ราชบุรีปล่อยคาราวานกระจาย “มะพร้าวน้ำหอม GI” ช่วยเกษตรกรหลังราคาตกต่ำ

ราชบุรี - พาณิชย์ราชบุรีจับมือกรมการค้าภายใน เดินหน้าโครงการกระจายผลผลิตผ่านเครือข่าย Moc Go รับซื้อมะพร้าวคุณภาพจากเกษตรกรราคา 5 บาท/ลูก หวังบรรเทาผลกระทบปัญหาราคาตกต่ำ
วันนี้( 18 พ.ย.) ที่บริษัท พีเค โคโค่ ฟาร์ม จำกัด อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี นายธรณินทร์ บรรยงวรพินิจ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ อ่อนคง เกษตรจังหวัดราชบุรี นางพัชราภรณ์ ชุมสุข ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยขบวนรถคาราวานขนส่ง “มะพร้าวน้ำหอม GI จังหวัดราชบุรี” ไปยังจังหวัดปลายทางที่ได้สั่งซื้อ
โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีร่วมกับกรมการค้าภายในดำเนินการ ผ่านแพลตฟอร์ม Moc Go ในราคามะพร้าวน้ำหอมควั่นเขียวเพียง 10 บาท/ลูก พร้อมตั้งจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่
นายธรณินทร์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มะพร้าวน้ำหอมมีผลผลิตออกจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาตกต่ำเกษตรกรได้รับผลกระทบ จังหวัดราชบุรีจึงเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ผ่านเครือข่ายสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยรับสมัครผู้ประกอบการโรงงานมะพร้าว ผู้รวบรวม และผู้คัดบรรจุผลไม้เข้าร่วมดำเนินการ
โดยกำหนดให้รับซื้อมะพร้าวคุณภาพจากเกษตรกรในราคา 5 บาท/ลูก (ไม่รวมค่าขนส่ง) พร้อมแสดงหลักฐานการรับซื้อและการจ่ายเงินอย่างชัดเจน วันนี้มีการกระจายมะพร้าวล็อตแรกส่งไปยังจังหวัด ขอนแก่น บุรีรัมย์ และเพชรบุรี รวมถึงคำสั่งซื้อจากหน่วยงานในจังหวัดราชบุรีด้วย
2. โครงการรณรงค์บริโภคมะพร้าวน้ำหอมในจังหวัด เพื่อเพิ่มการบริโภคผลผลิตในท้องถิ่น มะพร้าวน้ำหอม GI ราชบุรีมีประโยชน์หลายด้าน เช่น เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ธรรมชาติ ช่วยดับกระหาย บำรุงผิว ปรับสมดุลฮอร์โมน บำรุงกระดูกฟัน และเสริมภูมิคุ้มกัน จังหวัดราชบุรีจึงขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐเลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมในงานประชุม–สัมมนา ส่วนประชาชนสามารถซื้อมอบเป็นของฝากเพื่อช่วยสนับสนุนเกษตรกร ผู้สนใจสามารถติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
โทร. 032-315046, 098-6714908, 093-9176069