นายกฯสวมชุดอส.บินชายแดนเขมร ขึ้นภูมะเขื่อให้กำลังใจแนวหน้า เยี่ยม 2 ทหารเหยียบทุ่นระเบิด

"อนุทิน" สวมชุดอส.บิน ‘ศรีสะเกษ-อุบลฯ’ ชายแดนไทย-เขมร ขึ้นฐานภูมะเขื่อให้กำลังใจทหารแนวหน้า พร้อมเยี่ยม 2 ทหารเหยียบทุ่นระเบิด
วันนี้ (11พ.ย.) เมื่อเวลา 14.26 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย สวมเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ในฐานะ ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานยศนายกองใหญ่ เดินทางจากท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 (บน.6)ดอนเมือง กรุงเทพฯ พร้อมด้วยพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 (บน.6)ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองพันทหารราบที่ 162 (ร.16 พัน.2) ที่ฐานปฏิบัติการห้วยตามาเรีย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
จากนั้นนายกฯและคณะเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการอินทุมาน (ภูมะเขือ) อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดน และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองพันทหารราบที่ 11 ก่อนที่นายกฯและคณะจะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย จากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห้วยตามาเรียน ก่อนจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ในเวลา 18.45 น.