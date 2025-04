วัตสัน ชู 6 กลยุทธ์ ลุย ปี 2568 มุ่ง own brand ขยาย 55 สาขา

ผู้จัดการรายวัน 360- วัตสัน งัด 6 กลยุทธ์ลุยปี 68 ผุดสาขาใหม่อีก 55 สาขา ชูโอนแบรนด์เพิ่มยอด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Smart Beauty & Wellness พร้อมมุ่งขยายเครือข่าย สร้างนวัตกรรมแตกไลน์สินค้าภายใต้แนวคิด "Health is Beauty, Beauty is Health"นางสาวนวลพรรณ ชัยนาม กรรมการผู้จัดการ วัตสัน ประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้วัตสัน ประเทศไทย มุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ของการดูแลสุขภาพและความงามยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้ครอบคลุมทั้งสุขภาพภายในและความงามภา ยนอก ซึ่งเราไม่เพียงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลด้วยประสบการณ์ที่เหนือกว่าแต่ยังสร้างคุณค่าที่ดีที่สุดให้ลูกค้าและสังคมในระยะยาวโดยมองว่าตลาดเฮลธ์แอนด์บิวตี้เมืองไทย มีสเนห์ มีความเฉพาะ และพิเศษ ทำให้มีการเติบโตต่อเนื่อง แม้ปัจจัยภายนอกจะเป็นอย่างไรตลาดก็ยังเติบโต สอดคล้องกับผลสำรวจของวัตสัน ที่พบว่าภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ลูกค้าวัตสันยังให้ความสำคัญกับสุขภาพและความงาม พร้อมจ่ายที่ 1,000-3,000 บาทต่อเดือนสำหรับแผนในปี 2568 นี้ วัตสันพร้อมปฏิวัตินิยามใหม่ของสุขภาพและความงามด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1.Network มุ่งเสริมสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนสุขภาพดีสู่ทุกชุมชน โดยปีนี้วัตสันจะเปิดสาขาใหม่ 55 แห่ง แบ่งเป็นในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เท่าๆ กัน ซึ่งปกติจะเปิดที่ 50 สาขาต่อปี และปีนี้มีรีโนเวทอีก 80 สาขา ส่งผลให้ปีนี้ใช้งบลงทุนขยายสาขามากกว่าปีก่อน ขณะที่ปัจจุบันวัตสันเปิดให้บริการ 750 สาขา ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ2.Health ปฏิวัติการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ยกระดับมาตรฐานบริการ และผลิตภัณฑ์สุขภาพเสริมทัพเพิ่มขึ้นกว่า 350 รายการ พร้อมเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 คนทั่วประเทศ เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก ส่งเสริมการจ้างงานเภสัชกรอายุ 60 ปี3.Own Brand กับสินค้าตราวัตสัน จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้คอนเซ็ปต์ Smart Well เช่น ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ เดย์ไวต้า (Dayvita) วิตามินที่คิดมาเพื่อการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้น, ยกระดับผลิตภัณฑ์ Nutri 10,000 และ L-Gluta Berry รวมถึงรุกตลาดเวชสำอางภายใต้แบรนด์ Dermaction Plus by Watsons4.กลยุทธ์ 0+0 ผสานโลกออฟไลน์และออนไลน์ มอบประสบการณ์ที่เชื่อมต่อทุกที่ ทุกเวลา ด้วยสินค้าบนแพลตฟอร์มวัตสันออนไลน์กว่า 15,000 รายการ ครอบคลุมทุกหมวดสุขภาพและความงาม ด้วยบริการ Click and Collect ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากที่ไหนก็ได้5. Loyalty ด้วยสมาชิก 10 ล้านคน ทำให้เข้าใจถึงความต้องการ ซึ่ง 88% เป็นหญิง หรือหนึ่งในสี่หญิงไทยเป็นสมาชิกของวัตสันและ 12% เป็นชาย วัตสันจึงมีความเข้าใจเชิงลึกถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เป็นพลังสำคัญในการพัฒนา Loyalty Program นำมาต่อยอดด้วยการพัฒนา Store Segmentation6."ความงามที่ยั่งยืน" ความงามและสุขภาพที่ใส่ใจโลกและชุมชน ด้วยแนวคิด 3P เดินทาง คือ People: ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ แคมเปญ Give a Smile ตั้งเป้ามอบรอยยิ้มให้เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 10,000 ราย, Planet: ลดการปล่อยก็าซเรือนกระจก จากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ตอกย้ำ พันธกิจซีโร่คาร์บอนภายในปี 2573 อย่างเป็นรูปธรรม และ Product: เพิ่มสินค้า Sustainable Choices สินค้าเพื่อความยั่งยืนเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ากว่า 900 รายการทั้งนี้วัตสันยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด 'Health is Beauty, Beauty is Health' อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและความงามที่ตอบโจทย์คนไทยทุกเจเนอเรชัน ด้วยรอยยิ้มและประสบการณ์ที่ดีอย่างแท้จริงนางสาวนวลพรรณ กล่าวว่า ในฐานะที่ตนขึ้นมารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของวัตสัน จากที่ทำงานกับวัตสันมากว่า 20 ปี วัตสันเปรียบเสมือนลูก เราจึงอยากเห็นวัตสันเติบโตและอยู่ในใจผู้บริโภคไปตลอด และมุ่งหวังอยากเป็นโซลูชั่นบิวตี้ของคนไทย ซึ่งทำสำเร็จแล้วส่วนหนึ่งโดยการเข้าถึงคนไทยครบ 77 จังหวัด เป้าหมายต่อไป คือการเติบโตในส่วนของเฮลธ์ ซึ่งมองว่ายังมีโอกาสอีกมาก จากปัจจุบันรายได้หลักของวัดสันมาจาก 1.บิวตี้ และ 2.เฮลท์ตี้ โดยปีนี้มั่นใจว่าวัตสันจะยังคงมีอัตราการเติบโตมากกว่าตลาด และเติบโตมากกว่ารายได้ของปีก่อน ขณะที่ตลาดเฮลธ์แอนด์บิวตี้ ปีนี้เชื่อว่ายังเติบโตอยู่แต่โตช้าลงจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องเฝ้าระวัง.