมกับเครือข่ายมวลชน ของชมรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร กอ.รมน. (พคบ.กอ.รมน.) และ ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ลงพื้นที่จุดประสบสาธารณภัยจากเหตุถนนทรุดตัวหน้าวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบสิ่งของสนับสนุน อาทิ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่ม เครื่องดื่มเกลือแร่ อาหาร และผ้าเย็น ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ประสบภัยฯ

โดยมี นายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการเขตดุสิต, นายอาสา สุขขัง ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ สำนักการระบายน้ำ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ร่วมรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป

พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า กอ.รมน. ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ มีความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาจากเหตุถนนทรุดตัว ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการดูแลประชาชนในพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ โดย พลโทชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ รองเลขาธิการ กอ.รมน. จึงได้มอบหมายให้ พลตรีธนาธิป สว่างแสง รองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. นำเครือข่ายมวลชนลงพื้นที่ มอบสิ่งของและสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

พล.ต.ธนาธิป กล่าวอีกว่า กอ.รมน.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายมวลชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ หรือพบเหตุอันเป็นภัยต่อความมั่นคง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1374 ตลอด 24 ชั่วโมง









