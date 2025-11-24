“นฤมล”ร่วมประชุมรัฐมนตรีศึกษาทั่วโลก ถกอนาคต AI ในการศึกษา โชว์วิสัยทัศน์ยกระดับทักษะคนไทย สู่ยุคปัญญาประดิษฐ์

วันนี้( 24 พ.ย.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีศึกษาว่าด้วยอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษา (Meeting of Ministers of Education on the Future of AI in Education) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม OECD Global Forum on the Future of Education and Skills ณ Bratislava Castle กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก โดยมีผู้นำด้านการศึกษาจากหลายประเทศร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาในยุคปัญญาประดิษฐ์
ศ.ดร.นฤมล ได้เข้าร่วมอภิปราย 2 วาระสำคัญ โดยในการประชุมหัวข้อ Learning with AI – the “HOW” ศ.ดร.นฤมลได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาในยุคที่ AI เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชน เธอกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้นำ AI มาใช้เพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังจริยธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังย้ำถึงความร่วมมือกับ OECD ทั้งด้านการวิจัย การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี และการจัดทำกรอบกำกับดูแลการใช้ AI ในโรงเรียน รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ
สำหรับการประชุมโต๊ะกลมในหัวข้อ Learning for the World with AI – the “WHAT” ศ.ดร.นฤมล ได้กล่าวถึงโอกาสของประเทศไทยในการใช้ AI เพื่อยกระดับระบบการศึกษา โดยสอดคล้องกับแผนแม่บท AI ของประเทศที่ตั้งเป้าสร้างพลเมืองที่มีทักษะด้าน AI จำนวน 600,000 คนภายในปี 2570 พร้อมทั้งพัฒนาผู้ใช้งาน AI จำนวน 10 ล้านคน ผู้เชี่ยวชาญ AI 90,000 คน และนักพัฒนา AI 50,000 คน ไทยได้มีความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านบันทึกความเข้าใจโครงการขับเคลื่อนการสอนปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน AI ที่เหมาะกับผู้เรียนแต่ละระดับ และสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ AI เพื่อติดตามและส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังชูการใช้ AI เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบรายบุคคล (Personalized Learning) และเพิ่มการเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา แม้ไทยจะยังมีความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล แต่ยังมีหน่วยงานของรัฐ เช่น ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ร่วมผลักดันให้กลุ่มผู้ขาดโอกาสสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะการทำงานด้วย AI ได้มากขึ้น
“การพัฒนาการศึกษาโดยมี AI เป็นเครื่องมือสำคัญถือเป็นภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสนับสนุนให้ครูและนักเรียนพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค AI ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในระยะยาว”ศ.ดร.นฤมล กล่าวย้ำ