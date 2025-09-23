“ภูมิธรรม” อึ้งคำพูด “ธนาธร” บอกคดีฮั้ว สว.- เขากระโดง ไม่เกี่ยวรัฐบาล ย้ำ 2 ปีไม่คืบ เพราะ “เสี่ยหนู” คุม มท.

“ภูมิธรรม” อึ้งคำพูด “ธนาธร” บอกคดีฮั้ว สว. และเขากระโดง ไม่เกี่ยวรัฐบาล แจง 2 ปี เรื่องไม่คืบ เหตุมี “อนุทิน” เป็นคนคุมมหาดไทย ชี้ ไม่ควรออกจากปากผู้นำจิตวิญญาณของพรรคประชาชน
วันนี้ (23 ก.ย.) นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แสดงความคิดเห็นถึงคดีฮั้ว สว. และเขากระโดง ว่า ถ้ามีความผิดจริง ทำไมรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ถึงไม่สั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ฟ้องร้องเอาผิด ว่า 2 ปีที่ผ่านมาที่ได้เป็นรัฐบาล คนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นั่นแหละ ซึ่งที่ไม่ได้ดำเนินการ เพราะต้องเริ่มต้นจากกรมที่ดิน เมื่อตนเองเข้าไปถึงได้เริ่มดำเนินการ จะพูดว่า 2 ปีไม่ทำ นั้นไม่ใช่ ซึ่งนายอนุทิน ไม่ได้ทำ
นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องที่นายธนาธรพูดนั้น ตนเองก็อึ้ง และเชื่อว่า ประชาชนก็อึ้งกันไปเป็นแถบ เพราะไม่ควรจะออกมาจากปากของนายธนาธร ซึ่งเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคประชาชน ตนเองคงไม่ต้องอธิบาย ไปถามประชาชน ว่า เวลานี้ประชาชนรู้สึกกันอย่างไร ตนเองว่า นายธนาธร คงต้องไปทบทวนคำพูดเหมือนกัน ว่า ที่พูดนั้นเชื่อแบบนั้นจริงๆ หรือ พูดเพื่ออะไร ตนเองไม่ขอวิจารณ์
เมื่อถามว่า การที่นายธนาธรออกมาพูดแบบนี้ หลายคนมองว่า เป็นการปกป้องรัฐบาลมากกว่า และอาจไม่ใช่ฝ่ายค้ายที่แท้จริง นายภูมิธรรม ตอบว่า สื่อถามเองตอบเองไปแล้ว ตนเองไม่ขอวิจารณ์ คิดว่า วันนี้ทุกคนอยู่ในสายตาพี่น้องประชาชน ใครทำอะไรไว้คนก็จดจำ