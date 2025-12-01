กรมพัฒนาธุรกิจฯ ลงพื้นที่ราชบุรี ตรวจเข้มธุรกิจล้งมะพร้าว หลังเกษตรกรร้องราคาตกต่ำ เร่งบูรณาการหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมทีมปราบนอมินี ลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร (ล้งมะพร้าว) ในจังหวัดราชบุรี ร่วมกับคณะทำงานปฏิบัติการปราบปรามการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายจังหวัดราชบุรี นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี) พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อัยการจังหวัดราชบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอดำเนินสะดวก ตำรวจภูธร สภ.ดำเนินสะดวก ฝ่ายปกครองอำเภอดำเนินสะดวก และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นผลจากการเคลื่อนไหวของแกนนำและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรี ที่ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเร่งแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก ในส่วนของกรมฯ ได้ชี้แจงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 รวมถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การตรวจสอบภายใต้การบูรณาการร่วมกันมีความชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ ทั้งนี้ กำหนดเป้าหมายลงพื้นที่ล้งมะพร้าว 3 แห่ง ซึ่งเป็นของผู้ประกอบการไทย 1 แห่ง และล้งที่มีการร่วมลงทุนกับคนต่างชาติ 2 แห่ง ในตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก ผลการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการมีดังนี้
(1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการไทย เนื่องจากผลผลิตล้นตลาดจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ผลผลิตออกจำนวนมากทำให้ราคาลดลง ส่งผลกระทบต่อการส่งออก แต่ธุรกิจยังคงเดินหน้าดำเนินกิจการต่อไปเพื่อประคับประคองกิจการ โดยรองผู้ว่าฯ ได้ให้คำแนะนำแนวทางการบรรเทาปัญหาเบื้องต้นแล้ว
(2) ล้งมะพร้าวที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติแห่งแรก ตรวจพบว่าบริษัทได้ย้ายออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งมีบริษัทอื่นเข้ามาดำเนินธุรกิจล้งมะพร้าวแทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจึงได้สอบถามเจ้าของที่ดิน หากพบว่าบริษัทไม่มีสำนักงานใหญ่ตามที่ตั้งที่จดทะเบียนไว้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับ ล้งอีกหนึ่งแห่งพบคนไทยซึ่งเป็นผู้ดูแลล้งและเป็นบุตรของกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ข้อมูลว่าบริษัทประกอบธุรกิจส่งออกและจำหน่ายมะพร้าวในประเทศ ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากราคาซื้อขายมะพร้าวเพียงลูกละ 4–4.50 บาท ทำให้รายได้ลดลงอย่างมาก โดยยืนยันว่าบริษัทมีการร่วมทุนของคนไทยและคนต่างชาติจริง
ในส่วนของการตรวจสอบการประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบพฤติกรรมที่อาจจะส่อไปในทางกระทำผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดี กรมฯ จะประสานข้อมูลกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกร และคุ้มครองระบบเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน