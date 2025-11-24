xs
ViewSonic จัด The 6th ColorPro Awards 2025 ธีม “FLOW” นำเสนออนาคตแห่งเทคโนโลยีจอภาพ ผ่านศิลปะ นวัตกรรม และประสบการณ์เหนือระดับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ViewSonic Corp. ผู้ให้บริการโซลูชันด้านภาพระดับโลก จัดงาน The 6th ColorPro Awards 2025: “FLOW” ควบคู่กับงาน Future Display Technology Showcase ณ ยูเนียน มอลล์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นำเสนอประสบการณ์จากผลงานที่ผสานศิลปะ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจอภาพรุ่นใหม่เข้าไว้ด้วยกัน ผ่านนิทรรศการศิลปะภาพถ่ายระดับนานาชาติ และโซลูชันจอภาพแห่งอนาคตจาก ViewSonic

นิทรรศการในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้ธีม “FLOW” ที่ถ่ายทอดผ่าน “ความลื่นไหล” ของการเชื่อมต่อระหว่างศิลปะ เทคโนโลยี และประสบการณ์ของผู้คน โดยมีการจัดแสดงผลงานที่ชนะการประกวด 100 อันดับแรกบนจอมอนิเตอร์ ColorPro ควบคู่ไปกับการจัดแสดง 3 โซนไฮไลต์ คือ Future Personal Workspace, Future Meeting Room และ Future Classroom ที่สะท้อนบทบาทของจอภาพแห่งอนาคตทั้งด้านการทำงาน การประชุม และการเรียนรู้

นายออสการ์ ลิน ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจมอนิเตอร์ บริษัท ViewSonic กล่าวว่า “ที่วิวโซนิค เราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีต้องเดินไปด้วยกันเสมอ ธีม ‘FLOW’ ของงานในปีนี้ และการจัด Future Display Technology Showcase จึงออกแบบมาเพื่อจุดประกายไอเดียให้ครีเอเตอร์ มืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ไปจนถึงผู้เข้าชมทั่วไป ให้ได้สัมผัสนวัตกรรมจอภาพที่ช่วยต่อยอดจินตนาการ และเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลก, การทำงาน และการเรียนรู้ให้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้น”
ColorPro Awards: เวทีระดับโลกที่ผสานศิลปะและนวัตกรรมเข้าไว้ด้วยกัน

การจัดงานในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 6 ของ ColorPro Awards ที่ยังคงบทบาทเป็นแพลตฟอร์มระดับนานาชาติในการยกย่องครีเอเตอร์ผู้มีผลงานโดดเด่นจากทั่วโลก พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้ศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรด้านการศึกษาจากหลายประเทศในภูมิภาค ได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองและเฉลิมฉลองพลังของความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน ผ่านความร่วมมือกับศิลปินนานาชาติและแบรนด์พันธมิตรจากหลากหลายกลุ่ม

ภายในนิทรรศการ ผู้ชมจะได้สัมผัสผลงานชนะเลิศ 100 อันดับแรกที่จัดแสดงบนจอมอนิเตอร์ ViewSonic ColorPro ซึ่งให้ความเที่ยงตรงของสีในระดับมืออาชีพ ช่วยเผยให้เห็นทุกรายละเอียดของงานดิจิทัลอาร์ต ที่ถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ของศิลปินได้อย่างลึกซึ้ง ควบคู่ไปกับประสบการณ์แบบโต้ตอบ (hands-on) ในแต่ละโซน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ทดลองใช้โซลูชันภาพรุ่นล่าสุดของ ViewSonic ไม่ว่าจะเป็นจอภาพในตระกูล ColorPro รุ่นใหม่ จออินเทอร์แอกทีฟ หรือซอฟต์แวร์เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบ


ประเทศไทย: ศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ViewSonic ให้ความสำคัญกับการจัด ColorPro Awards และ Future Display Technology Showcase ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งกำลังเติบโตและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคอย่างรวดเร็ว

นายเชา ฟู ฮอง ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ViewSonic กล่าวว่า “ประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมดิจิทัล ทำให้การจัดงาน ColorPro Awards และ Future Display Technology Showcase ที่กรุงเทพฯ ได้สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณนี้อย่างแท้จริง และตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการมอบเครื่องมือที่สามารถพัฒนาและปรับตัวไปพร้อม ๆ กับความคิดสร้างสรรค์ของครีเอเตอร์ชาวไทย”

“ประเทศไทยมีบทบาทเป็นหนึ่งในประเทศที่สำคัญที่สุดของ ColorPro ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยชุมชนผู้สร้างสรรค์ที่มีความสดใสและเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงจัดอยู่ในสามตลาดชั้นนำของภูมิภาค ที่เราภูมิใจให้ผู้สร้างสรรค์คนไทยได้มาสัมผัสกับประสิทธิภาพของจอมอนิเตอร์ ViewSonic Professional Series อย่างใกล้ชิด” นายเชา ฟู ฮอง กล่าวเพิ่มเติม
ขับเคลื่อนนวัตกรรมให้ก้าวไกลกว่าปี 2025

การจัดงาน The 6th ColorPro Awards 2025 ในธีม “FLOW” ครั้งนี้ ยังตอกย้ำพันธกิจของ ViewSonic ในการเชื่อมโยงโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์เข้ากับเทคโนโลยีอย่างไร้รอยต่อ พร้อมสะท้อนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอีโคซิสเต็มที่ผสานฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการครบวงจร เพื่อสนับสนุนครีเอเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงบุคลากรด้านการศึกษาในระดับสากล

สำหรับทิศทางในอนาคต ViewSonic เตรียมเดินหน้าพัฒนาตลาดจอภาพระดับมืออาชีพและภาคการศึกษาของไทยอย่างจริงจัง ในกลุ่มมอนิเตอร์มืออาชีพ บริษัทมีแผนขยายไลน์อัป ColorPro เพิ่มเติม พร้อมเปิดตัวรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ครีเอเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงานระดับโลกอย่างมั่นใจ ควบคู่ไปกับการยกระดับความรู้เกี่ยวกับความแม่นยำของสี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ภาพที่สมจริงและได้มาตรฐานในสายงานมืออาชีพ

ในด้านการศึกษา ViewSonic มีแผนจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เพื่อศึกษาระบบการศึกษาไทยอย่างลึกซึ้ง และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากห้องเรียนแบบดั้งเดิมสู่ Smart Classroom ตามวิสัยทัศน์ Education Total Ecosystem ที่เป็นการผสานเทคโนโลยี ครู และนักเรียน ให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับนิทรรศการ Future Display Technology Showcase จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11.00–17.00 น. ณ ลาน Co-Event Space ชั้น 5 ยูเนียน มอลล์ ลาดพร้าว



















