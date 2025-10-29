“ณวัฒน์” อัดทุเรศ! ไอโอช่วย “กัน จอมพลัง” ปั่นข่าว “ลิซ่า” ให้ 3 ล้าน เพจดังเผยเตรียมแจ้งความเป็นร้อย คนแกล้งโอนเงินเข้าบริษัท

ยังเดือดไม่แผ่ว สำหรับ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” บอสเวทีมิสแกรนด์ฯ ที่เกิดดรามาทวงเงินบริจาค จาก “กัน จอมพลัง” หลังโอนเข้ามูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ช่วยทหารชายแดน แต่ภายหลังรู้ว่ากันไม่ใช่ประธานมูลนิธิ อีกทั้งข้อ 39 หากมูลนิธิล้มเลิก ทรัพย์สินจะตกเป็นของมูลนิธิ ธรรมนัส พรหมเผ่า จนกันโอนเงินส่วนตัวคืน 5 หมื่น แต่ณวัฒน์ไม่ยอม บอกโอนเข้ามูลนิธิก็ต้องได้เงินคืนจากมูลนิธิ กันก็เลยจัดการโอนเงินอีก 5 หมื่นเข้ามูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ และให้มูลนิธิฯ โอนคืนณวัฒน์ ส่วน 5 หมื่นแรกประกาศไม่เอาคืน ให้ไปซื้อน้ำพริกแจกคน เอาที่สบายใจ!
ล่าสุด เพจ ท่านเปา ได้เผยว่า ณวัฒน์ เตรียมประกาศแจ้งจับคนแกล้งโอนเงินบาทสองบาท สลึงสองสลึง เข้าบัญชีบริษัทกว่า 100 คน ลั่นรอหมายเรียกได้เลย เตือนแล้วนะ ซึ่งก่อนหน้านี้ณวัฒน์เคยโพสต์ฟาดการกระทำดังกล่าว ตั้งใจกลั่นแกล้งผู้อื่นและนำไปโพสต์มีความผิดทางอาญา คนที่แกล้งโอนเงินเข้าบริษัทไม่ได้รับบริจาคอะไรทั้งสิ้น คนใดที่โอนมาจะต้องรับผิดชอบ
ล่าสุดเดือดต่อ ได้ออกมาฟาดไอโอ ปั่นข่าว “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” โอนเงินให้กัน จอมพลัง 3 ล้าน อัดแรง ทุเรศ!
“บอกว่าลิซ่าให้ 3 ล้าน ทุเรศ คนพวกนี้ทุเรศที่สุดแล้ว ทุเรศ ลิซ่าเขามีสมองเธอ ทุเรศ ช่วยบอกด้วย เขาไม่ได้ให้ มันเป็นไอโอสร้างข่าวมาช่วยเหลือคุณกัน คุณดูสิ ทำไมมูลนิธิหรือคุณกัน คอยมีไอโอช่วยเหลือ มันเป็นคำถาม ผมไม่รู้ไง ผมอยากรู้”