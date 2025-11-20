4LifelongLearning มจธ. จับมือ สป.อว. จัดงาน Micro-Credential Day 2025 ร่วมพัฒนา Micro-Credential กับคณาจารย์ 24 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

วันนี้ (20 พ.ย.) หน่วยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Education Technology Development and Integration Support - ETS) และ ทีม 4LifelongLearning จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จับมือ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดงาน “Micro-Credential Day 2025” ปลุกพลังการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้ “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่” เปิดอบรมการออกแบบ “Design Your Own Micro-Credential” รุ่นที่ 1 ให้กับคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาจาก 24 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรม SO/ Bangkok
สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้อบรมสามารถออกแบบ Micro-Credential (MC) ให้เป็นเครื่องมือพิสูจน์ความสามารถสำหรับคนทุกช่วงวัยได้ รับรองโดยผู้เชี่ยวชาญในทักษะหรือสายงานนั้นในอนาคต โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่เป็นผู้พัฒนาและบุกเบิก Micro-Credential (MC) มาอย่างยาวนานภายใต้ชื่อแพลตฟอร์ม 4LifelongLearning ของหน่วยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ETS) เป็นหัวเรือหลักของการอบรมนี้ และพร้อมโค้ชชิ่งอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการทุกท่านต่อไปอีก 3 เดือน
ภายในงาน อาจารย์ผู้เข้าร่วมได้ทำความเข้าใจความเป็นมาและความสำคัญของ Micro-Credential (MC) ผ่านเวทีสัมมนาในหัวข้อ “ความท้าทายของการศึกษาในระบบอุดมศึกษาแบบดั้งเดิม และเส้นทางสู่ Micro-Credential เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยมีผู้ร่วมเสวนาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แก่ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ ที่ปรึกษาอธิการบดี และ ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมี ดร.อรชุน อุดมเกษมทรัพย์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ETS) เป็นผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่ทำให้ Micro-Credential (MC) เป็นตัวช่วยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของบริบทการทำงานและสังคม เช่น ความต้องการแรงงานที่เปลี่ยนเร็ว เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ทำให้เกิดอาชีพใหม่ขึ้นอยู่เสมอ การเรียนรู้จึงไม่ควรจำกัดอยู่แค่ในปริญญา 4 ปีแบบเดิม ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุน Lifelong Learning ที่เปลี่ยนจากการเรียนรู้แค่ในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง Micro-Credential (MC) คือส่วนหนึ่งในแผนนี้
ทั้งนี้ ตลอดการอบรมทั้ง 2 วัน มีการอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) การออกแบบ Micro-Credential (MC) โดยมี ดร.กลางใจ สิทธิถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้และ Micro-Credential (MC) เป็นโค้ชหลักในการอบรม พร้อมเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมได้คิด ลงมือทำจริง และรับคำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดตลอดงาน จากรูปแบบการอบรมที่เป็น Active Learning ที่เอื้อให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมมีความสามารถในการออกแบบได้จริง มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome) ของการทำได้มากกว่าการรับรู้เนื้อหา ซึ่งเป็นแก่นของ Micro-Credential (MC) ในการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
พร้อมปิดท้ายโดย ดร.อรชุน อุดมเกษมทรัพย์ ได้ให้คำแนะนำการทำงานของ 4LifelongLearning แพลตฟอร์มที่ให้บริการพัฒนาทักษะและพิสูจน์ความสามารถ รวมถึงเผยแพร่ Micro-Credential (MC) พร้อมบริการสนับสนุนอาจารย์ทั่วประเทศให้พัฒนา Micro-Credential (MC) ได้สำเร็จ ขณะที่ ดร.สุภาพร แป้นสุวรรณ์ Designer Support Team Leader กล่าวถึงแนวทางการฝึกฝนและแผนการโค้ชชิ่งออนไลน์ต่อเนื่อง 3 เดือน กับทีม 4LifelongLearning เพื่อพัฒนาหลักสูตร Micro-Credential (MC) ในสาขาวิชาและความเชี่ยวชาญของตนเอง และนำไปต่อยอดกับมหาวิทยาลัยของตนเองที่สังกัด
การอบรมครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ Micro-Credential (MC) ในการยกระดับการเรียนรู้ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ การออกแบบหลักสูตรตามความต้องการจริงของตลาดแรงงาน และการสร้างเครื่องมือพิสูจน์ทักษะที่เชื่อถือได้ Micro-Credential (MC) จะกลายเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างทักษะเพื่ออนาคต และเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว