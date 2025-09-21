"อนุทิน" นำภท.หาเสียงเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ ลั่นปักธงยกจว.-ตั้ง 2 คนพื้นที่นั่งตำแหน่งสำคัญ

"นายกฯหนู" ขนทัพใหญ่ภูมิใจไทยช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ ลั่นปักธงยกจังหวัด-ตั้ง 2 คนพื้นที่นั่งตำแหน่งสำคัญ กร้าวถ้าชนะคนละครึ่งกลับมาแน่ใน 1 เดือน
วันนี้ (21 ก.ย. 68) ที่ จ.ศรีสะเกษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้นำคณะรัฐมนตรีและ สส.ของพรรคกว่า 18 คน ขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่เพื่อช่วยหาเสียงให้กับ น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ผู้สมัคร สส.ศรีสะเกษ เขต 5 ในการเลือกตั้งซ่อมที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 กันยายนนี้
นายอนุทินได้กล่าวปราศรัยขอการสนับสนุนจากประชาชน โดยประกาศเป้าหมายทางการเมืองว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคภูมิใจไทยต้องการชนะการเลือกตั้งในจังหวัดศรีสะเกษทั้งจังหวัด พร้อมกันนี้ได้ประกาศแต่งตั้งบุคคลจาก จ.ศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง 2 ตำแหน่ง คือ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในประเด็นปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา นายอนุทินย้ำจุดยืนว่าจะยังไม่มีการเปิดด่าน โดยให้เหตุผลว่าการปิดด่านส่งผลให้ราคามันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้นเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ และกล่าวถึงการตัดสินใจเรื่องนี้ว่า “สุนัขตัวไหนจะกล้าเปิด อย่าว่าแต่สุนัขไม่กล้าเปิดเลย หนูยิ่งไม่กล้าเปิดใหญ่เลย ผมคนไทยนะครับ ผมนายกฯ ของพวกท่านครับ ไม่ใช่นายกฯ ของเพื่อนบ้าน”
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ให้คำมั่นว่าหาก น.ส.จินณ์ตวรรณ ได้รับเลือกตั้ง โครงการคนละครึ่งจะกลับมาภายใน 1 เดือน และจะเร่งรัดการแก้ปัญหาเร่งด่วนต่างๆ ทั้งปัญหาเศรษฐกิจและยาเสพติด