ราชบุรีคุมเข้มล้งมะพร้าว ตรวจใบอนุญาต–แรงงานต่างด้าว แนะดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องกฎหมาย

ราชบุรี - เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สุ่มตรวจ ล้งมะพร้าว 3 แห่ง พบให้ความร่วมมือดี เตรียมนำข้อมูลพิจารณาแก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ
วันนี้( 27 พ.ย.) ที่ห้องประชุมอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานปราบปรามการประกอบธุรกิจฝ่าฝืนกฎหมายจังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบล้งมะพร้าวในพื้นที่ตำบลดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก โดยมี พ.ต.ท.สุรสีห์ เทพอวยพร อัยการจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานภาคปกครอง พาณิชย์จังหวัด จัดหางาน อุตสาหกรรม ตำรวจภูธร และฝ่ายความมั่นคงร่วมสังเกตการณ์อย่างพร้อมเพรียง
คณะทำงานฯ ลงพื้นที่สุ่มตรวจล้งมะพร้าว 3 แห่ง เพื่อตรวจสอบการประกอบการที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย รวมถึงให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น การขอใบอนุญาตก่อนเริ่มกิจการ การควบคุมมลพิษด้านเสียง อากาศ น้ำ ระบบสุขอนามัย การจัดการขยะ และการจ้างแรงงานต่างด้าวต้องถูกต้องตามกฎหมาย โดยพบว่าผู้ประกอบการทั้ง 3 แห่งให้ความร่วมมือดี พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการในการทำธุรกิจ
นางสาววริษฐา เปิดเผยว่า การตรวจครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการในพื้นที่และส่วนกลาง เพื่อรับฟังข้อมูลจากผู้ประกอบการจริงในพื้นที่ โดยจุดสำคัญคือการได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการส่งออกมะพร้าวน้ำหอมไปยังประเทศจีน ซึ่งมีหลายภาคส่วนตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้ส่งออกเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อศึกษาโครงสร้างราคาและปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำในปัจจุบัน
จังหวัดราชบุรียืนยันจะนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป.