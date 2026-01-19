"อนุทิน" ฮอตหาเสียงสายไหมคนขอถ่ายรูปแน่น รับเสียงเชียร์สู้ๆ ซื้อข้าวจี่-กินส้ม แวะรร.ทักเด็ก Gen Z

นายกฯ นำทีมภท.เดินหาเสียงสายไหม แวะรร.ทักเด็ก Gen Z ฮอตสนั่นชาวบ้านเชียร์‘สู้ๆ’ คึกคักเดินซื้อข้าวจี่-กินส้ม คนขอถ่ายรูปแน่น
วันนี้ (19ม.ค.) เมื่อเวลา 15.00 น.ที่เขตสายไหม กทม.นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.)ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมน.ส.ศุภมาส อิศรภักดีนายวราวุธ ศิลปอาชา นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ในฐานะผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อและผู้ช่วยหาเสียงใน กทม. ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้สมัคร สส.กทม.เขตสายไหม (ยกเว้นแขวงออเงิน) เบอร์ 13 โดยนายอนุทิน มายังจุดแรกที่ศูนย์ประสานงานพรรค ภท.เขตสายไหม เพื่อพบปะรับฟังความคิดเห็นผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ
จากนั้น นายอนุทินและคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เขตสายไหม ทันทีที่เดินลงจากรถเด็กนักเรียนมัธยมปลายที่มามารอต้อนรับ ได้ตะโกน ให้กำลังใจนายอนุทินสู้ๆ
จากนั้นนายอนุทิน เดินทักทายเด็กนักเรียนมัธยมปลาย โดยครูอาจารย์ที่โรงเรียนเรียกร้องขอคนละครึ่งพลัสเฟส 2 ซึ่งนายอนุทิน กล่าวว่า 100% รวมถึงได้มีเด็กนักเรียนได้เรียกร้องคนละครึ่งพลัสด้วย โดยนายอนุทิน ถามกับเด็กว่า อายุถึงแล้วหรอ ซึ่งเด็กนักเรียนตอบว่า รอบหน้า
จากนั้นนายอนุทิน ได้ขึ้นรถแห่มายังตลาดนัดวัดเกาะ เขตสายไหม โดยระหว่างอยู่บนรถแห่ได้โบกมือทักทายประชาชนตลอดสองข้างทาง ซึ่งประชาชน โบกมือทักทายและส่งเสียงเชียร์ตลอดทาง ก่อนที่นายอนุทิน จะลงเดินหาเสียงที่ตลาดนัดวัดเกาะ เขตสายไหม พบปะพ่อค้าแม่ค้า โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของได้มาขอถ่ายภาพเซลฟี่ และต่างตะโกนหมายเลขพรรคเบอร์ 37 และหมายเลขผู้สมัครสส.เบอร์ 13 ซึ่งในจังหวะหนึ่งมีชาวบ้านเข้ามาจับมือนายอนุทิน แล้วบอก ”ขอบคุณ“ พร้อมขออย่าเปิดด่าน ก่อนที่นายอนุทินจะบอกว่า "ไม่เปิดด่าน" ส่วนชาวบ้านที่อยู่โดยรอบต่างประสานเสียงไม่เปิดด่านๆ
ขณะที่บรรยากาศระหว่างเดินตลาดนัดวัดเกาะ นายอนุทิน แวะซื้อข้าวจี่ ก่อนชิมและส่งให้นายวราวุธ ชิมด้วย ก่อนที่นายวราวุธจะบอกว่าร้อน และเดินต่อ ผ่านร้านขายส้ม ซึ่งแม่ค้าร้านขายส้มทั้งสองร้าน ได้เรียกนายอนุทิน ให้เข้ามาชิมส้ม โดยสื่อมวลชนถามว่าส้มหวานหรือไม่ นายอนุทิน ตอบว่า อร่อยกำลังพอดี ขณะเดียวกันช่วงหนึ่งนายอนุทิน ได้ถ่ายภาพร่วมกับประชาชน ก่อนที่มองและชี้ไปที่เลขที่บ้านหลังหนึ่ง ซึ่งตรงกับเบอร์เลขพรรค 37
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายอนุทินเดินหาเสียงได้มีรถของผู้สมัครสส.พรรคเพื่อไทย เขตสายไหมผ่านมาพอดี โดยผู้สมัครสส.เพื่อไทยคนดังกล่าวได้พูดผ่านเครื่องขยายเสียงบนรถแห่ว่า “ของเรา ขอให้งดใช้เสียงก่อน”
จากนั้นนายอนุทินเดินทักทายประชาชน ในหมู่บ้านจิตภาวรรณ 2-3 ได้มีเด็กขอให้นายอนุทินเขียน ข้อความเป็นที่ระลึก โดยนายอนุทิน ได้เขียนข้อความว่าขอมอบลายเซ็นนี้ให้น้องสแตมป์ ด.ช.สิรวิชญ์ นามลี ด้วยความรักครับ พร้อมเขียนลายเซนและชื่อ-นามสกุล