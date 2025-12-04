"บอย-เกรซ-นิว” เสิร์ฟออร่าสุดฉ่ำร่วมงานกาล่าดินเนอร์ A NIGHT OF APPRECIATION GALA 2025 เชิดชูเกียรติแพทย์ความงามผู้ทรงคุณวุฒิของไทย พร้อมสัมผัสนวัตกรรมความงามด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากบริษัทชั้นนำระดับโลก

สวยหล่อออร่าสะกดทุกสายตาแขกผู้เข้าร่วมงานเลยทีเดียว สำหรับพระเอกหนุ่มหล่อ "บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์" พร้อมด้วยสาวสวยดีกรีนักศึกษาปริญญาโทด้าน Anti-Aging "เกรซ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า" และหนุ่มหล่อสุดคิ้วท์ "นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ" ที่มาร่วมงานกาล่าดินเนอร์ “A NIGHT OF APPRECIATION GALA 2025” ที่จัดขึ้นโดย บริษัท เอสล่า จำกัด (AESLA) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านความงามและเวชสำอางระดับโลก มาตรฐาน U.S. FDA และ Gold Standard ภายใต้ การบริหารของ "คุณวรุตม์ สุทธินันท์" ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสล่า จำกัด ณ โรงแรม The Ritz-Carlton Bangkok เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568
งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ และยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและยกระดับวงการแพทย์ด้านความงามในประเทศ โดยได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ , นายแพทย์วิชัย หงส์จารุ , ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ และ นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล รวมถึงแขกกิตติมศักดิ์ อาทิ ม.ร.ว.โสรัจจ์ วิสุทธิ, ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ , คุณรุ่งทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, คุณซอนญ่า สิงหะ โดยมี แมทธิว ดีน และ จุ๊–นาขวัญ รายนานนท์ ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินงาน
โดย AESLA ยังได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรระดับชั้นนำ ได้แก่ นิตยสารลักซ์ชัวรี่ไลฟ์สไตล์ Tatler, Prestige, Koktail Thailand, Phil Collection ผู้ให้บริการเรือหรูและประสบการณ์ล่องเรือพรีเมียม และ Techsauce สื่อด้านเทคโนโลยีชั้นนำ รวมถึง โรงแรม The Ritz-Carlton Bangkok ซึ่งร่วมกันสร้างสรรค์ให้งานกาล่าครั้งนี้สมบูรณ์แบบอย่างงดงาม นอกจากนี้ภายในงานยังได้นำเสนอ Innovative Exhibition ที่รวบรวมนวัตกรรมความงามจากพันธมิตรระดับโลกของ AESLA เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่อย่างใกล้ชิด
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการเฉลิมฉลองความสำเร็จของ PicoSure กับยอดติดตั้งมากกว่า 100 เครื่องทั่วประเทศไทย สะท้อนความไว้วางใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ ในฐานะผู้นำด้านเลเซอร์ Picosecond ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด และอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ได้รับการตอบรับอย่างโดดเด่นคือ XERF จากแบรนด์ Cynosure Lutronic ที่ผสานคลื่น Dual-Frequency Monopolar RF สองความถี่เป็นเครื่องแรก ช่วยลงลึกถึงโครงสร้างผิวได้ 3 ระดับ ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี ICD Cooling เพื่อความสบายผิวของผู้เข้ารับบริการ มุ่งเน้นการยกกระชับผิว และลดเลือนริ้วรอย ซึ่งปัจจุบันมียอดขายมากกว่า 100 เครื่อง ในประเทศไทย
นอกจากนี้ AESLA ยังเปิดตัว Glacial Rx จากบริษัท R2 Technologies (สหรัฐอเมริกา) เครื่อง CryoAesthetic เครื่องแรกของโลกที่ใช้ความเย็นในการลดการอักเสบของผิว และฟื้นฟูให้ผิวกระจ่างใสด้วยเทคโนโลยี Cryomodulation
โดย AESLA วางแผนขยายตลาดผลิตภัณฑ์นี้ในปี 2026 เพื่อรองรับเทรนด์ความงามอย่างยั่งยืนปัจจุบัน บริษัท เอสล่า จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านความงามระดับโลก ได้แก่ Asclepion, Biotec Italia, Capillus, Cynosure Lutronic, Dermapenworld, GME, Hydrafacial, Mastelli, NoIR, Prollenium, R2 Technology, Syris Scientific, Venus Concept และ Zimmer
"บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์" เผยว่า "วันนี้ผมก็ได้มาร่วมงานกับ AESLA ก็เป็นบริษัทที่นำเข้าเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลผิว ทั้งผิวพรรณและผิวหน้าที่ใช้ในคลีนิคเสริมคงามงามต่างๆ วันนี้ก็ถือว่าผมมาได้ตรงจุดเพราะเราเป็นหนึ่งในผู้บริโภคเพราะผมก็ใช้ฉ่ำอยู่เหมือนกัน ด้วยเรื่องของวัยด้วย ก็ 41 ปีแล้ว ความจริงแล้วก็คือผมว่าเมื่อก่อนหลายๆ คนอาจจะบอกว่าพวกนวัตกรรมในการดูแลผิวพรรณ หรือเครื่องทำหน้าต่างๆ อาจจะเรื่องเฉพาะกลุ่มผู้หญิงหรือถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเฉพาะเป็นคนในวงการบันเทิงหรือคนที่เป็นดารา แต่ผมว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้ว เพราะทุกคนก็หันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นทั้งผู้หญิงและผู้ชาย แล้วยิ่งอายุเยอะแล้วพอมีนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถทำให้ย้อนวัยให้กับผิวเราได้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับ"
ด้าน "นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ" เผยว่า "วันนี้ก็ได้มาร่วมงาน AESLA ซึ่งทุกๆ ปีเขาก็จะมีการจัดงานแบบนี้ทุกปีอยู่แล้วเป็นงานรวมคุณหมอ รวมนวัตกรรมต่างๆ ด้วย ซึ่ง AESLA ก็เป็นบริษัทที่นำเข้าเครื่องต่างๆ ที่มีมาตรฐาน U.S. FDA ที่ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกา อย่างเครื่องที่ผมรู้จักและเคยทำมาแล้วก็จะมี SURF กับ PICOSURE ที่ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนข้างในทำให้หน้าของเรากระชับขึ้น ก็จะช่วยให้ดูเด็กลงด้วยครับ"