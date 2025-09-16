"สมชัย"เล่าเรื่องไปเยี่ยมเพื่อนที่คลองเปรม ไม่เคยหนีศาลเอาตัวสู้กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เล่าเรื่อง ไปเยี่ยมเพื่อนที่คลองเปรม
ประมาณ 3 ปีก่อน ผมทราบข่าวว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง จะตัดสินคดีทุจริตของรัฐมนตรีคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเพื่อนสมัยนักเรียนรู้จักกันกว่า 50 ปี ผลคือผิดและจำคุก 99 ปี ลดเหลือ 50 ปี
“เฮ้ย พวกเราน่าจะรวมกันไปเยี่ยมเพื่อนกัน” เพื่อนคนนึงเปรย ผมเลยเป็นตัวตั้งตัวตีในการประสานผ่านญาติและทนาย ใช้เวลาเกือบ 3 เดือนจึงพาเพื่อน ๆ อีก 2-3 คนไปเยี่ยมที่เรือนจำคลองเปรม
เช้าวันเยี่ยม นัดหมายทนายที่ร้านโกลเดนเพลสหน้าเรือนจำ ถึงเวลาทนายก็พาเดินเข้า ต้องตรวจบัตรประชาชน ฝากมือถือและสัมภาระทุกอย่างไว้ในล็อคเกอร์ เดินผ่านประตูเหล็กหลายชั้นเข้าไปถึงชั้นในที่มีสนามหญ้าเล็ก ๆ และ จุดเยี่ยมที่สร้างเป็นช่อง ๆ ให้นักโทษที่อยู่ด้านในเดินออกมาพบจากด้านในของกระจก โดยคุยกันได้ผ่านการยกหูโทรศัพท์
รอประมาณ 10 นาที เพื่อนเราก็เดินออกมาในชุดเสื้อสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน โบกไม้โบกมือทักทายกัน เพื่อน ๆ ผลัดกันยกหูโทรศัพท์คุยทักทายสารทุกข์สุขดิบกันแบบภาษาเพื่อน ๆ ไม่ต่างกับอยู่ข้างนอก
“มึงเป็นไง สบายดีมั้ย วัน ๆ ทำอะไรวะ ออกกำลังกายยังไง อ๋อ ยังได้เตะบอลทุกวันนะ เจ้านายมึงเป็นไง ติดต่อมาบ้างไหม มึงอยากกินอะไรพิเศษมั้ย เมื่อไหร่จะได้ออกมาวะ“ สารพัดคำถามจากเพื่อน ๆ คุยถาม รวมเวลาน่าจะเกือบชั่วโมง
ทนายความส่งสัญญาณว่า น่าจะพอแล้ว พวกเราก็วางโทรศัพท์ ส่งสัญญาณมือว่า ต้องไปแล้วนะ
คณะเราเดินออกมาแบบซึม ๆ เห็นใจสถานการณ์ที่เพื่อนเผชิญ แต่ก็เข้าใจเหตุและผลของสิ่งที่เกิดว่าทำไมจึงมีนักการเมือง รัฐมนตรีอีกหลายคนที่เผชิญชะตากรรมเช่นนี้
แต่อย่างน้อย เพื่อนเรา ไม่เคยหนีศาล แต่เอาตัวเข้าต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนและยอมรับคำพิพากษาโดยไม่แก้ตัว หรืออ้างว่าเป็นวีรบุรุษที่วันนี้มาอยู่ในที่เดียวกันแม้จะเป็นช่วงเวลาที่สั้นกว่ามากก็ตาม
อยู่ดีๆ ก็คิดถึงมึง เลยเขียนถึงว่ะ