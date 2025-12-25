เผย 3 เทรนด์ “สุขภาพ–ชะลอวัย” “จ่ายเพื่อแก้ปัญหาสู่ลงทุนเพื่อป้องกัน”

การตลาด - วัตสัน ประเทศไทย เผยผลสำรวจ “Customer Trend Survey” ประจำไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 จากสมาชิกวัตสันกว่า 4,000 คน พบการเปลี่ยนแปลง “จากใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหา สู่การลงทุนเพื่อป้องกัน” พร้อมเผยพฤติกรรมใหม่ที่มาแรง ได้แก่ การลงทุนสุขภาพ (Health Investment), สุขภาพองค์รวม 360 องศา (The Holistic Wellness Era) และการชะลอวัย (The Rise of Anti-aging) ชี้ชัดว่าเรากำลังมุ่งสู่เทรนด์ Health Longevity หรือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนในระยะยาวเพิ่มมากขึ้น
นางสาวนวลพรรณ ชัยนาม กรรมการผู้จัดการ วัตสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ว่าลูกค้าเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด จากการ ไม่ได้ต้องการที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกต่อไป แต่กำลังมองสุขภาพและความงามในฐานะ ‘การลงทุนระยะยาว’ ที่ต้องตอบโจทย์ทั้งกาย ใจ และไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ซึ่งเราเชื่อว่าการเข้าใจผู้บริโภคคือกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในทุกมิติ ตั้งแต่สินค้า บริการ ไปจนถึงประสบการณ์หน้าร้าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ยืนยันว่าสิ่งที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็น ‘The Ultimate Holistic H&B Retailer’ นั่นมาถูกทางแล้ว”
เจาะ 3 อินไซด์สำคัญที่น่าสนใจ
อินไซต์ที่ 1 The Holistic Wellness Era สุขภาพองค์รวม 360 องศา คือพื้นฐานของ Longevity
เทรนด์การดูแลตัวเอง (Personalized Wellness) ได้กลายเป็นกระแสหลักอย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้บริโภคไม่ได้มองสุขภาพและความงามแยกส่วนกันอีกต่อไป โดยผลสำรวจชี้ว่าผู้บริโภคกว่า 72% ให้ความสำคัญกับ “สุขภาพ” (Health) มากกว่า “ความงาม” (Beauty) สะท้อนชัดว่า “สุขภาพดีถาวร” กำลังกลายเป็นเป้าหมายใหม่ที่ได้รับความสนใจ
นอกจากนี้กว่า 52% ยังรับประทานวิตามินเป็นประจำ และรองลงมายังคงรับประทานเป็นครั้งคราว สะท้อนการเปลี่ยนผ่านจาก “การรักษาชั่วคราว”” เป็น “ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง” พร้อมมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว (Longevity) ที่เป็นรากฐานของสุขภาพอย่างแท้จริง
โดยมีเป้าหมายหลักที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ ได้แก่
• ควบคุมน้ำหนัก 26%
• เสริมภูมิคุ้มกัน 21%
• การนอนหลับ 20%
• สุขภาพจิต 18%
• การขับถ่าย 15%
ทั้งหมดสะท้อนการ “เสริมสุขภาพเฉพาะกิจ” ไปสู่การ “ดูแลสุขภาพเชิงลึกและสม่ำเสมอ”
อินไซต์ที่ 2 The Health Investment จาก “ค่าใช้จ่าย” สู่ “งบลงทุน” ด้านสุขภาพ
