นายกฯถกทูตอินเดีย หลังลงติดตามส่งกลับต่างชาติเป็นเหยื่อ scammer ย้ำมุ่งปราบอาชญากรรมออนไลน์

"อนุทิน" หารือเอกอัครราชทูตอินเดีย ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ส่งกลับบุคคลต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อของ scammer ตอกย้ำความมุ่งมั่นรบ.ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบ ป้องกันชาวต่างชาติไม่ให้ถูกหลอกลวงตกเป็นเหยื่อ
วันนี้ (จันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2568) เวลา 14.15 น. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ส่งกลับบุคคลต่างชาติที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายนาเคศ สิงห์ (H.E. Mr. Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย โดยมีนายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และพลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมการหารือด้วย
นายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตอินเดียฯ ต่างยินดีที่ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติ โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดต่อการปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ โดยยกระดับให้เป็น “วาระแห่งชาติ” พร้อมให้ความช่วยเหลือในการส่งกลับบุคคลต่างชาติ ซึ่งรวมถึงชาวอินเดีย จากศูนย์สแกมเมอร์ในเมียนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอบคุณอินเดียที่ให้ความร่วมมืออย่างทันท่วงทีในการให้ความช่วยเหลือจัดเที่ยวบินพิเศษรับชาวอินเดียกลับประเทศ
ด้านเอกอัครราชทูตอินเดียฯ กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี รัฐบาลไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย จังหวัดตาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการให้ความช่วยเหลือชาวอินเดียที่ตกเป็นเหยื่อจากศูนย์สแกมเมอร์ได้เดินทางกลับประเทศ ทั้งในวันนี้ จำนวน 197 คน และเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 68 ที่ผ่านมา จำนวน 270 คน พร้อมชื่นชมนโยบายของรัฐบาลในการเข้มงวดปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ทุกประเภท
นายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตอินเดียยังเห็นพ้องเดินหน้าร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์และการค้ามนุษย์ และเสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ และเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคโดยรวม