"อินแกรม ไมโคร" ย้ำไทยใช้ AI เร็วทุกอุตฯ

ดิสทริบิวเตอร์ตัวแทนจำหน่ายโซลูชันไอทียักษ์ใหญ่ในไทย "อินแกรม ไมโคร" (Ingram Micro) เผยไทยมีการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้อย่างรวดเร็วในทุกอุตสาหกรรม ย้ำองค์กรไทยต้องการโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและสามารถปรับขยายได้ การันตีดีมานด์เพียบหลังองค์กรต้องการรับศักยภาพสูงสุดของ AI
นายพรเทพ วัชรอำนวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยระหว่างการจัดงานแสดงโซลูชันและสัมมนาด้าน AI ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ว่าเมื่อมีการนำ AI มาใช้อย่างรวดเร็วในทุกอุตสาหกรรมของไทย องค์กรต่างๆ ต้องการโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและสามารถปรับขยายได้ เพื่อให้ได้รับศักยภาพสูงสุดของ AI โดยอินแกรม ไมโคร ไม่เพียงเป็นเพียงผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีเท่านั้น แต่มุ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชัน AI Stack แบบครบวงจร (End-to-End AI Solution)
บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด มองตัวเองเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำด้านระบบนิเวศเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก ล่าสุดได้จัดงานแสดงโซลูชันและสัมมนาด้าน AI ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ภายในแนวคิด The Ultimate AI Stack : Empowering Enterprise Platforms with AI Innovation Engine หรือการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มองค์กรด้วยนวัตกรรม AI
งานนี้มีการรวบรวมระบบนิเวศด้าน AI อย่างครบวงจร ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงคลาวด์ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ เชื่อมต่อ และขับเคลื่อนนวัตกรรม AI สำหรับองค์กรของไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568
ในงานยังนำเสนอแพลตฟอร์ม AI หลากหลายรูปแบบที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นระบบขนาดใหญ่สำหรับงานประมวลผลขนาดใหญ่ โซลูชันขนาดกลาง เพื่อปรับขนาดตามความเหมาะสมขององค์กร รวมไปถึงเวิร์กสเตชั่น AI แบบพกพา ในงบประมาณที่สามารถจับต้องได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชิปเซ็ต AI ใหม่ล่าสุดในปีนี้
การจัดงานนี้แสดงภาพใหญ่ของตลาด AI เมืองไทย ที่กำลังเข้าสู่ช่วงเร่งเครื่องอย่างแท้จริง โดยภายในงาน อินแกรม ไมโครจับมือพันธมิตรระดับโลกครบทุกสาย ทั้ง Microsoft, Google, CISCO, HPE, NVIDIA และอีกมากมาย
จัดเต็มโซลูชัน AI แบบ All-in-One ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน, ระบบคลาวด์, ไปจนถึง edge devices พร้อมผู้เข้าร่วมกว่า 200 คนจากองค์กรใหญ่ทั่วประเทศ มาค้นหาแนวทางนำ AI ไปใช้งานจริงในบริษัทของตัวเอง
สิ่งที่อินแกรม ไมโคร เร่งสื่อสารในงานนี้คือการทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับคำแนะนำตรงจากพันธมิตรชั้นนำ ว่าองค์กรของตัวเองควรเริ่ม AI แบบไหน และบูรณาการกับระบบเดิมอย่างไร นอกจากนี้ยังโชว์ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบครบวง ตั้งแต่แพลตฟอร์มประมวลผลขนาดใหญ่ ไปจนถึงเวิร์กสเตชัน AI แบบพกพา ซึ่งตอบโจทย์ตั้งแต่บริษัทใหญ่ถึง SME
อินแกรม ไมโคร ยังใช้งานนี้เป็นตัวสาธิตให้เห็นว่า AI ในปี 2569 จะไม่ใช่เรื่องของศูนย์ข้อมูลเท่านั้น แต่ต้องวิ่งได้ทุกที่ ตั้งแต่คลาวด์จนถึงอุปกรณ์ปลายทาง โดยในงานยังมีโซนทดลองใช้งานจริง ให้ผู้เข้าร่วมได้ลองสังเกตการณ์และต่อยอดเป็นการร่วมมือเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่
ทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่า ปี 2569 อินแกรม ไมโคร เตรียมเดินเกมครั้งใหญ่ จากฐานะผู้กระจายสินค้าไอที มาสู่การให้บริการแพลตฟอร์มโซลูชัน AI แบบ Hybrid Cloud ที่สมบูรณ์ที่สุดของไทย ทั้ง On-Premise, On-Cloud, และ Data Center ซึ่งจะครบตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการให้คำปรึกษา และทีม AI Architecture เฉพาะทาง ซึ่งพร้อมออกแบบโซลูชัน AI ให้เหมาะกับธุรกิจแต่ละราย.