ผู้บริโภคยุคใหม่มองการดูแลสุขภาพเหมือนวางแผนการเงิน โดยเป็น "สินทรัพย์ระยะยาวของชีวิต" ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอีกต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจที่ยืนยันว่า ผู้บริโภคได้จัดสรร "งบประจำเพื่อสุขภาพ" อย่างจริงจัง เหมือนที่เคยกันงบไว้เพื่อความบันเทิงหรือความงาม โดยกว่าครึ่งตั้งงบไว้ที่ 1,000 – 3,000 บาทต่อเดือน และอีก 14% ตั้งงบไว้มากกว่า 3,000 บาทต่อเดือน หรือเทียบได้ว่า มากกว่า 63% ที่มีการลงทุนด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดูแลสุขภาพกลายเป็น “กิจวัตร” มากกว่าพฤติกรรมชั่วครั้งคราว
อินไซต์ที่ 3 The Rise of Anti-aging ความงามเหนือวัย และขยายสู่ไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเองครบทุกมิติ
หนึ่งในสัญญาณที่เด่นชัดที่สุด คือการที่ “ริ้วรอย” แซงหน้า “ผิวขาว” อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ จากเดิมเรื่องของผิวขาวกระจ่างใส เคยเป็นความกังวลหลัก แต่ผลสำรวจของวัตสันในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 ยืนยันชัดเจนว่า ผู้บริโภคเกินครึ่งยอมรับว่า "ริ้วรอย" คือความกังวลหลัก ส่งผลให้สินค้า "Anti-aging" ได้รับความนิยมและนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ ทั้งนี้ พฤติกรรมการซื้อไม่ได้ขึ้นกับแบรนด์ แต่ขึ้นกับ “ส่วนผสม” ที่ตรงกับปัญหา สะท้อนว่าผู้บริโภคมีความรู้ด้านสกินแคร์และเข้าใจผิวของตัวเองมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
โดยส่วนผสมที่ได้รับความสนใจสูงสุด ได้แก่
• Hyaluronic Acid (25%) — เติมความชุ่มชื้น ผิวอิ่มฟู ดูสุขภาพดี
• Vitamin C (24%) — ช่วยฟื้นผิวให้ดูสดใส มีชีวิตชีวา
• Retinol (21%) — ลดเลือนริ้วรอย ฟื้นฟูผิวเสื่อมสภาพ
• Niacinamide (17%) — ปรับสมดุลผิว ให้ผิวแข็งแรงขึ้น
• BHA/AHA (14%) — ผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน ช่วยให้ผิวเรียบเนียน
เมื่อพิจารณาเจาะลึกถึง “วิธีที่ผู้บริโภคใช้ในการชะลอวัย” จะพบภาพสะท้อนที่น่าสนใจว่า ความใส่ใจไม่ได้หยุดอยู่ที่สกินแคร์ แต่ขยายวงกว้างไปสู่พฤติกรรมการดูแลตัวเองแบบรอบด้านในชีวิตประจำวัน โดยพบการกระจายสัดส่วนของกิจกรรมยอดนิยมในการชะลอวัยอย่างสมดุล ได้แก่
• การใช้สกินแคร์ลดริ้วรอย (25%)
• การทานอาหารต้านอนุมูลอิสระ (23%)
• การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง (22%)
• การรับประทานวิตามินหรืออาหารเสริม (21%)
ในขณะที่การทำหัตถการเพื่อชะลอวัยมีสัดส่วนเพียง 8% แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการชะลอวัยกำลังกลายเป็น “พฤติกรรมประจำวัน” (Daily Habit) มากกว่าการพึ่งพาวิธีลัดเชิงหัตถการ
ทั้งนี้ เมื่อถามลึกลงไปถึงแก่นแท้ว่า “การชะลอวัยจริงๆ ควรเริ่มจากอะไร” คำตอบของผู้บริโภคส่วนใหญ่ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน คือ “ความงามเหนือวัย เริ่มจากภายในเสมอ” โดย 31% มองว่าคือการมีสุขภาพดีปราศจากโรค, 25% คือการป้องกันความเสื่อมตั้งแต่เนิ่นๆ, 22% คือการดูแลจากภายในสู่ภายนอกและที่น่าสนใจคือ 21% ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตที่ดีและการลดความเครียด
“ในยุคที่สุขภาพและความงามกลายเป็นการลงทุนระยะยาว สิ่งที่ทำให้วัตสันเป็นมากกว่าร้านเพื่อสุขภาพและความงาม คือการเป็น ‘เพื่อนที่รู้ใจ’ ที่เข้าใจลึกกว่า มองไกลกว่า และพร้อมช่วยให้ทุกการลงทุนด้านสุขภาพและความงามเป็นก้าวที่คุ้มค่า ถูกทิศทาง และยั่งยืนที่สุด” นางสาวนวลพรรณ กล่าว