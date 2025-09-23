xs
“อิ๊งค์” ยันสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษเต็มที่ โบ้ยรอ "มนพร" บอกวันลงหาเสียง

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แพทองธาร” ยันสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษเต็มที่ ส่วนจะลงพื้นที่เมื่อไหร่จะให้ "มนพร" บอกอีกครั้ง ด้าน ”วิสุทธิ์“ ขอ ปชน.พิสูจน์เป็นฝ่ายค้านจริง พร้อมทำงานด้วย อ้าง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่ชัดเจน

เวลา 09.57 น. วันที่ 23 ก.ย.นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้าที่ทำการพรรค ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงวันที่จะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า เดี๋ยวจะให้นางมนพร เจริญศรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย บอกอีกครั้ง

ส่วนการประเมินสถานการณ์ การเลือกตั้งครั้งนี้ นางสาวแพทองธาร กล่าวสั้น ๆ ว่า สู้เต็มที่ ก่อนขึ้นไปยังห้องทำงานทันที

ด้านนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส. บัญชีรายชื่อ และประธาน สส. พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยประกาศเป็นฝ่ายค้านอิสระ เนื่องจาก สส. หลายคนตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของพรรคประชาชน ว่า เป็นฝ่ายค้านจริงหรือไม่ ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พรรคประชาชนไปโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี หรือทำ MOA ร่วมกัน แต่เป็นเรื่องของพฤติกรรม และพฤติการณ์ ตลอดช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่พรรคประชาชนยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างแท้จริง พร้อมตั้งคำถาม ว่า หากพรรคเพื่อไทยเข้าชื่อยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามมาตรา 151 พรรคประชาชนจะร่วมด้วยหรือไม่ จะอภิปรายค้าน หรือ อภิปรายปกป้อง รวมถึงหากพรรคประชาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเอง ตนเองจะเป็นคนแรกที่เข้าชื่อ และพรรคเพื่อไทยจะร่วมอภิปรายด้วย แต่อย่างไรก็ตาม พรรคประชาชนต้องพิสูจน์ก่อน ว่า จะเป็นฝ่ายค้าน หรือ ฝ่ายค้ำ ซึ่งหากพิสูจน์ได้พรรคเพื่อไทยก็พร้อมทำงานในฐานะฝ่ายค้ายร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

ขณะที่ความเคลื่อนไหวพรรคเพื่อไทยวันนี้ มีแกนนำทยอยเข้าที่ทำการพรรคตั้งแต่เช้า เพื่อเตรียมประชุมประจำสัปดาห์ โดยในเวลา 13.00 น. จะเป็นการประชุม สส. รายภาค และในเวลา 15.00 น. จะเป็นการประชุม รวมทั้งหมด

