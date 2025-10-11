“อนุทิน” ยกเลิกภารกิจตรวจราชการกาญจน์ ขึ้นเวทีปราศรัยช่วย “น้องดรีม” หาเสียงแทน ผอ.กกต.กาญจน์เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่าลืมใช้สิทธิ

กาญจนบุรี – นายกฯ อนุทิน ยกเลิกภารกิจตรวจราชการในพื้นที่กาญจนบุรี มอบผู้ว่าฯ เป็นตัวแทนเปิดงานเทศกาลเห็ดโคนฯ แต่ยังเดินทางมาขึ้นเวทีปราศรัยช่วย “น้องดรีม” ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย เขต 4 ขณะที่ ผอ.กกต.กาญจน์ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 19 ต.ค.นี้ หากไม่ไปใช้สิทธิต้องแจ้งเหตุผลตามกำหนด
จากเดิมที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการและเป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลเห็ดโคน อัญมณี ของดีบ่อพลอย และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2568” ที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขากาญจนบุรี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2568 ล่าสุดได้มีการยกเลิกภารกิจดังกล่าว
โดยนายอนุทินมอบหมายให้ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนไปเป็นประธานเปิดงานแทน ขณะเดียวกัน นายอนุทินยังคงเดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบุรีในฐานะ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เพื่อขึ้นเวทีปราศรัยช่วยหาเสียงให้กับ นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ (น้องดรีม) ผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 1 เขตเลือกตั้งที่ 4 ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง
โดยมีกำหนดขึ้นเวทีปราศรัย 2 จุด คือ เวลา 14.00 น. พบประชาชนที่อาคารเอนกประสงค์วัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา เวลา 15.30 น. พบประชาชนที่ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย คาดว่าจะมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมฟังการปราศรัยเป็นจำนวนมาก
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 โดยมีผู้สมัคร 2 คน ได้แก่ เบอร์ 1 น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ (น้องดรีม) พรรคภูมิใจไทย ลูกสาวของ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เบอร์ 2 พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช (บิ๊กเลน) พรรคเพื่อไทย อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4
ด้าน ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม) และ อำเภอหนองปรือ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น.
พร้อมระบุว่า หากผู้มีสิทธิไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ต้องแจ้งเหตุผล ก่อนวันเลือกตั้ง (12–18 ต.ค. 68) หรือ หลังวันเลือกตั้ง (20–26 ต.ค. 68) โดยแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นด้วยตนเอง หรือผ่านช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมถึง ผ่านแอป Smart Vote
ทั้งนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิและไม่แจ้งเหตุ จะถูกจำกัดสิทธิ 5 ประการ เช่น การสมัครรับเลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และสิทธิในการคัดค้านผลการเลือกตั้ง เป็นเวลา 2 ปีนับจากวันเลือกตั้ง ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3456-4131–3 หรือสายด่วน 1444