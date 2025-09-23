นายกฯ ฉุน “อ้วน” ใช้เขากระโดงดิสเครดิต เย้ยอยู่ 3 เดือน ดีแต่พูดฮีโร่หน้าจอ-ก๊อบงาน แฉอยากนั่ง มท.1 เลยตามกัดตลอด

“อนุทิน” ซัดเดือด “ภูมิธรรม” ใช้ “เขากระโดง” ดิสเครดิต บอกเอาที่สบายใจ เย้ยอยู่มา 3 เดือน ไม่เห็นทำอะไรได้เลย “ดีแต่พูดเป็นฮีโร่หน้าจอ” ปูด “อยากเป็น มท.1 มานาน ตามดิสเครดิตตลอด” เหน็บไปจับยาก็เดินตามก๊อบปี้การทำงาน ลูกน้องที่เดินตามตนก็ตั้ง ลั่น “ปากก็พูดแต่เรื่องวาทกรรม”
วันนี้ (23 ก.ย.) เวลา 15:45 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัญหาเขากระโดงไม่คืบหน้า เพราะมีนายอนุทินคุมมหาดไทย โดย นายอนุทิน หัวเราะ ก่อนถามกลับว่า “แกยังพูดแบบนี้อยู่หรือ แต่ก็ไม่เป็นไรเอาที่ท่านสบายใจ”
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า กรณีที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ออกมาแก้ต่างเรื่องที่ดินเขากระโดง จะถูกมองว่าเป็นการปกป้องพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยออกมาแถลงแล้ว ว่า สิ่งที่ นายภูมิธรรม และนายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แถลงข่าวไม่ตรงกับผลการประชุม เพราะฉะนั้นต้องไปถามท่านไม่ใช่มาถามตน โดยกรมที่ดินแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อน ไม่เกี่ยวกับตนเลย เพราะตนยังไม่ได้เข้าไปบริหารกระทรวงหรือรัฐบาลเลย
“เราไม่ได้กลัว เพราะบอกไว้อยู่แล้วว่าทุกอย่างต้องเป็นเป็นไปตามกฎหมาย หากเขาดำเนินการตามกฎหมายได้ เขาคงดำเนินการไปแล้ว แต่ออกมา 3 เดือนแล้ว ไม่เห็นทำอะไรเลย ได้แต่พูด พอตัวเองทำไม่ได้ก็มาโทษคนอื่น มาโทษหาว่าผมเข้ามาแล้ว ทุกอย่างจะหยุด เรื่องยาเสพติดไปจับโน่นไปจับนี่ ก็เดินตามผม ทีมผมทั้งนั้นที่ตั้งมา อยากเป็นฮีโร่ทางหน้าจอเท่านั้น กล้าไปเหมือนผมหรือเปล่า ลงพื้นที่ชายแดนแบบผมเคยไปหรือไม่ ไปจับยาเสพติด แถลงข่าวอยู่เสี่ยงกระสุนเสี่ยงลูกปืน เคยทำเหมือนผมไหมล่ะ ปากก็เอาแต่พูดไปเรื่องวาทกรรม” นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่า เป็นความพยายามจะดิสเครดิตหรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า นายภูมิธรรม พยายามดิสเครดิตอยู่แล้ว และทำมาตลอด เพราะนายภูมิธรรมอยากเป็น มท.1 มาแต่ไหนแต่ไร จึงดิสเครดิตตนมาโดยตลอด
“จากคนที่เคยรักกันมา ครั้งล่าสุดที่ผมเจอคุณภูมิธรรมยังกอดกันอยู่เลย แต่ผมเข้าไปก็เปลี่ยนเป็นคนละคน แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะเขาประสบความสำเร็จไป 2 เดือนกว่า“ นายอนุทิน กล่าว
ส่วนหากมีการอภิปรายประเด็นเขากระโดงในสภา ยินดีที่จะตอบหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ใช่ยินดีตอบ แต่ต้องตอบเลย และตนเตรียมพร้อมที่จะตอบ เพราะข้อเท็จจริงมันมีอยู่แล้ว และฝ่ายที่จะพูดหรือชี้แจงก็เป็นฝ่ายข้าราชการประจำ ไม่เกี่ยวกับฝ่ายการเมือง และอย่างที่ตนบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เข้ากระทรวง และยังไม่ได้ติดต่อใคร มีแต่คนติดต่อเข้ามา ตอนที่ตนไม่อยู่ก็หายไปหมด แต่ตอนนี้ก็มีคนมาดักรอ ไปไหนมาไหนก็มาดักรอ ซึ่งตนก็ไม่ได้ถือโทษโกรธ และไม่เหมือนนายภูมิธรรมที่เข้ามาฟาดเละหมดเลย แต่ตนไม่มีหรอก มีแต่คำว่าให้อภัย และร้องเพลง เบิร์ดกะฮาร์ต ชื่อเพลง ”ลืม“