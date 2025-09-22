"อิ๊งค์" แจงวันนี้ติดงานไม่ได้ไปเยี่ยม "พ่อแม้ว" ที่เรือนจำ เตรียมลงศรีสะเกษช่วยผู้สมัคร พท.หาเสียง

“แพทองธาร” เผย วันนี้ติดงาน ไม่ได้ไปเยี่ยมพ่อที่เรือนจำ บอก จะหาเวลาลงพื้นที่ช่วยหาเสียงศรีสะเกษ
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 22 ก.ย. ที่พรรคเพื่อไทย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค เดินทางเข้ามายังที่ทำการพรรคเพื่อไทย โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่ได้ไปเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เรือนจำคลองเปรมวันนี้ ว่า เนื่องจากวันนี้ติดงาน แต่มีกำหนดการจะเข้าเยี่ยมในวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.ย. นี้
เมื่อถามว่าจะมีกำหนดการลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสส.ศรีสะเกษ หรือไม่ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า วันนี้จะมีการประชุมทีมและคณะทำงาน ซึ่งคิดว่าจะหาเวลาลงพื้นที่ช่วยหาเสียง