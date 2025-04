วัตสัน ประเทศไทย เผยทิศทางธุรกิจปี 2568 ชู 6 กลยุทธ์ภายใต้แนวคิด Health is Beauty, Beauty is Health

​กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 24 เมษายน 2568 – วัตสัน ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย เผยทิศทางธุรกิจประจำปี 2568 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Smart Beauty & Wellness ด้วย 6 กลยุทธ์หลัก มุ่งขยายเครือข่าย สร้างนวัตกรรม แตกไลน์สินค้าใหม่ เสริมบริการสุขภาพ และยกระดับประสบการณ์ลูกค้า ภายใต้แนวคิด "Health is Beauty, Beauty is Health" รองรับการเติบโตของเทรนด์สุขภาพและความงามที่เติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมลงทุนต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงวัตสัน พลิกเกมสุขภาพและความงามไทย​นวลพรรณ ชัยนาม กรรมการผู้จัดการ วัตสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “ปีนี้ วัตสัน ประเทศไทย มุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ของการดูแลสุขภาพและความงาม ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้ครอบคลุมทั้งสุขภาพภายในและความงามภายนอก ซึ่งเราไม่เพียงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลด้วยประสบการณ์ที่เหนือกว่า แต่ยังสร้างคุณค่าที่ดีที่สุดให้ลูกค้าและสังคมในระยะยาว”ปฏิวัตินิยามใหม่ของสุขภาพและความงาม 6 กลยุทธ์หลักเสริมสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนสุขภาพดีสู่ทุกชุมชน : ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสุขภาพและความงาม โดยยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง มีแผนเปิดสาขาใหม่ 55 แห่งภายในปี 2568 และพัฒนาหน้าร้านเดิมให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ด้วยสาขามากกว่า 750 สาขา ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและความงามที่เข้าถึงง่ายและสะดวกสบายที่สุดสำหรับลูกค้าทุกคนHealth Accelerate ปฏิวัติการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง : ยกระดับมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เสริมทัพด้วยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 คนทั่วประเทศ เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก รองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอย่างตรงจุด ส่งเสริมการจ้างงานเภสัชกรอายุ 60 ปี สนับสนุนการดูแลตัวเองผ่านตัวเลือกสินค้าด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นกว่า 350 รายการ วัตสันยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของทีมเภสัชกรอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ Health Care Intelligence Training (HIT) Programme ซึ่งจัดขึ้น 4 ครั้งต่อปี โดยมีเป้าหมายให้เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำด้านสุขภาพและความงามได้อย่างเชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจในการดูแลตัวเอง พร้อมร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าทั่วประเทศSmart Wellness สินค้าตราวัตสัน สุขภาพดีที่เข้าถึงได้ทุกวัน : เดินหน้าพัฒนาไลน์สินค้า "ตราวัตสัน" ภายใต้แนวคิด Smart Wellness เสริมทางเลือกเพื่อสุขภาพและความงามอย่างครบวงจร โดยปีนี้ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ เดย์ไวต้า (Dayvita) วิตามินที่คิดมาเพื่อการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้น หลังได้รับการตอบรับที่ดีจากวัย Dayvita 30+ และ 40+ โดยพัฒนาสูตรใหม่สำหรับบุคคลอายุ 50+ ตอบโจทย์ความต้องการทั้งชาย-หญิง พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่ม Nutri 10,000 และ L-Gluta Berry สำหรับลูกค้าที่ต้องการทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงรุกตลาดเวชสำอางสำหรับผิวแพ้ง่ายที่คิดค้นมาเพื่อคนเอเชียโดยเฉพาะ ภายใต้แบรนด์ Dermaction Plus by Watsons ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากภายในสู่ภายนอกที่ครบครัน เข้าถึงง่าย เพิ่มการดูแลตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงเดินหน้าเพื่อให้สินค้าตราวัตสันเป็นหนึ่งในทางเลือกหลักของผู้บริโภคที่ต้องการดูแลตัวเองเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ต้องการความสมดุลและการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนกลยุทธ์ O+O ผสานโลกออฟไลน์และออนไลน์ มอบประสบการณ์ที่เชื่อมต่อทุกที่ ทุกเวลา : มุ่งสร้างประสบการณ์ชอปปิงแบบไร้รอยต่อที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลอย่างตรงจุด ชูความแข็งแกร่งผ่านมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่น่าเชื่อถือ มีตัวเลือกหลากหลาย ครบ จบในที่เดียวทุกความต้องการแบบไม่มีข้อจำกัด ด้วยสินค้าบนแพลตฟอร์มวัตสันออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์,แอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดียกว่า 15,000 รายการ ครอบคลุมทุกหมวดสุขภาพและความงาม พร้อมบริการ Click and Collect ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ พร้อมรับสินค้าได้ด้วยตนเองที่สาขาใกล้บ้าน ซึ่งใช้งานง่าย ไม่ต้องรอนาน และสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความคล่องตัว เพื่อเชื่อมต่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้ลูกค้าชอปได้ทุกที่ ทุกเวลาได้อย่างอิสระขับเคลื่อน Loyalty ด้วยพลังอินไซต์สู่สมาชิก 10 ล้านคน : ด้วยฐานสมาชิกวัตสัน คลับ ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งกว่า 88% เป็นผู้หญิง คิดเป็นสัดส่วนถึง 1 ใน 4 ของประชากรหญิงทั่วประเทศ วัตสันจึงมีความเข้าใจเชิงลึกถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคได้กลายเป็นพลังสำคัญในการพัฒนา Loyalty Program นำมาต่อยอดด้วยการพัฒนา Store Segmentation ที่เลือกคัดสรรสินค้าให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากสิทธิประโยชน์ด้านส่วนลดและการสะสมคะแนนแล้ว สมาชิกวัตสัน คลับยังจะได้รับประสบการณ์สุดพิเศษที่เหนือกว่า ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ หรือกิจกรรมใกล้ชิดกับเซเลบริตี้ชื่อดัง ซึ่งคัดสรรมาเพื่อสมาชิกโดยเฉพาะ เสริมสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์และลูกค้าให้ลึกซึ้งและยั่งยืนยิ่งขึ้น“ความงามที่ยั่งยืน” ความงามและสุขภาพที่ใส่ใจโลกและชุมชน : เดินหน้าสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพ ความงาม สังคมและสิ่งแวดล้อม สานต่อพันธกิจด้านความยั่งยืนด้วยแนวคิด 3P (People Planet Product)People: ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ สนับสนุนบ้านพักฉุกเฉินต่อเนื่องกว่า 18 ปี หรือแคมเปญ Give a Smile ตั้งเป้ามอบรอยยิ้มให้เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 10,000 รายPlanet: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) จากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ตอกย้ำ พันธกิจซีโร่คาร์บอนภายในปี 2573 อย่างเป็นรูปธรรมProduct: เพิ่มสินค้า Sustainable Choices สินค้าเพื่อความยั่งยืนเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ากว่า 900 รายการ“วัตสันยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ‘Health is Beauty, Beauty is Health’ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและความงามที่ตอบโจทย์คนไทยทุกเจเนอเรชัน ด้วยรอยยิ้มและประสบการณ์ที่ดีอย่างแท้จริง” คุณนวลพรรณ กล่าวทิ้งท้าย