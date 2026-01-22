NHK WORLD-JAPAN ร่วมออกบูธในงาน Thai International Travel Fair ครั้งที่ 31

เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวญี่ปุ่นผ่านคอนเทนต์และกิจกรรมหลากหลาย เสริมความเข้าใจญี่ปุ่นในทุกมิติ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย: 22 มกราคม 2569 - NHK WORLD-JAPAN บริการนานาชาติของ NHK องค์กรสื่อสาธารณะของญี่ปุ่น ซึ่งนำเสนอข่าวสารหลากหลายภาษา รวมถึงภาษาไทย เข้าร่วมออกบูธในงาน Thai International Travel Fair ครั้งที่ 31 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–25 มกราคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมากตั้งแต่วันแรกของการจัดงาน
ภายในบูธ NHK WORLD-JAPAN ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสบริการและคอนเทนต์ที่รับชมได้ทั่วโลก ไม่จำกัดเฉพาะในประเทศไทย พร้อมกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นในด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหาร การใช้ชีวิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง โดยบูธดังกล่าวเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา 4 วันของงาน
ไฮไลต์สำคัญในวันแรกของงานคือกิจกรรมบนเวทีหลัก ภายใต้หัวข้อ “เที่ยวญี่ปุ่นให้สนุกยิ่งขึ้น! กับ NHK WORLD-JAPAN” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวเชิญบุคคลมีชื่อเสียงของไทยมาร่วมแบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ และเคล็ดลับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ทั้งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบญี่ปุ่นเป็นทุนเดิมและผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำความรู้จักประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมบนเวทีมีการพูดคุยในประเด็นที่เป็นประโยชน์ อาทิ การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อการเดินทางอย่างมั่นใจและปลอดภัย เรื่องราวเบื้องหลังวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกอย่างการท้ากินนัตโต สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและเต็มไปด้วยสีสัน
กิจกรรมบนเวทีดำเนินรายการโดย คุณชัยรัตน์ ถมยา จาก NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย พร้อมแขกรับเชิญ ได้แก่ กิตติ สิงหาปัด อรรถ บุนนาค และบีมเซนเซ ซึ่งร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นในแง่มุมที่หลากหลาย
สำหรับบูธ NHK WORLD-JAPAN เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 22–25 มกราคม 2569 เวลา 10.00–21.00 น. โดยภายในบูธมีกิจกรรมการทำเข็มกลัดโลหะดีไซน์พิเศษ การร่วมเลือกร้านราเม็งที่อยากลิ้มลองผ่านรายการของ NHK WORLD-JAPAN กิจกรรมสแตมป์แรลลีที่นำเสนอศิลปะญี่ปุ่นดั้งเดิม รวมถึงการรับชมรายการผ่านจอมอนิเตอร์ และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมแจกหนังสือเรียน “มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ” สำหรับผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม
การเข้าร่วมงานในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ NHK WORLD-JAPAN ในการเป็นสื่อที่เชื่อมโยงคนไทยกับประเทศญี่ปุ่น ผ่านข้อมูลที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งก่อนและระหว่างการเดินทาง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ NHK WORLD-JAPAN ภาษาไทย
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน | NHK WORLD-JAPAN
เกี่ยวกับ NHK WORLD-JAPAN
NHK WORLD-JAPAN เป็นบริการนานาชาติของ NHK องค์กรสื่อสาธารณะของญี่ปุ่น เรานำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับญี่ปุ่นและเอเชียผ่านช่องทางโทรทัศน์ วิทยุ และออนไลน์แก่ผู้ชมทั่วโลก