“อนุทิน” มั่นใจปชช.เลือกภท. ตอบสื่อนอกโน้มน้าวโหวตเตอร์ไม่ได้ขอใช้วิจารณญาณ ไล่ส้มฟัง "ตุ๋มจตุพร" ปมโยงทุนเทา

นายกฯ เดินตลาดคลองลัดมะยม มั่นใจ ปชช.เลือกภูมิใจไทย สื่อต่างชาติถาม จะโน้มน้าวโหวตเตอร์อย่างไร ตอบทันที ทำไม่ได้ ขอใช้วิจารณญาณ ไม่กังวลสาดโคลน โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง ไล่พรรคส้ม ฟังคำ “อดีตปลัดตุ๋ม” หลัง เรียกร้องให้รับผิดชอบ รมต.โยงทุนเทา
วันนี้ (18ม.ค.) ที่ตลาดคลองลัดมะยม นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศการหาเสียง ที่ตลาดคลองลัดมะยม เขตทวีวัฒนา-ตลิ่งชัน ว่า ผลตอบรับจากการลงพื้นที่ ของพรรคภูมิใจไทยอบอุ่นทุกที่ทั่วประเทศ ขอกราบขอบพระคุณประชาชนที่ให้การต้อนรับ ซึ่งรู้สึกได้ว่ามีความมั่นใจ ที่จะให้พรรคภูมิใจไทยเข้าไปทำงานให้กับประชาชนในการบริหารบ้านเมือง
ผู้สื่อข่าวถามว่า การลงพื้นที่ใน กทม.คาดหวังหรือไม่ว่าคะแนนจะสามารถตีตื้นขึ้นมาได้ นายอนุทิน ระบุว่า ถ้าถามว่าคาดหวังหรือไม่ ก็ต้องคาดหวังเป็นธรรมดา ไม่ใช่เฉพาะใน กทม.แต่เป็นทุกที่ที่มีผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ และที่สำคัญหวังว่าประชาชนจะเลือกโดยการกาบัตรสีชมพูเบอร์ 37
เมื่อถามว่า เท่าที่ลงพื้นที่และจากการประเมินโดยความรู้สึก กระแสของพรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียง ที่มีคนถามหาเป็นจำนวนมาก นายอนุทิน กล่าวว่าหากพูดถึงการค้าขาย ทุกคนชื่นชมผลงานของนางศุภจี ถ้าไปในวงเศรษฐกิจ เอกชน ทุกคนจะให้ความมั่นใจและเชื่อมั่นในฝีมอ ของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคง ให้ความเชื่อถือนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ซึ่งในครั้งนี้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วย ต้องเป็นที่มั่นใจและเป็นที่ยอมรับ ของบุคลากรในพรรคภูมิใจไทยเช่นกัน
เมื่อถามว่า จากการลงพื้นที่แบบออแกนิคคิดว่าได้ฟังเสียงของประชาชนแล้วจะต้องทำนโยบายใดเพิ่มขึ้นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ได้รับฟังทุกมิติ ซึ่งตนพูดมาตลอดว่าไม่ได้ลงหาเสียงแต่มาฟังเสียงประชาชนว่ามีความต้องการอะไร แล้วยังขาดอะไรพี่ไม่ได้ทำให้ประชาชนบ้าง หรือที่ทำไปแล้วควรต่อยอดอย่างไร
จากนั้นผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้สอบถามนายอนุทินว่า จะมีวิธีการพูดโน้มน้าวให้โหวตเตอร์ มาเลือกพรรคภูมิใจไทยอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า คงไม่สามารถโน้มน้าวได้ แต่อยากให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการมอบโอกาสให้กับพรรคภูมิใจไทย
ส่วนบรรยากาศในการหาเสียงครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีหรือไม่ นายอนุทิน ถามผู้สื่อข่าวกลับว่า แล้วคิดว่าเป็นอย่างไร
เมื่อถามว่า โค้งสุดท้ายอาจมีการสาดโคลนทางการเมืองเตรียมรับมืออย่างไร นายอนุทิน ระบุว่า พรรคภูมิใจไทยเป็นสมาชิกของการสาดโคลน การด้อยค่า หรือการใช้วาทกรรม พร้อมย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นเมมเบอร์ ดังนั้นเอาที่สบายใจไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทย
เมื่อถามว่า ตำรวจได้มีการรายงานการจับผู้สมัคร สส. พรรคประชาชนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนบอกแล้วว่าปิดชื่อถือพฤติกรรม ไม่ได้รู้สึกยินดียินร้าย ว่าใครโดนจับหรือไม่ แต่ยินดีที่ประชาชนได้เห็นสแกมเมอร์ คนทำผิดกฎหมาย อาชญากรรมข้ามชาติ เว็บพนันเถื่อน ถูกจับกุม เพราะทำให้เห็นว่าหน่วยงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมยังคงปฏิบัติตามนโยบายของตนอย่างเต็มที่
เมื่อถามถึงกรณีที่ นายรังสิมันต์ โรม ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาเรียกร้องให้นายอนุทิน รับผิดชอบ รัฐมนตรีที่เกี่ยวโยงทุนเทา แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้หัวหน้าพรรคประชาชนต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่ นายอนุทิน ไม่ตอบ แต่กล่าวว่า ดูการดีเบต ของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข่าวการดีเบต มีการระบุว่า “ถ้าเจอคนเทาในพรรค จะลาออก เพราะเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นคนเลือกเข้ามา”