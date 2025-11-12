“อนุทิน” ลงพื้นที่อ่างทอง-อยุธยา บ่ายนี้ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม-เร่งช่วยเหลือประชาชน

นายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่อ่างทอง-อยุธยา บ่ายวันนี้! ลุยติดตามสถานการณ์น้ำท่วม-เร่งช่วยเหลือประชาชนถึงพื้นที่เร่งด่วน
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (12 พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังปัญหา ให้กำลังใจประชาชน และสั่งการให้เร่งบูรณาการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
การลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางพร้อมคณะ ประกอบด้วย นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายศักดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
เวลา 11.45 น. นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากกองพลที่ 2 รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยเฮลิคอปเตอร์ ไปยังสนามกีฬาโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ระหว่างทางจะบินสำรวจภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับน้ำ ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ก่อนติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ภายหลังการรับฟังรายงาน นายกรัฐมนตรีจะมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จำนวน 1,500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด
ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรีรับฟังปัญหาและพบปะพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดบันไดช้าง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้น เวลา 14.05 น. นายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยัง วัดท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ จำนวน 1,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัย
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคกลาง โดยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การดูแล และช่วยเหลือ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลประชาชน รวมถึง การเร่งฟื้นฟูให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว