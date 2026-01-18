"เชน" จบที่ท่ามะกาหาเสียงกาญจน์ พท.ขอ 200 ปลุกเลือกยกจว.ฝันนั่งนายกฯคนที่ 33 จับไม่จับใครฟังปชช.

“ยศชนัน” ปิดจ็อบหาเสียงเมืองกาญจน์ ที่ท่ามะกา ชาวบ้านแห่ฟังปราศรัยล้นหลาม ลั่น 8 ก.พ.เดิมพันประเทศไทย เจ้าตัวลั่นเพื่อไทยขอ 200 ปลุกคนเมืองกาญจน์เลือก สส.เพื่อไทยยกจังหวัด ส่งเป็นนายกฯ คนที่ 33 ย้ำจับ-ไม่จับกับใครขอฟังเสียง ปชช.
วันนี้ (18ม.ค.) เวลา 18.30 น. นายยศชนันและคณะ เดินทางไปปราศรัยที่วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา ช่วย น.ส.พลอย ธนิกุล ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี เขต3 เบอร์4 พรรคเพื่อไทยหาเสียง โดยมีผู้สมัคร สส.กาญจนบุรีอีก 4 เขต พรรคเพื่อไทย มาร่วมเวทีปราศรัยด้วย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเดินทางมารับฟังการปราศรัยอย่างล้นหลาม ทันทึที่นายยศชนันเดินทางมาถึง ต่างมอบดอกกุหลาบ คล้องพวงมาลัยดอกดาวเรืองให้จนเกือบล้นคอ พร้อมทั้งจับมือและสวมกอดนายยศชนัน ขณะที่นายยศชนันได้โบกมือทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับอย่างเป็นกันเอง
นายยศชนัน ปราศรัยว่า วันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดี เขาบอกเป็นวันดีของตน ขอกาญจนบุรี พรรคเพื่อไทยทั้ง 5 เขตเลยได้หรือไม่ ขอพรรคเพื่อไทยเบอร์ 9 เข้าไปได้หรือไม่ วันนี้พี่น้องต้อนรับอย่างอบอุ่น วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้เดิมพันอนาคตประเทศไทย หากวันนี้ทุกคนมีความฝัน ทุกคนมีความหวัง 8 กุมภาพันธ์คือวันเริ่มต้นแห่งความหวังของพี่น้องกาญจนบุรี และถ้าวันนี้เลือกกาญจนบุรีครบทั้งห้าเขต ยศชนันคนนี้จะเข้าไปในสภาฯ และบอกว่าตนจะเปลี่ยนความฝันและความหวังของพี่น้องให้เป็นความจริง
ฤดูกาลการเลือกตั้งเข้ามา ทุกคนหาเสียง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความจริงใจที่วันนี้ผู้สมัครของเราทุกคนลงพื้นที่มาก่อน เข้าใจปัญหาพ่อแม่พี่น้องมาก่อนดังนั้น 8 กุมภาพันธ์พร้อมทำงานได้ทันที
นายยศชนัน ปราศรัยต่อว่า วันนี้ความหวังความฝันแรกที่ตนอยากพูดถึง คือความหวังความฝันของคนที่ล้มลงไปแล้ว และคนที่กำลังจะล้มลง หลายคนมองว่าทำไมจะต้องแก้ปัญหาเรื่องหนี้ หลังสถานการณ์โควิดทุกอย่างเปลี่ยนไป ขอทำอีกสักครั้ง ปลดล็อคให้คนที่ล้ม ลุกขึ้นมายืนกับเรา เราจะแก้หนี้ทั้งระบบ หลายคนบอกว่าจะแก้หนี้ต้องระวังเรื่องวินัยการเงินการคลัง คนอื่นทำเรื่องนี้ตนไม่มั่นใจ แต่ถ้าพรรคเพื่อไทยแก้หนี้ ไม่กระทบกระเทือนแน่นอน ส่วนเรื่อง 30 บาทรักษาทุกโรค พรรคเพื่อไทยพร้อมเข้าเกียร์ห้า เราจะรวมข้อมูลสาธารณสุข พี่น้องเจ็บป่วยที่ไหน พี่น้องไม่ต้องกลัวเลยว่าหมอจะรักษาเราไม่ได้เพราะหมอทุกโรงพยาบาลจะมีข้อมูลของเรา จะรู้ว่าเราเจ็บป่วยเรื่องอะไรจะรู้ว่าเราต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไร 30 บาท AI แต่วันนี้ทำไม่ได้ถ้าไม่มีกาญจนบุรีทั้งห้าเขตขอเพื่อไทยทั้งห้าเขตได้หรือไม่ ส่วนเรื่องชายแดนอาจจะมีการนำอาวุธหรือสิ่งไม่ดีเข้ามาทางชายแดน พรรคเพื่อไทยรับที่จะดูแลเรื่องนี้ และบอกว่ากาญจนบุรีตอนนี้ต้องปลอดภัยในมือรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย
“คนชอบถามว่าจะจับกับใคร ไม่จับกับใคร ผมขอถามพี่น้องขอฟังเสียงประชาชนก่อนแล้วค่อยจับได้หรือไม่ หลายครั้งหลายคนพยายามบอกว่าใครเทา ไม่เทา พี่น้องประชาชนรู้ ขอตอบชัดๆ อีกครั้งว่า ถ้าเทาเขาคงไม่เลือก แต่ขอเพื่อไทยกาญจนบุรีทั้งห้าเขต และขอเหมา จ.ราชบุรีด้วย 8 กุมภาพันธ์ไม่ใช่วันเลือกตั้งอย่างเดียว แต่เป็นวันเดิมพันแห่งความหวังของพ่อแม่พี่น้องประเทศไทยหยุดนิ่งมานาน ประเทศไทยต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้ง แต่จะดีกว่าไหมถ้าเพื่อไทยขอสัก 200 เหมากาญจนบุรีให้หมด เหมาราชบุรีให้หมด ส่งยศชนันเป็นนายกฯ คนที่ 33 “ นายยศชนัน กล่าว