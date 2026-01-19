“อนุทิน” หาเสียงสายไหมไม่เซอร์ไพรส์หาก “เอก” เข้าวิน สส.ต้องมีพื้นฐานจิตอาสา ย้อนตอบรับไม่ดีสื่อคงไม่ตาม

นายกฯ ลุยหาเสียงเขตสายไหม รับให้เวลา กทม. หวังปักธงน้ำเงินในพื้นที่เมืองหลวง ไม่เซอร์ไพรส์หาก “เอก สายไหม” รอดเข้าวิน! ชี้ สส. ทุกคนต้องมีพื้นฐานจิตอาสา ย้อนถามสื่อ ถึงเสียงตอบรับ ไม่เช่นนั้น คงไม่ตามขนาดนี้
วันนี้ (19 ม.ค) นายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่เขตสายไหม ช่วย นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ หรือ “เอก สายไหมต้องรอด” ผู้สมัคร สส. เขต 11 พรรคภูมิใจไทย หาเสียง หลังจากการเลือกตั้งปี 2566 ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 3
โดยก่อนหน้านี้ นายอนุทิน มีกำหนดการลงพื้นที่เขตสายไหม แต่ปรากฏว่า เกิดเหตุเครนถล่มที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และเหตุเครนถล่มบนถนนพระรามสอง จึงได้เปลี่ยนกำหนดการมาลงพื้นที่ในวันนี้แทน
จุดแรก นายอนุทิน ลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทย เขตสายไหม เพื่อพบและพูดคุยกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อ.สส.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อพูดคุยและรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน
จากนั้น นายอนุทิน เดินทางไปที่โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เพื่อพูดคุยกับนักเรียน ก่อนจะออกเดินทางไปยังตลาดวัดเกาะ พบปะพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย พร้อมฝากเบอร์ 37 และเบอร์ 13 ให้พิจารณาเลือกเอกภพ และพรรคภูมิใจไทย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนจำนวนมากร่วมถ่ายภาพกับนายอนุทิน
นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่เขตสายไหม กทม.ว่า ทุกพื้นที่มีเป้าหมายที่สำคัญ สำหรับพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด ส่วนความคาดหวังในพื้นที่ กทม.ของพรรค นายอนุทิน ยืนยันว่า ใช้เวลากลับพื้นที่ กทม.เยอะมาก ทุกที่ที่ได้ไปได้รับการสนับสนุน และการต้อนรับ ด้วยความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง
ส่วนครั้งนี้จะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับพรรคภูมิใจไทยสามารถปักธงใน กทม.ได้หรือไม่ ในหลายพื้นที่ นายอนุทิน ยืนยันว่า เราทำเต็มที่ต้องคิดว่าผู้สมัครทุกคน โดยเฉพาะ นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ทำงานสังคมสงเคราะห์ จิตอาสา มีความเข้าใจใกล้ชิดกับประชาชนในเขตสายไหมเป็นอย่างดี ถ้าหากชนะก็ไม่เซอร์ไพรส์ และยืนยันว่า ผู้สมัครทุกคน ต้องมีพื้นฐานของการเป็นจิตอาสาก่อน จึงจะมาทำงานรับใช้ประชาชนด้วยประสิทธิภาพ
สำหรับแนวทางการหาเสียงแบบออแกนิกนั้น คิดว่า พรรคภูมิใจไทยมาถูกทางหรือไม่ นายอนุทิน ยิ้ม ก่อนกล่าวว่า จะให้ตนตอบอย่างไร เพราะผลตอบรับต้องถามผู้สื่อข่าวว่าหากผลตอบรับไม่ดีผู้สื่อข่าวจะมาตามตนอย่างนี้เหรอ